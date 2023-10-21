Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.5 комментариев
Жителей Севастополя предупредили об учениях флота с бомбометами
Губернатор Развожаев: Флот в Севастополе проводит учения с применением реактивных бомбометов
Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В публикации в Telegram-канале Развожаева указано, что тренировка продлится примерно до 19:00 субботы, учения организованы в районе Северного и Южного молов Севастополя.
Он уточнил, что флот проводит учения с применением реактивных бомбометов.
Ранее Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя тренировками расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), которые проводил Черноморский флот.