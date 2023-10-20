Губернатор объяснил причину громких звуков в Севастополе

Артист заявил «Газете.Ru», что не общался с ним много лет. Он признался, что никогда не считал Романа своим родственником. «Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака», – уточнил музыкант, добавив, что тот был «отморозком и мерзким человеком».
Произошедшее Стас Намин назвал страшной трагедией.
В пресс-службе Центра Стаса Намина уточнили, что музыкант категорически не одобрял образ жизни и моральные принципы Микояна.
Представители продюсера рассказали, что пасынок Намина с детства отличался жестокостью и низостью поступков. При этом Намин никогда не усыновлял его.
«Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», – рассказали в Центре РИА «Новости».
Напомним, ранее в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. По данным следствия, жертвами оказались сын Стаса Намина Артем Микоян и бабушка Артема Полина Ткаченко, подозреваемым является старший сын музыканта Роман Микоян.