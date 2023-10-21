  • Новость часаЧисло пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Сближение России и КНДР идет в трех направлениях
    Кличко признал подконтрольные России территории не Украиной
    Минтруда Казахстана: Более 40 тыс. россиян приехали в страну за полгода
    Депутат озвучил санкции против чиновников за отказ от российских авто
    США и Израиль задумались о создании временных властей в Газе
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились
    Захарова высмеяла решение Литвы запретить экспорт игл в Россию
    В Германии оценили переплату за газ
    Modern Diplomacy: Потери западной бронетехники толкают ВСУ на «мясные штурмы»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять римейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь ещё одной деталью общего демографического безумия.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    16 комментариев
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    17 комментариев
    21 октября 2023, 11:25

    Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек

    i24: Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек

    Число пострадавших во время эскалации граждан Израиля превысило 5 тыс. человек
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Количество пострадавших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило 5 тыс. человек, сообщают на канале i24.

    По информации израильского Минздрава, в результате эскалации конфликта оказались ранены более 5 тыс. граждан, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю в секторе Газа, в результате которого, по сообщениям арабских СМИ, погибли и пострадали более 800 человек.

    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 16:55
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе

    Яков Кедми: Вашингтон одобрил решение Израиля уничтожить ХАМАС и не станет вмешиваться в ход военной операции

    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США не будут оказывать влияния на операцию ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее американские СМИ сообщили, что Израиль изменил планы операции в секторе Газа после вмешательства руководства США.

    «США не будут влиять на планы Израиля относительно наземной операции в секторе Газа и вмешиваться в военно-тактические решения руководства ЦАХАЛ. Главное и основное, что сделал для нас Вашингтон, – поддержал операцию по уничтожению ХАМАС. Наша же страна будет делать то, что необходимо для соблюдения ее национальных интересов», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Американцы также выразили пожелание, чтобы ЦАХАЛ после уничтожения ХАМАС ушел из сектора Газа, а сама территория была передана в другие руки, например, законным властям Палестины. По этому вопросу у Штатов с Израилем нет разногласий. Также со стороны Вашингтона прозвучала просьба сократить жертвы среди мирного населения. Мы будем стараться это делать и без запросов США», – отмечает собеседник.

    «Координация с американцами понадобится Израилю только в случае прямого вмешательства в конфликт Тегерана. Тогда ЦАХАЛ действительно будет совместно работать с американцами. Но если война будет вестись с ХАМАС или даже «Хезболлой», то настолько плотное сотрудничество не понадобится», – резюмировал Кедми.

    Ранее в американских СМИ появилась информация, что планы Израиля по проведению наземной операции в секторе Газа изменились после визита президента США Джо Байдена. Вашингтон повлиял на Тель-Авив из-за необходимости ограничить потери среди мирных лиц.

    Bloomberg пишет, что Израиль собирался нанести «скоординированные удары с воздуха, моря и суши», но Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин якобы уговорили изменить планы ЦАХАЛ. Источники агентства рассказали, что Вашингтон указал на последствия такой операции, в связи с чем ее начало может начаться позже, а сама кампания продлится дольше.

    На ваш взгляд
    Как конфликт на Ближнем Востоке отразится на поддержке Украины Западом?




    Результаты


    Также в статье отмечается, что США все больше обеспокоены тем, что наземная операция в Газе может вовлечь в конфликт «Хезболлу». Поэтому в Вашингтоне стараются снизить вероятность открытия второго фронта для Израиля.

    Ранее израильский министр обороны Йоав Галант на встрече с бойцами бригады «Гивати» заявил, что скоро может быть дан приказ о начале наземной операции в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel. Он заявил, что солдаты ЦАХАЛ, находящиеся на границе с сектором Газа, скоро будут на его территории.

    Галант также сообщил, что план военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа против ХАМАС состоит из трех фаз. Конечной же целью кампании является создание нового режима безопасности в секторе Газа, передает The Times of Israel.

    На данный момент военная кампания находится на первом этапе, целью которого является уничтожение боевиков ХАМАС и нанесение ущерба их инфраструктуре. Сначала средствами огневого поражения, а потом наземной операцией. Вторая фаза будет предполагать продолжение боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления.

    «Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в этом районе и создание новой реальности безопасности для жителей прилегающих территорий», – сообщил Галант.

    Коментарии (3)
    20 октября 2023, 20:19
    ХАМАС освободило американских заложниц

    ХАМАС освободило пленных американку и ее дочь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан Соединенных Штатов, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Боевое крыло ХАМАС «Бригады Изэддина аль-Кассама» освободило двух американских граждан, мать и ее дочь, сообщило движение, передает ТАСС.

    Отмечается, что их освободили из гуманитарных соображений, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления главы Белого дома Джо Байдена и его «фашистской администрации» о жестокости палестинцев являются ложными и необоснованными.

    Ранее Байден заявлял, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен.

    Коментарии (25)
    20 октября 2023, 18:15
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов для Украины и Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    Байден, в частности, просит Конгресс выделить 61,3 млрд долларов с целью «реагирования на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы», говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

    Еще 798 млн долларов предлагается выделить на помощь Киеву по линии ВВС США и 7,5 млрд долларов – по линии Космических сил США. На помощь Израилю администрация Байдена запросила 14,3 млрд долларов.

    Ранее Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю.

    Коментарии (39)
    20 октября 2023, 21:15
    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе

    Bloomberg: США и ЕС потребовали от Израиля отложить операцию в Газе для освобождения заложников

    Запад потребовал от Израиля отложить операцию в Газе
    @ Ilia Yefimovich/pa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, США и Евросоюз (ЕС) требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, пишет Bloomberg.

    США и ЕС при участии Катара ведут секретные переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении пленных, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По словам собеседников агентства, они могут окончиться неудачей, однако есть признаки, что ХАМАС согласится отпустить часть заложников, не выдвигая встречных требований.

    В пятницу движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, женщины и ее дочери, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (8)
    20 октября 2023, 17:52
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    Армия Израиля раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
    @ @gretathunberg

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая выразила поддержку Палестине и призвала к прекращению огня, пишет издание Politico.

    По словам Шаликара, те, кто будет «так или иначе отождествлять себя с Гретой, являются сторонниками терроризма», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Тунберг, демонстрируя солидарность с сектором Газа, не говоря ни слова о гибели израильтян, замалчивает террористические акты.

    Ранее экоактивистка Грета Тунберг высказалась в поддержку Палестины в соцсети X. Она отметила, что мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня.

    Коментарии (18)
    20 октября 2023, 14:15
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    Le Monde: Добивавшийся изоляции России Запад сам рискует оказаться в изоляции
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, не прекращающие попытки изолировать Россию на мировой арене из-за украинского конфликта, сами рискуют оказаться в изоляции после поддержки бомбардировок Израилем сектора Газа, пишет газета Le Monde.

    Авторы публикации высказали мнение, что фундамент, на котором держится риторика Запада по Украине, где Россию обвиняют в несоблюдении международного права и военных преступлениях, ослабевает на фоне поддержки США жестокости ответных действий Израиля, передает ТАСС.

    Издание пишет, что неодинаковое отношение к военным преступлениям вновь оживляет дискурс <…> о «двойных стандартах» и «лицемерии» Запада. Кроме того, в статье обращается внимание на отказ от принятия в Совбезе ООН российской резолюции по Ближнему Востоку, что, по мнению, публицистов, ставит США в неудобное положение, когда ему пришлось налагать вето на текст, призывающий к деэскалации. Этот ход Запада журналисты назвали выигрышным для России.

    Кроме того, газета со ссылкой на неназванные европейские дипломатические источники, называет обострение палестино-израильского конфликта «подарком с небес» для Москвы в ее противостоянии с коллективным Западом, поскольку внимание СМИ переключилось на Ближний Восток, а помощь Украине ослабла.

    Речь идет об усилиях, предпринимаемых Западом с февраля 2022 года для изоляции России и привлечения на свою сторону стран, отнесенных к Глобальному Югу, отмечает издание. По мнению журналистов, эти усилия, сходят на нет как под влиянием общественного мнения, так и правительств ряда стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

    Кроме того, Le Monde обращает внимание на «отказ от присущей России нейтральной позиции» по палестино-израильскому вопросу, который якобы выразился в произошедшем лишь через неделю после нападения на израильские города звонке Путина премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и отсутствии заявлений о «терроризме» со стороны палестинского движения ХАМАС. Газета связывает это с желанием «укрепить как можно сильнее разнородный антизападный фронт» и «сосредоточить усилия на внутренних расколах в западном лагере».

    Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений считает, что «полная поддержка Киевом Израиля может обернуться против него, поскольку Глобальный Юг может отказаться поддерживать Украину, которая не осуждает израильские удары и не выражает сочувствие жертвам среди палестинцев.

    Ранее FT писала, что Глобальный Юг отвернулся от Запада из-за войны на Ближнем Востоке. По данным издания, реакция западных стран на бомбардировки сектора Газа продемонстрировала, что «правила игры можно пересмотреть».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (0)
    21 октября 2023, 03:28
    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе

    Байден заявил, что Израилю следует отложить военную операцию в секторе Газа

    Байден заявил о необходимости отложить военную операцию Израиля в Газе
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военную операцию Израиля в секторе Газа нужно отложить, чтобы освободить большее число заложников, заявил президент США Джо Байден.

    После того, как две гражданки США были освобождены из плена в секторе Газа, Байдена спросили, следует ли Израилю отложить начало операции, пока не освободят других заложников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Глава американского государства ответил: «Да», – передает ТАСС.

    Позднее в Белом доме заявили, что Байден просто не расслышал, о чем его спрашивали.

    Напомним, о том, что США и ЕС требуют от Израиля повременить с проведением наземной операции в секторе Газа, прежде сообщали СМИ. В пятницу палестинское движение ХАМАС сообщило об освобождении двух граждан США, взятых в заложники в ходе нападения на Израиль.

    Коментарии (10)
    20 октября 2023, 14:26
    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа

    Посол Израиля в России Бен Цви: Решение о наземной операции в секторе Газа принято

    Посол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильское руководство приняло решение о начале проведения наземной операции в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Решение о проведении операции принято, оно связано с выполнением задач по разрушению структур ХАМАС и освобождению заложников, сказал Бен Цви ТАСС.

    Без проведения наземной операции это невозможно, потому такое решение и принято.

    Посол не уточнил возможные сроки начала проведения операции. Он напомнил, что в Израиле погибло более 1,4 тыс. человек, а потому необходимо «прекратить» происходящее.

    Ранее источники Bloomberg сообщили, что Израиль поменял планы по наземной операции в секторе Газа после визита американского президента Джо Байдена.

    Коментарии (4)
    20 октября 2023, 14:59
    Израиль заявил о готовности доказать непричастность к удару по больнице

    Посол Израиля в Москве Бен Цви заявил о доказательствах непричастности ЦАХАЛ к удару по госпиталю в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские власти могут предоставить фотографии и записи, доказывающие невиновность израильских военных в ударе по больнице в секторе Газа, сообщил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    Израильская сторона готова предоставить фото, записи разговоров и иные подтверждения тому, что она не имеет отношения к удару по больнице, сказал Бен Цви ТАСС.

    Если у людей закрадываются сомнения, значит «что-то тут не в порядке», значит «кому-то верят на слово», а кому-то не доверяют даже после предоставления доказательств.

    Он отметил, что палестинская сторона не предоставила свидетельств тому, что к удару имеет отношение Израиль.

    Арабские СМИ сообщали, что израильские ВВС ударили по госпиталю в секторе Газа, в результате которого погибли и пострадали более 800 человек. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ответственность за взрыв в больнице лежит на группировке «Исламский джихад» (запрещена в России).

    Коментарии (9)
    21 октября 2023, 03:55
    Переговоры США, Израиля и Катара с ХАМАС провалились

    Wall Street Journal сообщила о провале переговоров США, Израиля и Катара с ХАМАС об освобождении заложников

    Tекст: Антон Антонов

    США, Израиль и Катар вели переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, переговоры провалились, сообщили источники.

    Рассматривались вопросы временного прекращения огня и подачи Израилем воды в сектор Газа, а также поставки гуманитарной помощи в Газу. Wall Street Journal отмечает, что в течение первой недели после эскалации палестинское движение не вступало в переговоры о заложниках, а их точное местонахождение не знали даже в самом ХАМАС, передает ТАСС.

    Напомним, израильский посол в России Александр Бен Цви говорил, что израильское руководство на данный момент не видит причин для переговоров по Палестине.

    Коментарии (0)
    20 октября 2023, 16:48
    МИД: В Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива
    МИД: В Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва держит на контроле ситуацию с авиасообщением на Ближнем Востоке, в Россию прибыли около 6 тыс. человек из Тель-Авива с 9 октября, сообщили в МИД России.

    В дипведомстве указали на то, что ситуация с авиасообщением в регионе находится на постоянном контроле, а возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили об отсутствии информации по россиянам в плену у ХАМАС. В МИД сообщали о 20 погибших граждан РФ.

    Коментарии (4)
    21 октября 2023, 10:29
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    Украине предрекли второе место по объемам помощи от США, если ей выделят 61 млрд
    @ Jonathan Ernst/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидерами по объемам полученной от США военной помощи с 2001 по 2023 годы могут стать Афганистан, Украина и Израиль, если Вашингтон выделит Киеву и Тель-Авиву по 61,3 млрд долларов и 14,3 млрд долларов соответственно.

    Ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса 61,3 млрд долларов помощи Украине и 14,3 млрд долларов – для Израиля, сообщали в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Таким образом, общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит около 91,7 млрд долларов, а для Израиля - 77,4 млрд долларов. Это сделает Украину второй страной в мире по размеру помощи от Америки после Афганистана.

    По данным Госдепа США, начиная с 2001 года абсолютным лидером среди крупнейших получателей военной помощи от США является Афганистан, которому выделили 111,7 млрд долларов. Второе место занимает Ирак с 64,4 млрд долларов, третье место – Израиль с 30,4 млрд долларов.

    Коментарии (7)
    20 октября 2023, 15:28
    Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Официальный представитель МИД Захарова назвала провокацией слова фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о схожести России и ХАМАС являются проявлением крайней формы национализма и ксенофобии, провокацией, нацеленной на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из выступления фон дер Ляйен в американском Институте Хадсона от 19 октября.

    «Россия и ХАМАС похожи. Как сказал президент Зеленский, их «суть одна». И те, и другие убивали и брали в заложники невинных мирных жителей, включая младенцев и детей. Это варварский способ борьбы. И если эту заразу не остановить, она может распространиться из Европы на Ближний Восток и в Индо-Тихоокеанский регион», – считает глава ЕК.

    Официальный представитель МИД России заявила, что фон дер Ляйен делает такие крайне провокационные и ксенофобские заявления из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятки миллиардов, она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза.

    «Русофобскому крылу американского глубинного государства очень хочется посеять у нас межнациональный и межконфессиональный разлад, стравить людей, сыграв на национальных и религиозных чувствах. У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы – не выйдет!» – заявила дипломат. По ее словам, таких заявлений и различных провокаций будет немало, именно так и надо к ним относиться.

    Ранее Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС. Политолог Федор Лукьянов ранее заявил, что речь Джо Байдена, который в обращении к американцам объявил Россию и ХАМАС «тиранами», стремящимися разрушить демократию и американское лидерство на планете, представляет собой карикатурное по степени упрощения описание окружающей США реальности.

    Коментарии (5)
    21 октября 2023, 02:59
    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    Конгрессвумен Грин и Буш выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

    В Конгрессе США выступили против запроса Байдена о помощи Украине и Израилю
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин и конгрессвумен от Демократической партии Кори Буш выступили против решения президента страны Джо Байдена просить у Конгресса деньги для Украины и Израиля.

    Грин заявила, что выступает «против выделения денег для защиты границ чужих стран». Она ожидает, что Байден будет защищать границы США и предпринимать действия по депортации мигрантов, а не просить деньги на иностранные конфликты, которые «американцы не могут позволить себе поддерживать», передает РИА «Новости».

    Буш в пятницу присоединилась к антивоенным активистам в Вашингтоне, большинство участников акции – представители мусульманских объединений. По ее словам, планы Байдена приведут лишь к большим смертям и большему насилию. «Совершенно нет... Не при нашей жизни», – заявила она.

    Напомним, Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку Украины президент США назвал «разумной инвестицией».

    Коментарии (2)
    Главное
    В конгрессе США заявили о найденном для Байдена чеке на 200 тыс. долларов
    Позицию Фицо по Украине объяснили обидой на Тимошенко
    Байден призвал Нетаньяху соблюдать «законы войны»
    Сальдо рассказал о масштабной ракетной атаке по Крыму и Приазовью
    В Польше назвали использование «Тосочки» в зоне СВО плохой новостью для ВСУ
    Международная федерация спорта слепых приостановила членство России
    СМИ рассказали, как экс-дипломат Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

    Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

    Почти триллион рублей заработала Россия в 2023 году за счет роста несырьевого неэнергетического экспорта. Он показывает просто феноменальный рост на 85% и становится серьезной опорой для доходов страны. Что входит в эту статью экспорта, почему другие страны начали больше покупать у России несырьевых товаров и где потенциал для роста еще не раскрыт? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    «Казаки воюют за будущее»

    «Мы видим большой приток людей, которые сегодня хотят стать казаками. Особенно ярко это выражено в ходе спецоперации». Верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов рассказал газете ВЗГЛЯД, как и за что сражаются современные казаки на фронтах СВО, можно ли стать казаком по желанию и как устроено российское казачество. Подробности

    Перейти в раздел

    «Разумные инвестиции» в войну не сделают США богаче и сильнее

    Джо Байден направил в Конгресс экстренный запрос на финансирование Израиля и Украины. При этом поддержку ВСУ президент США назвал «разумной инвестицией», которая якобы будет приносить «дивиденды». Между тем в Америке набирает силу общественное недовольство внешней политикой страны. К чему приведет одновременная поддержка Штатами Киева и Тель-Авива и о каких «дивидендах» идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем, передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

    • Операция в Газе неизбежна

      США ужесточили риторику в отношении Израиля, пытаясь отговорить правительство Нетаньяху от проведения наземной военной операции в Газе. Она грозит стать чудовищно жестокой, и американцы боятся, что не потянут спонсирование Украины и Израиля одновременно. Но Нетаньяху любит власть, а война для него – гарантия сохранения власти.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............