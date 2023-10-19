Эксперты спрогнозировали рост хакерских атак к президентским выборам

«С прошлого года мы оказались в ситуации непрерывного противостояния – происходили не только попытки взлома какой-то отдельной системы, сложилась ситуация, в которой у злоумышленника стоит задача в широком смысле «положить» весь рунет», – сообщил директор центра противодействия кибератакам группы кампаний «Солар» Владимир Дрюков.

Он также подчеркнул, что наиболее частыми из них встречаются веб-атаки, в результате которых угрозам подвергаются отдельные сайты. «Уровень атакующих существенно возрос, множество ресурсов активируются заранее, можно сказать, что количество атак будет только увеличиваться», – добавил Дрюков, его слова приводятся на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Эксперт также подчеркнул, что к президентским выборам ожидается максимум атак, – «безусловно у нашего недруга колоссальные возможности и в плане инфраструктуры, и в плане экспертизы».

Говоря о противодействии хакерским угрозам, Дрюков подчеркнул, что этот процесс невозможен без развития внутренней киберразведки, всестороннего контроля подрядчиков, развития процессов и метрик мониторинга, а также регулярного аудита, в том числе программой bugbounty, которая использовалась перед выборами 10 сентября. «Перед ЕДГ-2023 года в проверке участвовали около 100 IT-специалистов, но было выявлено только три уязвимости», – рассказал Дрюков.

По словам заместителя руководителя аппарата ЦИК Виталия Зимина для подготовки системы ДЭГ к ближайшим выборам, с 9 октября по 29 ноября пройдет тренировка платформы дистанционного электронного голосования. «Само тестирование цифровых избирательных механизмов будет проходить в три этапа: подготовительный – с 9 по 31 октября; основной – с 1 ноября по 24 ноября, а также заключительный – с 27 по 29 ноября», – сообщил он.

В дни голосования за трансляцией и ходом проведения ДЭГ наблюдали тысячи граждан по всей стране. Для бесперебойного обеспечения видеотрансляции и защиты системы от кибератак в дни голосования использовалась эшелонированная система защиты ресурсов. Об этом сообщил генеральный директор NGENIX Константин Чумаченко.

«Трансляция охватывала ряд мероприятий, в числе которых процедура разделения ключей, видеонаблюдение за хранением устройств шифрования, пресс-брифинги и объявление предварительных и окончательных итогов», – сообщил Чумаченко.

По словам генерального директора ММТС-9 Дениса Афанасьева, система дистанционного электронного голосования готова к серьезной нагрузке. «На выборах президента смогут проголосовать онлайн 49 млн россиян», – подчеркнул он.