  • Новость часаПриемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    Израиль назвал число заложников в секторе Газа и погибших солдат ЦАХАЛ
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 11:47

    МиГ-31с «Кинжалами» над Черным морем назвали угрозой для кораблей ВМС США

    MWM: Российские «Кинжалы» невозможно перехватить, они могут угрожать кораблям США

    МиГ-31с «Кинжалами» над Черным морем назвали угрозой для кораблей ВМС США
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патрулирующие Черное море истребители МиГ-31 вооружены ракетами «Кинжал», которые невозможно перехватить, они могут представлять угрозу для размещенной в Средиземном море американской ударной группы, пишет журнал Military Watch.

    Издание пишет, что ракеты «Кинжал» ценятся не только за очень высокую конечную скорость, но и за высокую маневренность и квазибаллистическую траекторию на малых высотах. Их очень сложно отследить, сложно перехватить и обнаружить, передает РИА «Новости».

    Также аналитики предположили, что решение президента Владимира Путина отправить самолеты с «Кинжалами» патрулировать Черное море может быть ответом на размещение в Восточном Средиземноморье американской ударной группы.

    Ранее Путин заявил, что Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

    Коментарии (42)
    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (36)
    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 11:29
    Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Al Mayadeen: Военная база США в Сирии подверглась ракетному удару

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории американской военной базы Эт-Танф на сирийской территории разорвались две ракеты, сообщили СМИ.

    Источники телеканала Al Mayadeen рассказали, что ракеты упали вблизи газового поля Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.

    О пострадавших не сообщается. Кто мог нанести удар, пока неизвестно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как рушится влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 06:53
    В Британии предупредили США о необходимости пожертвовать Европой ради Украины

    Политолог Ливен: Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой

    Tекст: Антон Никитин

    Продолжение поддержки Украины может поставить США перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и трансатлантическими интересами, выразил мнение политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен.

    Политолог заявил в своей статье для Responsible Statecraft, что существующая траектория политики США рискует принести в жертву Западную Европу ради Украины. По мнению Ливена, это была бы одна из худших сделок за всю историю США. Профессор подчеркнул, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на протяжении более ста лет, передает РИА «Новости».

    По словам аналитика, американцы склонны радоваться окончательному «подчинению» Европы, которое стало возможным благодаря украинскому конфликту. Однако, по мнению Ливена, такая эйфория не позволяет Вашингтону замечать вызванные военными действиями угрозы, связанные с экономической стагнацией, бесконтрольной миграцией и политическим экстремизмом в европейских странах.

    «На экономическом процветании и либеральной демократии в Европе держится мощь Америки в мире», – считает аналитик.

    Именно обеспечение и сохранение экономического и политического благополучия Европы, по словам Ливена, является жизненно важным интересом США, без учета которого «мощь Америки» будет серьезно подорвана. Осознавая подобный риск, а также огромные потери Украины и провал ее контрнаступления, Вашингтону необходимо приложить все усилия для скорейшего достижения мира, заключил эксперт.

    Ранее французский генерал присудил победу в украинском конфликте России.

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 00:59
    Лукашенко подписал закон о приостановке ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

    Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии, следует из документа, опубликованного на Национальном правовом портале республики.

    Лукашенко распорядился приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики, передает ТАСС.

    В заключении профильной комиссии нижней палаты белорусского парламента указывалось, что Минск имеет право приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии, которые приняли решение не выполнять обязательства по данному международному договору в отношении Белоруссии. При этом отмечалось, что республика продолжит выполнять свои обязательства в отношении других государств – участников ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). МИД заявил о необратимости выхода России из ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 13:06
    Путин заявил о способности России отразить поставленные Украине ракеты ATACMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогут отражать атаки поставленных США киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS, заявил президент России Владимир Путин.

    «Во-первых, это [поставки], конечно, наносит вред и это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы, конечно, сможем отражать эти атаки», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает ТАСС.

    Он пояснил, что эти ракеты не способны помочь киевскому режиму переломить ситуацию, они лишь «продлевают агонию».

    «Что самое главное, это кардинально, вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения. Невозможно. Об этом можно точно сказать», – добавил президент.

    Путин назвал поставку ATACMS очередной ошибкой со стороны США.

    «Если бы они не поставляли оружие, они бы могли в будущем сказать: «Ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали». Но они это сделали. А результата не будет. Уже поэтому это ошибка», – сказал российский лидер.

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что в поставленных Украине ATACMS нет систем GPS, так как российские средства РЭБ успешно подавляют их.

    Коментарии (2)
    19 октября 2023, 11:51
    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма

    Naval News: Россия перебросила боевых дельфинов для борьбы с ВСУ в Крыму

    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма
    @ Fotostand/Ballasch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот России (ВМФ) использует обученных дельфинов для защиты Крыма от водолазов ВСУ. Такое предположение сделала официальная газета британского Королевского флота Naval News.

    По сообщению издания, России пришлось усилить оборону на своих военно-морских базах в Крыму у входа в Севастопольскую гавань дрессированными дельфинами, загоны для дельфинов теперь появились на российской военно-морской базе, передает URA.RU. В Naval News добавили, что ВМФ России используют млекопитающих для защиты критически важных баз от водолазов ВСУ.

    По информации газеты, загоны были установлены в сентябре 2023 года, что «соответствует времени, когда украинский спецназ активизировал свою активность в северной части Черного моря».

    Ранее крымский депутат Госдумы Дмитрий Белик сообщил, что почти все боевые дельфины, которые находились на службе ВМС Украины в Севастополе, распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью еще до 2014 года.

    Коментарии (5)
    19 октября 2023, 09:21
    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена выставили напоказ новые глобальные разногласия

    NYT: Зарубежные поездки Путина и Байдена показали новые глобальные разногласия
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой, пишут американские СМИ.

    В статье The New York Times визиты Путина в Китай и Байдена в Израиль называются контрастирующими поездками, показавшими, насколько сильно изменился глобальный политический ландшафт в результате конфликта на Украине. Проявились эти изменения и в нынешней войне в секторе Газа, передает RT содержание публикации.

    Нарастающие разногласия между Западом, с одной стороны, и России с Китаем – с другой, касаются не только вопроса об ответственных за рост насилия на Ближнем Востоке, но и «разницы взглядов на правила, лежащие в основе глобальных отношений», а также на то, кто определяет эти правила.

    Израиль отрицает причастность к удару по больнице в секторе Газа, однако ожесточенная реакция палестинцев и простых арабов «сделала поездку Байдена значительно более неловкой». Сорвались планы американского лидера встретиться как с израильскими, так и с арабскими лидерами, в том числе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом. NYT отмечает, что Байдену будет труднее «действовать в качестве честного посредника».

    Байден, по оценке авторов статьи, пытается удержать «политически раненого» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от чрезмерной реакции, которая бы навредила интересам США. Также в публикации говорится, что на президента США будет расти давление с тем, чтобы тот убедил Израиль разрешить поставку гуманитарной помощи, а также подачу воды и электричества в сектор Газа.

    Напомним, в преддверии визита в Китай Путин заявил, что так называемый основанный на правилах порядок, о котором говорят на Западе, является чушью, поскольку никто и никогда этих правил не видел и не согласовывал.

    Кроме того, в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 09:47
    В Германии предупредили США о «критической» ситуации в мире

    Немецкий предприниматель Дотком призвал США вести менее агрессивную политику в отношении России

    Tекст: Александра Юдина

    Вашингтону стоит вести менее агрессивную политику и не допустить военного столкновения с Россией, Китаем и исламским миром, выразил мнение немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

    По его словам, Белый дом не сможет выиграть противостояние с Россией, Китаем и исламским миром одновременно, а столкновение неизбежно, если Вашингтон не отступит, передает РИА «Новости».

    Дотком добавил, что сейчас мир находится в крайне сложной, критической ситуации.

    Американские СМИ уже писали, что поездки Владимира Путина в Китай и Джо Байдена в Израиль продемонстрировали усиливающиеся разногласия между Западом, с одной стороны, и Москвой и Пекином – с другой.

    До этого в Европе обратили внимание на публичное унижение Байдена во время поездки на Ближний Восток.

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 12:34
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН

    Американист Васильев: США утратили лидерство в области прав человека

    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    США теряют свои позиции не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Вашингтон выбрал свой путь и теперь не имеет права всерьез говорить о правах человека, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США в Комитете ООН по правам человека.

    «США сейчас теряют влияние во всем мире, в том числе и на Ближнем Восток. Их место занимают другие страны. Штаты слишком долго были гегемоном, который указывал другим странам, что им делать. Естественно это способствовало росту антиамериканизма», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Однако самая главная причина снижения влияния Вашингтона кроется в нем самом. После прихода к власти Трампа все негативные вещи, которые говорились про него, стали выходить за пределы США. И критику президента другие страны стали переносить на сами Штаты, что отрицательно сказалось на образе американцев в мире», – подчеркнул эксперт.

    «После избрания нового президента ситуация не поменялась. Американский лидер – визитная карточка США. А Байден предстает перед всем миром дряхлым стариком. Усугубляется ситуация продолжающимися скандалами в среде высшего руководства Штатов, а также дисфункцией части государственных органов, например, Конгресса», – акцентирует собеседник.

    «Многие иностранные делегации отвернулись во время выступления посла США из-за политики Белого дома на Ближнем Востоке. Вашингтон в прошлом однозначно поддерживал Израиль. Да, в последнее время американцы пытались наладить контакты с другими странами региона и урегулировать тлеющие конфликты. Однако старые обиды никуда не делись», – отмечает он.

    «В целом же США сейчас не могут говорить о своем лидерстве в области прав человека. Они в целом не могут говорить о правах человека. Вашингтон поставил во главу угла политические свободы и демократию. Однако многие представители мирового сообщества предпочитают социально-экономические ценности. Для них важнее, например, бесплатная медицина и образование, чего не скажешь об Америке», – резюмировал Васильев.

    Напомним, во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала. «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Ранее участники акции протеста против боевых действий в секторе Газа проникли в здание Конгресса США, сообщила полиция Капитолия. Правоохранители также сообщили об арестах в холле здания офиса Палаты представителей, расположенном по соседству. Трем задержанным предъявлены обвинения в нападении на стражей порядка при исполнении.

    Всего демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек. Демонстранты у Конгресса США требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа, а также скандировали лозунг «Свободу Палестине!»

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 14:27
    Шойгу не исключил размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции

    Шойгу допустил возможность размещения баз НАТО в Финляндии и Швеции в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции, считает министр обороны России Сергей Шойгу, об этом он заявил на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    Он также подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце сентября десятки землевладельцев в Финляндии подписали секретные соглашения о срочном начале фортификационных работ на границе с Россией.

    Коментарии (0)
    19 октября 2023, 11:56
    США направили в Восточное Средиземноморье новый корабль

    США направили в Восточное Средиземноморье новый корабль для «поддержки операций» на Ближнем Востоке

    Tекст: Александра Юдина

    Корабль ВМС США USS Mount Whitney направили в восточную часть Средиземного моря для «поддержки операций США» в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Шестого флота американских военно-морских сил.

    Уточняется, что корабль будет находиться в зоне ответственности Европейского командования ВС США и «взаимодействовать с силами союзников и партнеров» в ходе морских операций и дипломатических мероприятий в рамках «национальных усилий по формированию всеобъемлющей морской мощи США и союзников» в регионе, передает ТАСС.

    По информации канала Fox News, USS Mount Whitney является самым современным кораблем с возможностями «командования, контроля, связи и разведки».

    Известно, что в данный момент корабль прошел через Суэцкий канал.

    «Carney направлен на Ближний Восток, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в водах региона», – отметили в пресс-службе.

    Ранее стало известно, что на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке в Восточное Средиземноморье будут направлены либо уже прибыли более 12 тыс. военнослужащих США.

    Коментарии (2)
    Главное
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем
    Лавров посоветовал российским туристам отдых в Северной Корее
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    Военный эксперт предупредил о подготовке Украины к атакам на российские ТЭЦ
    В Британии сообщили о переброске российских боевых дельфинов на защиту Крыма
    Журналистку «Радио Свобода» задержали в Казани
    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли

    Доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Еще в начале прошлого года она составляла всего 25%, а теперь Китай и Россия почти полностью вычеркнули доллар из своей торговли. Однако переходить на национальные валюты со всеми торговыми партнерами не всегда удачная идея. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Пекин разрушили последние торговые барьеры

    В Пекине в рамках третьего международного форума «Один пояс – один путь» состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидеры обсудили рекордный рост товарооборота между странами, а также анонсировали ряд крупных инфраструктурных проектов. О чем еще говорили главы государств и как встреча отразится на дальнейшем партнерстве России и Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    «Кинжалы» над Черным морем лишат власти Киева спокойного сна

    Россия начнет постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как заявил Владимир Путин, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль. В ходе СВО «Кинжал» доказал свою эффективность и неуязвимость перед западными средствами ПВО, поэтому теперь Украине придется находиться в постоянном состоянии тревоги. Какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем? Подробности

    Перейти в раздел

    Трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке

    США воздержались от обвинений Израиля в нанесении удара по больнице в секторе Газа. Ответственность за гибель 800 человек Джо Байден возложил на «другую сторону». Подобная позиция вызвала гнев не только арабов, но и других мусульман по всему миру. Чем обусловлено заявление Джо Байдена и как эта позиция скажется на способностях США оказывать влияние на Ближний Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Принц саудов унизил Блинкена

      Госсекретарю США Энтони Блинкену пришлось целую ночь ждать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда, с которым у них была назначена встреча. Это похоже на месть арабов – как команде Джо Байдена, так и США в целом.

    • В Польше власть меняется. Это плохо

      В Польше подводят итоги парламентских выборов. Судя по всему, к власти вернется экс-премьер и предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии Дональд Туск, а русофобская партия «Право и справедливость» уйдет в оппозицию. Объясняем, почему это плохо для интересов России.

    • «Маск главный враг Евросоюза»

      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............