Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове

Соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Кадыров: Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью ветеранов СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В данном случае вопросы возникают как к ветерану СВО, так и к самим работникам фонда. Я по своему опыту знаю, что бойцы ЧВК менее, скажем так, психологически устойчивы, чем те же кадровые военные. Но они такие же защитники. И наша задача – не допускать подобных инцидентов. Ведь совершенно очевидно – он пришел туда не для того, чтобы просто подраться. На мой взгляд, Иванов мог бы вести себя сдержаннее, а сотрудники фонда – более участливо», – пояснил Иманитдин Кадыров.

«Я сам ветеран СВО и понимаю, что у человека могут быть психологические проблемы после всего, что он видел в ходе боевых действий. Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью.

У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык. В таких ситуациях помогают навыки и знания, приобретенные на обучении в РАНХиГС», – отметил собеседник.

«У меня, к слову, есть юридическое образование, я в прошлом кадровый военный. И в случае необходимости мне понятно, куда стоит обратиться за теми или иными документами. А обычные бойцы зачастую этой информацией не владеют. К тому же, в Сети встречаются фейки о якобы плохом отношении к ветеранам СВО, все это их может также беспокоить. Именно поэтому мы должны входить в положение и отвечать пониманием на возможный негатив», – резюмировал он.

В понедельник в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кировской области произошла стычка с участием Максима Иванова, ветерана боевых действий, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», ушедшего в отпуск по ранению. Инцидент случился во время его беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой. Иванов напал на сотрудников фонда, в результате чего пострадали трое человек. Нападавший был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам.



«Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Минобороны. Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», – говорится в Telegram-канале филиала.



Максим находится на сопровождении у социального координатора фонда с июля 2023 года. Ему уже помогли в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья. Также оказано содействие во внеочередном приеме в больницу для получения направлений к узкопрофильным специалистам.

Основная цель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в социальной, медицинской и психологической реабилитации бойцов, обеспечении лекарствами и техническими средствами реабилитации, помогают в восстановлении документов, профпереподготовке и трудоустройстве ветеранов.

