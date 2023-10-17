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    Что же такое Русь, что такое Украина и почему украинские националисты вот уже сто лет упрямо пытаются объединить два этих слова в одно – Украина-Русь?

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне погибает истина

    Идет информационная война, в которой никому не будет пощады – и прежде всего истине как главному врагу пропаганды. Все это нам знакомо из опыта СВО, в ходе которой мы не раз слышали сакраментальное «Россия проигрывает информационную войну».

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Враг Израиля – не значит друг России

    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    23 комментария
    17 октября 2023, 18:38

    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове

    Соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» Кадыров: Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью ветеранов СВО

    Ветеран СВО назвал возможную причину стычки в филиале фонда «Защитники Отечества» в Кирове
    @ zaschitniki-otechestva.ru

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык», – сказал газете ВЗГЛЯД соцкоординатор фонда «Защитники Отечества» в Дербентском районе Дагестана Иманитдин Кадыров. Ранее в Кирове ветеран СВО Максим Иванов напал на сотрудников регионального филиала организации.

    «В данном случае вопросы возникают как к ветерану СВО, так и к самим работникам фонда. Я по своему опыту знаю, что бойцы ЧВК менее, скажем так, психологически устойчивы, чем те же кадровые военные. Но они такие же защитники. И наша задача – не допускать подобных инцидентов. Ведь совершенно очевидно – он пришел туда не для того, чтобы просто подраться. На мой взгляд, Иванов мог бы вести себя сдержаннее, а сотрудники фонда – более участливо», – пояснил Иманитдин Кадыров.

    «Я сам ветеран СВО и понимаю, что у человека могут быть психологические проблемы после всего, что он видел в ходе боевых действий. Мы должны уметь услышать и успокоить обращающихся за помощью.

    У меня за четыре месяца работы в фонде пару раз были диалоги с такими обращающимися, которые разговаривали на повышенных тонах. Но мы входили в положение, не доводили до рукоприкладства, договаривались. Со всеми можно найти общий язык. В таких ситуациях помогают навыки и знания, приобретенные на обучении в РАНХиГС», – отметил собеседник.

    «У меня, к слову, есть юридическое образование, я в прошлом кадровый военный. И в случае необходимости мне понятно, куда стоит обратиться за теми или иными документами. А обычные бойцы зачастую этой информацией не владеют. К тому же, в Сети встречаются фейки о якобы плохом отношении к ветеранам СВО, все это их может также беспокоить. Именно поэтому мы должны входить в положение и отвечать пониманием на возможный негатив», – резюмировал он.

    В понедельник в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кировской области произошла стычка с участием Максима Иванова, ветерана боевых действий, бывшего бойца ЧВК «Вагнер», ушедшего в отпуск по ранению. Инцидент случился во время его беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой. Иванов напал на сотрудников фонда, в результате чего пострадали трое человек. Нападавший был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам.

    «Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Минобороны.  Несмотря на этот инцидент, мы продолжим оказывать Максиму помощь и поддержку в решении его вопросов, как ветерану СВО, который, к тому же, награжден государственными наградами», – говорится в Telegram-канале филиала.

    Максим находится на сопровождении у социального координатора фонда с июля 2023 года. Ему уже помогли в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья. Также оказано содействие во внеочередном приеме в больницу для получения направлений к узкопрофильным специалистам.

    Основная цель госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО. Центры поддержки и социальные координаторы фонда оказывают содействие в социальной, медицинской и психологической реабилитации бойцов, обеспечении лекарствами и техническими средствами реабилитации, помогают в восстановлении документов, профпереподготовке и трудоустройстве ветеранов.

    16 октября 2023, 14:39
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    Отец сбежавшего с Украины футболиста Распутько рассказал о судьбе сына
    @ Piotr Kucza/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В России будет безопасней, будут поданы документы на получение российского паспорта, причина побега из украинского «Шахтера» пока не будет обнародована, сообщил отец сбежавшего украинского футболиста Александра Распутько.

    Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.

    По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.

    Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.

    Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР. 

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    14 октября 2023, 21:14
    На Украине заявили о деморализации ВСУ после лобовой атаки

    Экс-советник Кучмы Соскин: После лобовой атаки солдаты ВСУ деморализованы

    Tекст: Вера Басилая

    Провальное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, росту недовольства среди солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Соскин рассказал, что командиры отправляли в лобовую атаку солдат ВСУ, после чего у украинских военных выросла деморализация, а также растет недовольство, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ВСУ за четыре месяца так называемого контрнаступления не смогли достичь крупного успеха, понесли тяжелые потери в личном составе, лишились многих вооружений.

    Ранее The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

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    15 октября 2023, 06:58
    Российские огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ под Купянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Также были уничтожены самоходная артустановка Krab и четыре минометных расчета украинских войск, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ около Угледара и Никольского Донецкой народной республики (ДНР).

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    16 октября 2023, 21:59
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    Немецкий журналист назвал западную технику бесполезной на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западное оружие, которое отправляют Украине, уничтожается ВС России, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети.

    По его словам, из-за серьезных российских оборонительных позиций западная техника оказалась бесполезной, передает РИА «Новости».

    Также уничтожают технику ВСУ минные поля и непрекращающиеся атаки FPV-дронов. Репке отметил, что такая тактика ВС России не позволяет ВСУ пользоваться западной техникой по назначению. По этой причине, по его словам, Киев ведет контрнаступление пешком.

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    17 октября 2023, 18:22
    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск

    В Запорожской области заявили, что ВСУ при атаке на Бердянск использовали ракеты ATACMS

    Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ в ночь на вторник во время атаки на город Бердянск Запорожской области использовали дальнобойные ракеты ATACMS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    О том, что в Бердянске обнаружены кассетные суббоеприпасы M74 американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, Рогов написал в своем Telegram-канале, при этом он не уточнил источник информации. Кроме того, Рогов указал, что также при ударе по Бердянску использовались бомбы GLSDB производства США и Швеции.

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

    Напомним, украинские военные обстреляли Бердянск с помощью американских ракет большой дальности ATACMS, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

    США официально не объявляли о поставках киевскому режиму ракет ATACMS, и даже американский президент Джо Байден отказывался прямо отвечать на вопрос об их поставках. При этом американские СМИ сообщали, что Байден якобы готов передать киевскому режиму ATACMS.

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    17 октября 2023, 06:34
    Минобороны показало работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало боевую работу расчета ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО, уничтожившего скопление пехоты ВСУ в укрепрайоне, сообщила пресс-служба военного ведомства.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны, получив команду об обнаружении цели, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и произвел развертывание в боевое положение. Привязавшись к местности, военнослужащие осуществили пуск термобарического снаряда повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.

    Успешное поражение цели было зафиксировано операторами беспилотного летательного аппарата, ведущего объективный контроль огневого поражения в полосе действия войск.

    Напомним, в мае 2022 года российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка».

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    16 октября 2023, 07:35
    Жительница Забайкалья задержана по подозрению в шпионаже в пользу Украины

    Жительница Забайкалья задержана по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Правоохранители задержали жительницу Забайкальского края по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу Украины, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ России.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка выполняла задания украинской спецслужбы – собирала и передавала информацию о передвижении по территории Забайкальского края готовящихся к отправке в зону проведения спецоперации российских военных и воинских соединений ВС России, передает РИА «Новости».

    В ведомстве рассказали, что возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, женщину заключили под стражу.

    Ранее ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники.

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    16 октября 2023, 05:43
    Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

    Минобороны: Российские военные отразили пять атак ВСУ под Артемовском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные отразили пять атак ВСУ у Орехово-Василевки, Клещеевки и Дубово-Василевки в Артемовском районе ДНР, сообщил начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

    По его словам, на донецком направлении при поддержке авиации и огня артиллерии подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы второго батальона 56-й механизированной бригады ВСУ в районе Орехово-Василевки, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отражены атаки 112-й бригады территориальной обороны и две атаки подразделений пятой штурмовой бригады в районе Клещеевки.

    Помимо прочего, подразделения первого армейского корпуса отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Дубово-Василевки.

    Ранее на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ.

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    16 октября 2023, 11:27
    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек

    Рогов: Потери ВСУ на Ореховском и Времевском направлениях за сутки составили более 200 человек

    ВСУ потеряли за сутки на Ореховском и Времевском направлениях более 200 человек
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать российские позиции на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области, за сутки ВСУ потеряли более 200 человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, только на Времевском направлении было три попытки штурма со стороны противника в районе Старомайорского, они были отбиты, общие потери составили более 200 человек, передает ТАСС.

    Рогов также отметил, что благодаря разведданным российские артиллеристы точным ударом ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в районе Малиновки.

    Кроме того, ВСУ предприняли две неудачные попытки атаковать российские позиции под селом Вербовое в Запорожской области, за сутки украинские войска потеряли на Ореховском направлении две бронемашины и три автомобиля.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая заявил, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.

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    15 октября 2023, 10:11
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    Путин поблагодарил руководство ВС России и бойцов на передовой за мужество и героизм
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов российских вооруженных сил в зоне СВО.

    В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале, глава государства назвал ситуацию на линии соприкосновения «активной обороной» с улучшением российскими войсками своего положения на отдельных участках.

    «Но мы этого не скрываем, и я хочу поблагодарить вооруженные силы, руководство вооруженных сил, но прежде всего бойцов наших на передовых рубежах за их мужество и героизм», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам президента, российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции.

    «То, что происходит сейчас на всем протяжении линии соприкосновения, это называется «активная оборона». И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве. Это касается и купянского направления, это касается и запорожского направления, это касается авдеевского направления», – сказал Путин.

    Путин добавил также, что украинское контрнаступление полностью провалилось.

     «Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, – оно провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий тем не менее противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные операции. Мы видим это, знаем. И мы тоже соответствующим образом на это реагируем», – отметил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления.

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    14 октября 2023, 19:48
    В Раде пессимистично оценили дальнейшую поддержку Западом Украины

    В Раде пессимистично настроились на дальнейшую поддержку Запада Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько заявила, что пессимистично оценивает готовность Запада продолжать помогать Киеву, и не видит необходимых планов по оказанию Киеву поддержки.

    В интервью газете The New York Times Ясько заявила, что она настроена пессимистично по поводу дальнейшей помощи Украине западными странами. По ее словам, она не видит планирования для реальных действий, звучат просто заявления в поддержку Украины, передает RT.

    Также Ясько отметила, что политики начинают использовать Украину как тему для борьбы друг с другом, «страну используют в качестве инструмента».

    Ранее Military Watch Magazine писало, что Запад вынудит президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой из-за необходимости помогать Израилю.

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    17 октября 2023, 05:09
    Российская авиация нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка, передает ТАСС.

    Начальник пресс-центра группировки также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчетов противника.

    Он добавил, что на краснолиманском направлении подразделения войск «Центр» огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (украинский националистический полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.

    По его словам, потери украинских войск составили около 60 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап.

    Ранее группировка российских войск «Центр» на краснолиманском направлении отразила девять атак ВСУ, потери Киева составили до 540 военных и восемь единиц техники.

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    17 октября 2023, 18:36
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    Эксперты опознали американские ракеты ATACMS, которыми обстреляли Бердянск
    @ US Army

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты Telegram-канала Центра анализа стратегий и технологий опознали ракеты США ATACMS, которые были выпущены ВСУ по Бердянску в Запорожской области.

    В Telegram-канале были опубликованы фото «корпусов отработавших в ходе удара по аэродрому Бердянска американских оперативно-тактических ракет MGM-140A ATACMS Block I с кассетной боевой частью».

    Указывается, что «судя по маркировке, Украине были переданы ракеты ATACMS самой первой модификации М39 Block I с официально заявляемой максимальной дальностью стрельбы 165 км. Заснятые ракеты изготовлены в 1996-1997 годах, то есть относятся к последним партиям выпуска (производство М39 Block I было прекращено в 1997-м)».

    Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что киевский режим тайно получил небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS.

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    17 октября 2023, 13:20
    В США заявили, что конфликт на Украине «пошел не по плану»

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Солдаты ВСУ массово сдаются в плен или окружены ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные берут в плен значительное количество солдат вооруженных сил Украины, одно украинское подразделение попало в окружение, конфликт идет не по плану, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Эксперт указал, что украинские войска попали в сложную ситуацию на фронте. ВСУ оказались окружены и попали в котел, а на фоне войны в Израиле поддержка Украины на Западе стала заметно сокращаться, передает РИА «Новости».

    Джонсон считает, что ослабление помощи западных партнеров изменит ситуацию для киевского руководства. По его словам, если помощь закончится, то Украина продержится не больше нескольких недель.

    Ранее дипломат Фриман из США предрек Украине потерю новых территорий.

    До этого экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут выйти к Азовскому морю без систем ПВО, которые Россия эффективно уничтожает.

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    16 октября 2023, 11:01
    В результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    В результате массовой атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске

    Tекст: Вера Басилая

    Массовой атаке беспилотников подверглись Курск и Курский район в минувшие выходные, пять домов получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    По его словам, в ночь с субботы на воскресенье над городом работала ПВО, в единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности, проведено обследование по всем заявлениям, передает ТАСС.

    Куцак заявил, что по пяти адресам будет вестись работа для устранения последствий падения обломков.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с субботы на воскресенье российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью.

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      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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