В фонде «Защитники Отечества» в Кировской области прокомментировали инцидент с бывшим бойцом ЧВК

«Максим Иванов, ветеран боевых действий, бывший боец ЧВК «Вагнер», сейчас пребывающий в бессрочном отпуске по ранению, во время беседы с руководителем филиала фонда Александром Матвеевым и заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой напал на сотрудников фонда. В результате чего пострадали трое человек», – говорится в Telegram-канале фонда.



Иванов был задержан сотрудником охраны и передан правоохранительным органам. «Причиной конфликта стало то, что по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение ветерана боевых действий. Этот вопрос фондом сейчас решается во взаимодействии с Министерством обороны», – отмечается в сообщении.

При этом в фонде подчеркнули, что несмотря на этот инцидент, фонд продолжит оказывать Иванову помощь и поддержку в решении его вопросов как ветерану СВО, который награжден государственными наградами.

«Максим находится на сопровождении у социального координатора филиала Фонда с июля 2023 года. С этого момента ему оказали помощь в восстановлении военного билета и получении его дубликата, заключении договоров с управляющей компанией в связи с приобретением жилья. Также оказали содействие во внеочередном приёме в ЦРБ для получения направлений к узкопрофильным специалистам областных лечебных учреждений. Соцкоординатор лично сопровождала подопечного в Центр травматологии», – говорится в сообщении.

Кроме того, фонд помог Иванову в оформлении медицинского полиса, регистрации на сайте центра занятости, предоставлении психолого-психотерапевтической и юридической помощи, в подаче заявления «О признании гражданина безработным».

Благодаря содействию филиала фонда Иванова направили на обследование и провели операцию в госпитале ветеранов войн. Также оказали содействие в получении стоматологической помощи в областном центре.