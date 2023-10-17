Израиль нанес ответный удар из танков по Ливану

Рар: Конфликт Израиля и ХАМАС провоцирует новую волну террора в Европе

Политолог Рар: В Европе будет неспокойно до тех пор, пока обострение на Ближнем Востоке не завершится

Tекст: Евгений Поздняков

«Текущий конфликт Израиля и ХАМАС может спровоцировать новую волну исламистского террора на улицах Европы. Чем дольше продлится текущее обострение, тем сильнее будут разгораться страсти среди мусульманского населения в ЕС. В этот раз были убиты шведские болельщики», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Вполне возможно, что таким образом террорист ответил на недавнее сожжение Корана в Стокгольме. Силовые ведомства различных государств – членов ЕС давно предупреждают граждан: среди огромного числа беженцев с Ближнего Востока есть и опасные люди, которые могут представлять угрозу для нашего общества», – подчеркнул он.

«Полиция европейских стран пытается арестовывать тех, кто преступает черту закона. Однако контролировать ситуацию становится все труднее. Многие граждане ЕС все чаще задаются вопросом: почему местные власти не могут посадить или выслать из Евросоюза потенциального убийцу? Общественное негодование постепенно нарастает», – отмечает собеседник.

«Сложившаяся ситуация приводит к увеличению рейтингов ультраправых партий. Кроме того, государства Восточной Европы получают хорошую возможность задеть своих западных коллег упоминаниями о том, что у них исламистов нет, поскольку все двери для беженцев из арабского мира держатся закрытыми», – резюмирует Рар.

Ранее в Брюсселе произошел теракт, в ходе которого нападавший с криками «Аллах Акбар» застрелил двух граждан Швеции. Трагедия произошла в преддверии матча чемпионата Европы – 2024. Убитые были болельщиками, приехавшими в Бельгию поддержать родную команду. В результате происшествия в столице страны был повышен уровень опасности до четырех из пяти.

Премьер-министр государства Александр де Кроо также выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссену. «Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры, мы совместно боремся с терроризмом», – подчеркнул он. Кроме того, пресс-служба УЕФА сообщила об отмене матча между сборными Бельгии и Швеции.

Позже в местных СМИ появилась информация о нападавшем. Им оказался некий 45-тилетний Абдессалем, проживающий в Схарбеке и имеющий тунисское происхождение. Подчеркивается, что еще до происшествия он был известен спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Позже телеканал VRT сообщил о нейтрализации подозреваемого в одном из кафе Брюсселя.

Это не первый теракт в Европе с начала конфликта Израиля и ХАМАС. В пятницу неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции, убив преподавателя и ранив несколько человек. Как сообщает издание Parisien, подозреваемым оказался выходец из Чечни. Во время нападения он также кричал «Аллах Акбар!».

Позже глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что атака на лицей в Аррасе является следствием обострения палестино-израильского конфликта. В стране был введен режим террористической угрозы.