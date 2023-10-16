«Движение Первых» дало старт финалу Всероссийского фиджитал-турнира для молодежи

Фиджитал-спорт – это двоеборье, где сперва соревнования идут в рамках компьютерной игры, а затем продолжение того же противостояния, будь то футбол, единоборства, гонки или теннис, но уже на настоящем поле, ринге, треке или корте. Концепция турнира отражает связь между новыми технологиями и образом жизни активной молодежи, не забывающей уделять внимание спорту, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня, при поддержке «Игр будущего», мы даем старт новому проекту, который позволит современным спортсменам быть одинаково успешными как на спортивной площадке, так и в виртуальной вселенной, ведь фиджитал-спорт – это не просто объединение цифровой и физической активности. Это возможность для каждого найти занятие по душе и быть здоровым, физически развитым человеком. Благодаря гостеприимной Республике Татарстан здесь собрались сильнейшие команды «Движения Первых», чтобы найти новых друзей, быть в кругу единомышленников, побороться за победу во Всероссийском турнире и быть Первыми», – отметила заместитель председателя правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова.

Турнир проходит в трех дисциплинах с 16 по 20 октября. Так, фиджитал-футбол объединит спортивный симулятор EA FC и мини-футбол. В групповом этапе спортсмены будут соревноваться по системе GSL (Global StarCraft II League). Команда, победившая дважды, выходит на первое место. Затем встречаются коллективы, которые проиграли первый раунд. Проигравшая команда занимает последнее место. Оставшиеся две команды играют за 2-3 места. Начиная с 1/4 финала ребята будут состязаться по олимпийской системе, когда проигрыш будет означать вылет с турнира. Исход матчей будет определяться суммой забитых мячей, как в рамках интерактивного футбола, так и на настоящем поле, а в случае равенства команды будут пробивать восьмиметровые удары по правилам мини-футбола.

В свою очередь, в соревнованиях по фиджитал – тактической стрельбе, включающих в себя компьютерный шутер CS2 и игру лазертаг. Первые две игры проводятся как обычно: победившая команда идет в верхнюю сетку, а проигравшая – в нижнюю. Команды имеют три попытки, чтобы выйти из группы. Победите два раза, и вы пройдете в следующий этап турнира. Проиграете два раза – и вы покинете соревнования. Победитель матча определяется по сумме набранных очков в раундах на этапах CS2 и лазертаг.

На площадке по Just Dance участники могут показать свои умения в танцах. Сначала ребятам предстоит пройти отборочный этап, где им будет нужно набрать больше очков за один танец, чем их оппонент на легком, среднем или сложном уровне. Начиная с полуфинала будет необходимо победить сразу в двух «треках», а в случае ничьей спортсмены сразятся в дополнительном раунде. В финальном противостояние ребят ждут «треки» из категории экстрим, которые требуют самой высокой подготовки.

Награждение победителей пройдет на площадках состязаний. Лучшая команда по дисциплине фиджитал – тактической стрельбе получит возможность подать заявку на участие в международных соревнованиях «Игры Будущего», которые пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Он включит в себя 16 основных и пять дополнительных дисциплин, которые совмещают классический спорт, киберспорт или VR-/AR-технологию. В столицу Татарстана съедутся более двух тысяч спортсменов из разных уголков нашей страны, а также команды из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.



