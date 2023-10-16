Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
В результате атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске
В результате массовой атаки беспилотников получили повреждения пять домов в Курске
Массовой атаке беспилотников подверглись Курск и Курский район в минувшие выходные, пять домов получили повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.
По его словам, в ночь с субботы на воскресенье над городом работала ПВО, в единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности, проведено обследование по всем заявлениям, передает ТАСС.
Куцак заявил, что по пяти адресам будет вестись работа для устранения последствий падения обломков.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью с субботы на воскресенье российская система ПВО сбила 27 украинских беспилотников самолетного типа, из них 18 – над Курской областью.