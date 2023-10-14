Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.0 комментариев
В Киеве отметили проблему со знанием украинского языка детьми
Подавляющее большинство воспитанников детских садов в Киеве не знают украинский язык, почти 20% даже не понимают его, пишут украинские СМИ.
Знание украинского языка у 20% киевских дошкольников близко к нулю, пишет издание «Обозреватель», передает РИА «Новости». В публикации говорится, что 65% детей в детсадах Киева используют русские и украинские слова, но социализация все равно проходит на русском, так как на нем проще общаться.
Для борьбы с проблемой авторы статьи предложили создать украинские разговорные клубы в дошкольных учреждениях, которые смогут посещать и дети, и их родители.
Ранее на Украине произошел скандал после того, как министр образования Оксен Лисовой не смог сдать экзамен на знание украинского языка.