Путин указал на утрату идентичности Молдавией

Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.5 комментариев
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Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай
Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.
В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.
Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»
«Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.
Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».
До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.
По словам Пескова, такие совместные элементы очень важны, передает ТАСС.
Парламент Киргизии ранее ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО.
Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.
Путин и Алиев находятся с визитом в Бишкеке, переговоры президента России и главы Азербайджана начались в государственной резиденции «Ала-Арча», передает ТАСС.
Путин ранее отмечал, что намерен обсудить с Алиевым в числе прочих тем строительство международного транспортного коридора «Север – Юг». Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что российский и азербайджанский лидеры обсудят и вопросы, связанные с ситуацией вокруг Карабаха,
Напомним, в пятницу Путин и Алиев примут участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Путин предупредил Израиль о последствиях в случае наземной операции в секторе Газа
«Мы слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Мы с вами понимаем, что совсем уже, если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах – сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», – заявил Путин, передает ТАСС.
Президент также предупредил, что уровень потерь среди мирного населения в случае проведения Израилем наземной операции в секторе Газа будет неприемлемым, использование тяжелой техники в жилых районах чревато серьезными последствиями для всех сторон.
«Сейчас главное остановить кровопролитие», – подчеркнул президент.
Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки. ООН призывает «отменить такой приказ».
Путин и Жапаров после официальной встречи, переговоров с участием делегаций, подписания двусторонних документов отправились на торжественную церемонию по случаю 20-летия российской авиабазы Кант в Киргизии. После этого президенты России и Киргизии продолжили встречу за неформальным обедом, передает ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.
Путин отметил роль российской базы Кант в обеспечении безопасности Центральной Азии
«Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность», – передает ТАСС слова российского лидера.
В рамках официального визита президента России в Киргизию представители двух стран подписали семь документов о сотрудничестве. В частности, утвержден меморандум о взаимопонимании между правительством России и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности.
Также приняты соглашения о сотрудничестве между министерствами юстиции и программа их взаимодействия на 2024–2025 годы. Минприроды России заключило два меморандума о взаимопонимании – с Министерством сельского хозяйства Киргизии (в области развития лесного хозяйства) и с министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора республики (о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов).
Среди других документов – протокол о намерениях между Министерством образования и науки Киргизии и МГУ имени М.В. Ломоносова, а также соглашение между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии об условиях деятельности в Бишкеке Кыргызско-российского славянского университета.
Путин отметил близость позиций Москвы и Бишкека по актуальным региональным и общемировым проблемам. Президент подчеркнул, что Россия и Киргизия координируют работу в ООН и на других ведущих международных площадках, в том числе в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ.
Президент выразил признательность киргизской стороне за продуктивную совместную работу. По его словам, результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию союзнических отношений России и Киргизии и пойдут на благо всем гражданам двух государств.
Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов. Кроме того, президенты вместе примут участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Канте. В пятницу, 13 октября, Путин и Жапаров вместе с другими лидерами стран СНГ примут участие в заседании Совета глав государств объединения.
Путин: Российские военные служат профессионально, героически и с полной отдачей
«Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью», – сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант, передает РИА «Новости».
Путин заявил также, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе и вносит вклад в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность.
Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.
«Основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Это рецессия. Мы не радуется, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, но просто констатируем», – заявил Путин, передает ТАСС.
По словам президента, в отечественной экономике произошли масштабные изменения, позволяющие самостоятельно производить то, что раньше закупалось за границей.
Путин отметил, что в структуре роста 3% остается за нефтегазовым сектором, а 43% приходится на промышленное производство.
«То, что мы раньше в больших количествах закупали за рубежом – не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, – но многое начинает производиться в Российской Федерации», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин спрогнозировал сохранение за Россией первого места в мире по экспорту пшеницы.
Путин на саммите СНГ подарил другим лидерам антологии современной литературы
В частности, российский лидер презентовал антологии литературы стран СНГ в трех томах и антологии современной русской литературы в двух томах в эксклюзивном издании, передает ТАСС.
В ходе саммита Путин заявил, что Украина с самого начала полномасштабно не участвовала в СНГ. При этом сам формат российский лидер назвал эффективным.
«Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика, наша страна – основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию, полностью обеспечивает нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле. В прошлом году Россия экспортировала в Киргизию порядка 1,2 млн тонн топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года», – заявил Путин, передает ТАСС.
Президент отметил, что поставки осуществляются на льготных условиях, без взимания таможенной пошлины.
Также Путин заявил, что надеется на укрепление и расширение военно-технического сотрудничества с Киргизией, союзнические отношения, символом которых является присутствие в Канте российского военного контингента.
Ранее Путин, вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с республикой.
Также президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Глава Российского государства отметил большое внимание киргизского коллеги к развитию взаимодействия Москвы и Бишкека. «Можете рассчитывать на такую же конструктивную и заинтересованную позицию, на такой же заинтересованный подход российской стороны», – приводит его слова ТАСС.
Российский лидер обратил внимание, что работа Жапарова направлена на «развитие стратегического партнерства и союзничества России и Киргизии», он «последовательно выступает за упрочение российско-киргизских отношений, которые неизменно выстраиваются на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов обеих сторон».
«Не будет преувеличением сказать, что многие значимые достижения в развитии российско-киргизских связей в политике, экономике, науке, образовании и культуре стали в значительной степени возможны благодаря именно вашей активной позиции и личному заинтересованному участию в достижении результатов», – обратился Путин к Жапарову.
«Мы знаем вас и как убежденного сторонника поступательного продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, укрепления атмосферы партнерства, доверия, сотрудничества в нашем общем регионе», – подчеркнул президент России, говоря о деятельности киргизского коллеги. Поздравляя с наградой, глава Российского государства пожелал президенту Киргизии «дальнейших успехов в государственной деятельности».
Также Путин отметил, что Россия и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, выстраивают устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. «Как результат, доля рубля во встречных коммерческих сделках достигла внушительных 83%», – сказал российский лидер.
Ранее в четверг сообщалось, что Владимир Путин и его киргизский коллега начали переговоры в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.
Церемония по случаю 20-летия российской авиационной базы «Кант» прошла в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где присутствовали российские и киргизские военнослужащие. С докладами выступили командир авиабазы «Кант» Александр Кукса и военный комендант бишкекского гарнизона Данияр Исаков, передает ТАСС.
Также лидерам доложили о проходящих с 9 по 13 октября на территории Киргизии совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» и показали эпизод проводимых маневров.
Авиабаза была открыта в октябре 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ в Центральной Азии. Ее основная задача – контроль воздушного пространства Средней Азии.
Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.
Почетное наименование присвоено бригаде за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу со дня подписания.
В конце сентября глава государства присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.
«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы, не было ратификации», – приводит его слова ТАСС. «Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», – подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что некоторые страны числятся в СНГ, хоть и не работают в этом формате. Тем не менее содружество, по словам российского лидера, остается эффективным форматом.
«Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. Вместе с тем содружество остается надежным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что за этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений.
Москва ранее заявляла, что Украина де-юре все еще остается в составе СНГ и является участницей более 150 международных договоров, подписанных по линии содружества.