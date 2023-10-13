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    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    3 комментария
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    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

    7 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    16 комментариев
    13 октября 2023, 11:26

    Глава Еврокомиссии увидела прогресс Молдавии на пути в ЕС

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен увидела прогресс Молдавии на пути в ЕС

    Глава Еврокомиссии увидела прогресс Молдавии на пути в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Кишинев высоко оценила прогресс Молдавии в процессе европейской интеграции и призвала республику продолжать усилия, направленные на присоединение к ЕС.

    По итогам переговоров с президентом Молдовы Майей Санду Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия «демонстрирует превосходный прогресс», и призналась, что ее впечатлила «решимость» Кишинева «двигаться вперед», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).

    При этом глава ЕК призвала Молдавию «сосредоточиться и удвоить усилия».

    Председатель Европейской комиссии пообещала, что в начале ноября ЕК опубликует отчет о расширении ЕС, в котором в том числе даст оценку прогрессу Молдавии в качестве страны-кандидата.

    При этом фон дер Ляйен заверила, что солидарность ЕС с Молдавией «непоколебима», что «подкрепляется действиями». Она напомнила, что Европа выделила республике «беспрецедентную финансовую помощь» в размере 1,2 млрд евро с октября 2021 года.

    Как заявляла ранее президент Молдавии, политики должны показать, что они работают и живут в соответствии с европейскими ценностями, а для этого от них требуется отказаться от сотрудничества с Россией.

    В ответ на Кремле заявили, что Россия сама является европейской ценностью.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

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    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 02:45
    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе

    Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе неизбежную гражданскую войну

    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Современная миграционная политика Евросоюза делают гражданскую войну в Европе неизбежной, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые «демонизируют» политиков, выступающих против открытия границ для людей с «иными ценностями», передает РИА «Новости».

    Американский бизнесмен считает, что тенденции миграционной политики в Европе таковы, что могут привести к гражданской войне в Европе.

    Ранее Польша заблокировала решение о расселении мигрантов в Европе.

    До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт».

    Коментарии (8)
    12 октября 2023, 14:26
    Россия отменила уведомление генсека Совета Европы при введении военного положения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума одобрила закон, отменяющий необходимость уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения в России.

    Действующий закон предписывает в случае введения военного положения по всей стране или в отдельных регионах президенту уведомлять генсеков ООН и Совета Европы об отступлении от обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод, передает ТАСС.

    В случае введения чрезвычайного положения информирование входит в обязанности МИД.

    Одобренный Госдумой проект исключает из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» информирование генсека СЕ и сохраняет положение об информировании генсека ООН.

    Он также убирает из закона «О чрезвычайном положении» пункт о том, что международные обязательства, возложенные на МИД, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конвенция прекратила свое действие в отношении России с 16 марта 2022 года.

    Проект закона в Госдуму внес президент Владимир Путин в августе.

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    13 октября 2023, 00:40
    Отказ Молдавии от эвакуации граждан из Израиля привел к скандалу

    Решение Молдавии не проводить централизованную эвакуацию граждан из Израиля привело к скандалу

    Tекст: Антон Антонов

    Молдавский политик и бизнесмен Илан Шор обвинил власти Молдавии в том, что они не позволяют приземлиться в Кишиневе самолету, билеты на который для эвакуации сограждан из Израиля оплатил Шор.

    Власти Молдавии заявили, что гражданам страны для эвакуации из Израиля следует воспользоваться коммерческими авиарейсами. Шор сообщил, что оплатил билеты гражданам Молдавии, но власти страны не позволили самолету приземлиться в Кишиневе. По версии МИД Молдавии, рейс задерживается из-за большого числа полетов в аэропорту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Orizont TV.

    Представитель Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодолика заявила, что ОГА получил запрос на выполнение чартерного рейса из Израиля с молдавскими гражданами днем в четверг, регламент позволяет рассматривать подобную заявку в течение 48 часов, поэтому разрешение будет выдано после того, как пройдут все проверки, поскольку «самолет должен прибыть из зоны повышенного риска».

    «Весь день организованный мною чартерный самолет с молдавскими семьями с детьми ждал разрешения на вылет в Кишинев из израильского аэропорта Бен-Гурион. И только в ночи мы получили это разрешение. <...> Вылет перенесен на утро. Всем пассажирам мы организовали трансфер и проживание в гостинице», – приводит ТАСС слова Шора.

    Напомним, в список России на эвакуацию из сектора Газа вошли граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Палестины.

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    13 октября 2023, 04:54
    Еврокомиссия призвала Турцию выбрать между НАТО и Россией с ХАМАС

    Tекст: Антон Антонов

    Турция должна выбрать, находится ли она на стороне Евросоюза и НАТО или же на стороне России, Ирана, палестинского движения ХАМАС, заявил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

    Схинас заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку», передает ТАСС со ссылкой на Naftemporiki.

    «Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – заявил Схинас.

    По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

    Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали Израиль и Палестину незамедлительно прекратить огонь. Эрдоган считает, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, на Ближнем Востоке происходит не война, а массовое убийство.

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    10 октября 2023, 20:48
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые решения Израиля в ходе конфликта с ХАМАС в секторе Газа противоречат международному праву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    При этом он отметил, что Израиль имеет право защищать себя, передает ТАСС.

    Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз призывает открыть гуманитарный доступ в сектор Газа и дать выйти оттуда беженцам. Он также добавил, что ЕС должен нарастить гуманитарную помощь жертвам конфликта.

    Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине.

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    11 октября 2023, 17:48
    Путин усомнился в нравственности ЕС из-за закупок российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны перестали бы закупать российский газ по любым маршрутам, если бы это было вопросом морали.

    Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели усомнился, что Европа заявила об остановке «Северных потоков» и перешла к закупкам топлива в США из-за нравственного вопроса, передает ТАСС.

    «Если б было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины. Ну тогда можно предположить – что все, отрезали – и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать – но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам – почему здесь-то не берут?» – сказал глава государства.

    Президент предположил, что европейские политики, выступившие с громкими заявлениями, «один раз, наверное, ляпнули, потом осознали, что это плохо, но уже назад как бы не отвинтить».

    Почему было принято такое решение, российский лидер рекомендовал спрашивать у самих европейских политиков. «Не знаю, спросите у канцлера, министра экономики, министра иностранных дел – крупные политические деятели современности, они найдут ответ», – иронически заключил президент России.

    Ранее Путин предположил, что рост спроса на сжиженный природный газ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн, а конкуренция в этом сегменте будет возрастать.

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    10 октября 2023, 14:44
    В МИД начали проработку денонсации нескольких конвенций Совета Европы

    В МИД России решили предложить денонсировать несколько конвенций Совета Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД прорабатывает денонсацию ряда конвенций Совета Европы, которые имеют нулевую или отрицательную стоимость для России, решение будет объявлено позже, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    По словам замминистра, ряд этих конвенций могут быть «бесполезны или даже вредные для России», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств.

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    11 октября 2023, 15:21
    Путин: Экономика Евросоюза сейчас находится у нулевой отметки

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика ЕС находится у «нулевой отметки», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Они (европейцы – прим. ВЗГЛЯД) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», – приводит его слова ТАСС.

    Российские энергоносители, как отметил глава государства, долгие годы были серьезным элементом социального и экономического благополучия Европы, а сейчас от них пытаются отказаться.

    Также глава государства заявил, что мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста.

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    11 октября 2023, 17:30
    Путин заявил, что не понимает решения Запада отказаться от энергоресурсов России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза нанесли сами себе ущерб, отказавшись от российских энергоресурсов, «надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», заявил президент России Владимир Путин.

    «Но есть определенный объем добычи в мире, и есть определенный объем потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам российского президента, уровень производства и жизни населения в Европе упал. «У всех ведущих промышленно развитых стран Европы их промышленное производство уходит в минус, и рост ВВП в минус. Упал жизненный уровень населения», – сказал президент.

    Ранее Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма.

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    10 октября 2023, 18:33
    ЕС пообещал продолжить оказывать финансовую помощь Палестине

    Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Палестине

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине, заявил в ходе пресс-конференции в Омане глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, в ЕС не планируют прекращать перевод средств для Палестинской автономии, так как страны-участницы считают, что оккупированные палестинские территории должны продолжать получать необходимую помощь, передает ТАСС.

    Также Боррель подчеркнул, что в сложившейся ситуации Израиль имеет право на самозащиту, однако обязан соблюдать международные гуманитарные нормы.

    Накануне Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля. Тем временем президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

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    11 октября 2023, 14:25
    Бельгия пообещала отдать Киеву налоги с доходов от замороженных активов России

    Бельгия решила отдать Киеву 1,7 млрд евро налогов с доходов от замороженных активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро, которые получила от налогов с доходов от реинвестиций замороженных активов России, заявил премьер-министр королевства Александр де Кроо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

    Бельгийский премьер сказал, что то, как будут распоряжаться замороженными российскими средствами и доходами от реинвестиции этих средств, будет решать Европейский союз. При этом сама Бельгия может передать киевскому режиму средства, полученные в виде налогов на эти доходы – 1,7 млрд евро, передает ТАСС слова де Кроо.

    Он добавил, что эти средства должны быть использованы на поддержку и восстановление Украины.

    Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон изучает юридические полномочия США и Европы для использования замороженных активов России для помощи Украине.

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    12 октября 2023, 14:05
    В ЕС усомнились в нейтралитете Китая по конфликту на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз может быть полностью уверен в позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию South China Morning Post.

    Боррель начал свой визит в Китай, в ходе которого он проведет встречи с китайскими политиками и примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС-КНР, передает РИА «Новости».

    По словам Борреля, ЕС «не полностью убежден» в том, что Пекин является нейтральной стороной в вопросе украинского кризиса. Киев также обеспокоен позицией КНР.

    Боррель пояснил, что Европу «не полностью убедили аргументы Китая о том, что КНР занимает нейтральную позицию в этом конфликте».

    Дипломат считает, что КНР может сделать больше, в том числе участвуя в «формуле мира», предложенной Киевом. Также многое предстоит сделать, чтобы Киев убедился в том, что Китай не находится на стороне России.

    Ранее в МИД России сообщали, что Москва и Пекин поддерживают контакты по украинскому урегулированию.

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    12 октября 2023, 17:59
    Telegram обязали назначить представителя в ЕС для контроля контента

    ЕК призвала Telegram назначить представителя в ЕС для контроля контента

    Tекст: Вера Басилая

    Интернет-платформа Telegram обязана назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с Еврокомиссией для контроля контента в рамках Акта цифровых услуг Евросоюза, сообщил представитель ЕК Йоханнес Барке.

    Действие Акта о цифровых услугах ЕС на Telegram распространится с 17 февраля 2024 года, к этой дате интернет-платформа обязана назначить юридического представителя в ЕС, передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное разделение бизнеса через принуждение компании к продаже активов, интеллектуальной собственности или брендов.

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    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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