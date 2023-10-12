Путин: Российские военные работают героически и с полной отдачей

Путин: Российские военные служат профессионально, героически и с полной отдачей

Tекст: Ольга Никитина

«Российские военнослужащие, размещенные в Киргизии, с честью несут свою службу, успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи, оказывают содействие киргизским силовым структурам в борьбе с экстремизмом, терроризмом, наркотрафиком и оргпреступностью», – сказал Путин на мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант, передает РИА «Новости».

Путин заявил также, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе и вносит вклад в борьбу с такими острыми вызовами и угрозам, как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность.

Российский глава государства в эти дни находится в Киргизии, где в пятницу состоится саммит СНГ. В четверг в Бишкеке прошли российско-киргизские переговоры.