Tекст: Алексей Дегтярев

Поражены живая сила и техника украинских 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад, уточнило министерство в своем Telegram-канале.

ВСУ потеряли до 165 человек, поражены машина РСЗО «Град», американская самоходная гаубица М109 Paladin и САУ «Акация».

На Купянском направлении «Западная» группировка отразила семь атак украинских штурмовиков 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Макеевки (ЛНР).

Поражена живая сила и техника 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у города Купянска и поселка Берестовое (Харьковская область).

Украинская сторона потеряла до 105 человек, танк, польскую САУ Krab, гаубицу М109 Paladin и также орудие Д-30.

Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила три атаки украинских штурмовиков 21-й и 67-й механизированных бригад у Ямполовки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли на этом направлении 55 человек, две бронемашины и две гаубицы Д-30.

«Южная» группировка на Донецком направлении отразила три атаки ВСУ у Клещеевки и Первомайского (ДНР). Авиация поразила живую силу и технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР). ВСУ потеряли до 340 человек, танк и пять бронемашин.

При контрбатарейной борьбе поражены французская самоходная гаубица Caesar, два орудия Д-20 и гаубица Д-30. У Авдеевки, Орловки и Ласточкино (ДНР) уничтожены три склада боеприпасов.

На Запорожском направлении отражены две атаки 23-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская сторона потеряла до 30 человек, танк, две боевые бронированные машины, американскую артиллерийскую систему М777, орудие Д-20, и американскую гаубицу М119.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 человек, 11 автомобилей и гаубицу Д-30. Также уничтожены станция РЭБ и склад боеприпасов у города Берислав (Херсонская область).