Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Уроженец Волгограда погиб в боях в Израиле
Погиб служивший в армии Израиля уроженец Волгограда Дмитрий Решетников
Уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле, сообщила Волгоградская еврейская община.
В сообщении на странице общины в соцсети «ВКонтакте» говорится, что Решетников погиб, «защищая Израиль от рук террористов, за свой народ и свою страну». Указывается, что Решетников – «боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград».
Он несколько дней считался пропавшим без вести, но в итоге был подтвержден факт гибели. «Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», – говорится в сообщении.
На днях стало известно, что во время эскалации в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, который переехал в Израиль в 1992 году. Он погиб во время боев в городе Сдерот.