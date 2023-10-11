Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин фразой «Да бог с ними!» прокомментировал действия ФРГ по закупкам газа
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Российской энергетической недели прокомментировал нелогичные действия Берлина по поставкам газа фразой «Да бог с ними!»
«Непонятно, почему по одному маршруту можно получать газ, они же получают по маршруту через Украину, а здесь нельзя. Через «Турецкий поток» получают, он же уходит в Европу. <…> Почему там можно, а вот по «Северному потоку – 2», который недовзорвали какие-то негодяи и который в рабочем состоянии находится, – почему-то нельзя кнопочку включить. Я не понимаю, да бог с ними!» – передает ТАСС слова президента России.
Ранее президент России взрывы на «Северных потоках» назвал актами международного терроризма.