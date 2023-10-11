Путин призвал Палестину и Израиль оставить в покое женщин и детей

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели глава государства назвал ужасными события в зоне конфликта Палестины и Израиля и призвал минимизировать потери среди гражданского населения, несмотря на уровень ожесточения с обеих сторон, передает ТАСС.

«То, что происходит, – ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков». – сказал Путин.

«Если уж мужчины решили между собой бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», – добавил он.

Ранее в кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.