Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.0 комментариев
Путин призвал Палестину и Израиль оставить в покое женщин и детей
Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта свести к минимуму гибель гражданского населения и оставить в покое женщин и детей.
В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели глава государства назвал ужасными события в зоне конфликта Палестины и Израиля и призвал минимизировать потери среди гражданского населения, несмотря на уровень ожесточения с обеих сторон, передает ТАСС.
«То, что происходит, – ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков». – сказал Путин.
«Если уж мужчины решили между собой бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», – добавил он.
Ранее в кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.