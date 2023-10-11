Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.7 комментариев
Генсек НАТО пообещал Украине поддержку
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать поддержку Украине
Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге с Владимиром Зеленским.
Совместный брифинг прошел в преддверии заседания контактной группы по Украине на уровне министров обороны НАТО.
«Ваша война – наша война, ваша безопасность – наша безопасность, ваши ценности – наши ценности», – передает ТАСС слова Столтенберга.
Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.