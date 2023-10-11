Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.6 комментариев
Польша не смогла отказаться от ключевого продукта из России
Interia: Российский пластик продолжает поступать на польский рынок
Несмотря на эмбарго на российское сырье, которого придерживаются практически все европейские страны, Польша не отказалась от российского «первичного пластика», пишут польские СМИ.
Портал Interia указывает, что российский пластик продолжает поступать на польский рынок, становясь в республике более дешевой альтернативой пластику местного производства, передает Ura.ru.
На прошлой неделе в Польше разгорелся политический скандал вокруг поставок российского угля.