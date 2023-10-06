«Российский уголь» взбудоражил польских политиков

В Польше разгорается скандал вокруг поставок угля из России

Tекст: Станислав Лещенко

Польша, как известно, оказалась в первых рядах государств ЕС, провозгласивших отказ от российских энергоносителей – соответствующее намерение Варшава высказывала еще до начала СВО. Однако российский уголь продолжает поступать в Польшу и сейчас. По крайней мере, так утверждает польский парламентарий Кшиштоф Брейза.

«Шокирующая информация»

Брейза состоит в рядах парламентской фракции, объединившей депутатов от «Гражданской коалиции» – оппозиционного политического блока, который сейчас беспощадно рубится с правящей партией «Право и Справедливость». 15 октября в стране состоятся парламентские выборы, по итогам которых власть в стране может смениться. Понятно, что оппозиция пытается вытряхнуть из шкафов правящих как можно больше скелетов.

Один из таких скелетов предъявил общественности именно Брейза. Он разместил в соцсети видео с разгрузкой некоего корабля в порту и подписал его так: «В понедельник после 01:00 в Щецине мы зарегистрировали корабль Roseburg. По моим данным, капитан и команда – россияне. Он привозил уголь из Выборга».

Тему немедля подхватили оппозиционные СМИ. По данным издания Gazeta Wyborcza, в 2023 году суда, следовавшие из России, заходили в польские порты свыше полусотни раз. Газета ссылается на данные Кшиштофа Брейзы, сообщившего, что «получил шокирующую информацию» на сей счет. «Уголь поступает в Польшу из российских портов, несмотря на эмбарго», – уточняется в публикации. Чиновники польских портовых администраций объясняют, что не имеют возможности влиять на происходящее.

Польская таможня расписывается в неспособности установить страну происхождения черного золота.

По словам Брейзы, таким образом в Польшу было доставлено за последние девять месяцев свыше 900 тыс. тонн угля. Данный уголь, правда, добыт не только на территории РФ, но и в Казахстане – но на его доставке заработали, утверждает Брейза, российские судовладельцы. Груз доставлялся на судах под флагом Антигуа и Барбуды, Кипра и Мальты, но экипажи были российские.

Ценнейший ресурс

«Чиновники из Государственного казначейства разводят руками и говорят, что нет возможности по бумагам проверить, чей он», – сокрушается Брейза. Он назвал сложившееся положение «аморальным» и предъявил обвинения непосредственно премьер-министру Матеушу Моравецкому и вице-премьеру Ярославу Качиньскому: «Я ожидаю, что они представят общественности всю правду об угле, который поступает из российских портов».

Однако ничего удивительного в этой ситуации нет. Во-первых, санкции введены против кораблей под российским флагом, и только. Что до экипажей с российскими паспортами, то это обычная практика – иметь на борту моряков из разных стран. Иначе говоря, формально никакого нарушения санкций нет.

Во-вторых, многие польские предприниматели заинтересованы в торговле с Россией и делают все, чтобы обойти санкции. Тем более что именно на угле в Польше сейчас можно заработать очень хорошо. Данный вид топлива за год безумно подскочил в цене (в некоторых польских регионах – аж на сто и даже двести процентов!) и превратился в ценнейший ресурс, в предмет напряженной охоты предприятий и простых обывателей.

Ценность угля признают и сами польские власти. Варшава категорически возражает, например, против «метановой директивы», вырабатываемой в Европейском парламенте. Директива предусматривает резкое сокращение выбросов данного газа, что поляков решительно не устраивает. «Это представляет смертельную угрозу для функционирования угольных предприятий, для Силезии... а также для Польши в целом, – заявлял министр государственных активов Польши Яцек Сасин. – Уголь... еще долгие годы будет оставаться основой нашей энергетики. Ликвидация его добычи стала бы мощным ударом по нашей энергетической безопасности».

Министр отмечает, что, невзирая на большие инвестиции в возобновляемые источники энергии и реализацию планов по строительству АЭС, в Польше по-прежнему 70% энергии получается из угля. «И такая ситуация сохранится еще в течение долго времени, нравится это кому-то или нет», – подчеркивает Сасин.

«Старую мебель уже стопили»



Разумеется, при этом он защищает интересы в том числе польских шахтеров. Однако уголь Польша получает не только из собственных шахт, но и из других стран. Не исключено, что и из России.

Белорусский эксперт по безопасности Александр Тищенко отмечает, что уголь для Польши, особенно с учетом проходящей там сейчас избирательной кампании – очень больная тема. «Несмотря на XXI век, каждый третий дом в этой процветающей стране топится углем. А две трети всего энергопотребления держится на нем, родном. По этой причине Польша не вписалась ни в какие ни киотские, ни парижские экологические протоколы-соглашения. Уголь для поляков – это все, а зеленая повестка – смерти подобна. В Брюсселе постоянно давят на Варшаву за уголь и его карбоновую нагрузку на европейскую атмосферу. Закрывать шахты, сокращать добычу и потребление угля – это жесткое еэсовское условие для Польши.





И до санкций проблема с ним решалась российскими поставками. Теперь же Польша зависит от немецкого уголька, а значит, от позиции и настроения Берлина. А с ним у Варшавы периодически возникают трения. Это польскую верхушку заметно напрягает и утомляет. Она постоянно ищет пути снятия угольной зависимости от Германии. Поэтому контрабанда здесь тот самый выход», – подчеркивает Тищенко.

Он добавляет, что при среднем годовом доходе польской семьи в пределах 18 тыс. евро за уголь ей приходится выкладывать до двух тысяч. «А раньше вписывались в 600. Не зря же польские лидеры говорили своим избирателям, мол, топите, чем хотите, кроме автопокрышек. И тем не менее над крышами домашних хозяйств в Польше прошлой зимой преимущественно вился цветной дым. Что будет этой зимой, никто предсказать не берется. Но тема с углем притягивает внимание. И ближе к избирателю будет тот, кто пообещает доступное тепло в польских домах. Потому как старую мебель уже стопили в печках в прошлом году», – иронизирует Тищенко.