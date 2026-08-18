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Эксперт назвал типы дронов, используемые Украиной при атаке на Москву
Эксперт Кнутов: Украина при атаке на Москву применяла дроны Fire Point
В ходе попытки налета на Московский регион украинские военные использовали беспилотные летательные аппараты Fire Point 1 и Fire Point 2, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
ВСУ в ночь на 18 августа пытались атаковать Москву и Московскую область ударными беспилотниками Fire Point 1 и Fire Point 2, а также дронами-камикадзе «Бобер», сообщил эксперт «Газете.Ru».
«Как правило, они используют FP-1 и FP-2 (Fire Point 1, Fire Point 2). Это уменьшенные «Байрактары»... Также беспилотники «Бобер» применяются [по Москве]», – рассказал аналитик.
Он уточнил, что аппараты серии FP визуально создают впечатление полета задом наперед.
По словам специалиста, в последнее время украинская сторона чаще задействует именно модели FP-1 и FP-2, тогда как использование дронов типа «Бобер» сократилось.
Напомним, масштаб нынешней атаки вражеских беспилотников на Москву стал максимальным за два года.
Ранее российские военные поразили киевское предприятие по производству комплектующих для дронов серии Fire Point.
Первые данные об атаке дронов FP-1 появились в марте 2026 года.