Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.18 комментариев
Авиация ВС России нанесла удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении
Вертолетами Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) уничтожен опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
«Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М Центрального военного округа (ЦВО) в ходе выполнения боевых задач уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», – передает сообщение РИА «Новости».
Для атаки на опорный пункт были использованы неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты С-8.
Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России ударила по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации украинских войск в районе Торского на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС России «Центр» Александр Савчук.
На краснолиманском направлении также сорваны и отражены шесть атак штурмовых групп ВС Украины и 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Потери украинских войск составили около 60 человек, уничтожены две боевые бронированные машины.
Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении.