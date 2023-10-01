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Истек срок действия американского закона о ленд-лизе для Украины
«Страна.ua»: Истек срок действия американского закона о ленд-лизе для Украины
Срок действия американского закона о ленд-лизе для Украины, который был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года, истек 30 сентября, сообщило украинское издание «Страна.ua».
В публикации отмечается, что на Украине этот акт называли «историческим шагом», и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент, передает РИА «Новости».
Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты. Технически после его принятия Байден мог давать оружие без юридических и коммерческих процедур, но в реальности схема не применялась, поскольку Вашингтон и так отправлял военное оборудование без всякой оплаты и условий.
«Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали», – резюмируется в публикации.
Ранее в воскресенье президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки США.