«Страна.ua»: Истек срок действия американского закона о ленд-лизе для Украины

Tекст: Антон Никитин

В публикации отмечается, что на Украине этот акт называли «историческим шагом», и долгое время новости о нем не сходили с информационных лент, передает РИА «Новости».

Предполагалось, что закон будет работать аналогично ленд-лизу времен Второй мировой войны, когда США снабжали СССР военной помощью без предварительной оплаты. Технически после его принятия Байден мог давать оружие без юридических и коммерческих процедур, но в реальности схема не применялась, поскольку Вашингтон и так отправлял военное оборудование без всякой оплаты и условий.

«Именно этим представители Белого дома и объяснили тот факт, что механизм ленд-лиза США не использовали», – резюмируется в публикации.

Ранее в воскресенье президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки США.