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Бойцы ЗВО взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ
Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ, рассказал российский разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке.
По его словам, в плен взяты военнослужащие 77-ой аэромобильной и 56-ой отдельной мотопехотной бригад ВСУ, передает РИА «Новости».
Военнослужащий 56-ой бригады Виталий Мельниченко рассказал агентству, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения, обещав помощь разведчиков с дронами. Но бойцы остались одни и их взяли в плен российские разведчики.
Ранее попавший в плен на Запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о том, что десятки бойцов дезертируют в связи с ситуацией на фронте и вранья командиров.