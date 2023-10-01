Бойцы ЗВО взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ

Британия захотела отправить военных на Украину

Министр обороны Британии Шэппс сообщил о планах разместить военных на Украине

Tекст: Антон Антонов

Шэппс заявил, что обсудил с военным командованием «перенос официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину». Кроме того, он призвал «больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

По словам Шэппса, это особенно относится к Западной Украине, где Великобритания могла бы проявить себя не только в обучении вооруженных сил Украины, но и размещением там военного производства. Шэппс полагает, что «есть возможность, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину».

Шэппс добавил, что британцы – «военно-морская нация», и в этой сфере Лондон также мог бы помочь Киеву, «особенно потому, что вода является международной». По его словам, нельзя допустить, чтобы «международные перевозки» оказались запрещены в Черном море. Он заявил, что «есть много сфер, в которых Британия может помочь советом», передает РБК.

По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране. Сообщается, что сейчас Шэппс «ведет переговоры с военными руководителями об отправке британских военнослужащих на Украину для официального проведения учений на их собственной земле».

Как указывает Telegraph, в НАТО избегали этого шага, опасаясь, что войска попадут под обстрел российской армии, что приведет к серьезной эскалации конфликта.

Напомним, в четверг Шаппс посетил Киев. До этого он заявил, что Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.