Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Взрывы произошли в Киеве и Харькове
Взрывы произошли в Киеве, Харькове и Черкасской области Украины
В Киеве произошли взрыв и пожар, в Харькове также прогремели взрывы, в столице Украины воздушная тревога не объявлялась, сообщают украинские СМИ.
Украинские СМИ со ссылкой на соцсети сообщают «о сильном взрыве и пожаре в Киеве, на Лесном массиве», передает РИА «Новости».
Кроме того, взрывы произошли в городе Умань в Черкасской области, передает ТАСС.
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в тех районах Херсонской области, которые контролируют вооруженные силы Украины.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «мощнейшие удары нанесены по целям в Харькове и других регионах». «Серия ударов баллистическими ракетами по объектам в районе Харькова. Также взрывы в Запорожье и «Герани» на юге в сторону одесских портов», – говорится в сообщении.
Позднее украинские СМИ подтвердили, что серия взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Напомним, сообщалось, что серия взрывов прогремела в Одессе.