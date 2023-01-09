В России предложили ввести ответственность за вынос бюллетеней и призывы к их порче

Эксперт НОМ: Нужно ввести ответственность за вынос бюллетеней и призывы к их порче

Необходимо внести ответственность за призывы дискредитаторов выборов к порче бюллетеней или выносу их с участка с собой, выразила мнение член общественной палаты Костромской области, эксперт НОМ Анастасия Кутузова.

По информации на сайте организации, отсутствие наказания за подобные действия дает лазейку для провокаторов. Эксперт предлагает «четко прописать в законе сферу применения бюллетеня», и внедрить административную ответственность за призывы к их порче.

В качестве примера Кутузова отметила, что выборы в Единый день голосования 2022 году в Костромском регионе прошли при высоком уровне, однако присутствовали попытки провокаций и призывы ряда лиц, имеющих зарубежное финансирование, портить и выносить с собой избирательные бюллетени.

Так, НОМ сформировал приемлемые, по его мнению, корректировки в законодательстве. В частности предлагается внести изменения в Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» путем его дополнения.

В изменениях предполагается предусмотреть сферу применения бюллетеня, а именно назначением бюллетеня предлагается считать выражение воли при голосовании. Кроме того, предлагается исключить какое-либо другое использование бюллетеня. Также предлагается прописать прямой запрет на вынос и оставление себе бюллетеня.

Эксперты организации уточняют, что в случае, если человек в день голосования по ошибке ставит галочку не там, а потом стремится изменить свое решение, не будет применяться административная ответственность, избирателю просто выдадут новый бюллетень.

Так, в связи с этим специалисты НОМ предлагают внести изменения в ст. 5.14 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ установлением ответственности за порчу бюллетеня, за призывы к порче бюллетеней и за призывы к выносу бюллетеней с избирательного участка в день голосования и при осуществлении голосования вне помещения для голосования.