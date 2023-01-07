Танковая дуэль в Донбассе попала на видео

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Зеленский добился уникальных результатов по уничтожению Украины

На фоне блэкаутов свечка становится неотъемлемым атрибутом украинской власти president.gov.ua
По итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. Какие еще «успехи» могут оказаться в послужном списке Зеленского?  Подробности...
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Отношения России и США переходят в новую стадию

Конфронтация между Россией и США достигла низшей точки за всю историю Максим Блинов/РИА Новости
Минувший 2022 год стал временем невиданного по накалу десятилетиями противостояния между Россией и США. Вашингтон не скрывает, что использует Украину как поле боя для «сдерживания« и подавления любых усилий Москвы. Как долго продлится это состояние российско-американских отношений - и при каких условиях оно может все же улучшиться? Подробности...
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Как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте

Обещанием поставить Украине легкие танки AMX-10 RC Запад грозит усугубить конфликт с Россией MARKEVICH/Légion étrangére/Défense
Запад намерен переступить красную линию с поставками тяжелой бронетехники Украине. Эта тема уже обсуждается Британией и Германией со своими партнерами. Президент Франции Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC, но украинские власти настаивают на передаче более тяжелых машин, в том числе американских M1 Abrams и немецких Leopard 2. Почему Украина выпрашивает натовские танки и как они могут повлиять на ход боевых действий? Подробности...
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«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Даже новогодние праздники стали в Прибалтике поводом для русофобии Игорь Онучин/РИА Новости
Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки

Игорь Гарнов
Игорь Гарнов, подполковник запаса
Борьба с установками РСЗО американского производства, и уничтожение их складов боеприпасов ведется российскими войсками максимально активно. По данным МО РФ, за прошлый год было уничтожено 23 установки «Хаймарс», а только за первые три дня нового года уже семь, на 6-е января – восемь. Подробности...

Власть оказалась добрее оппозиции

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вряд ли стоит удивляться, что люди сплотились вокруг власти, которая ведет сложную геополитическую и военно-политическую игру, стремясь не допустить самого тяжелого развития событий. Подробности...

Запад обманывает надежды Зеленского на новейшую бронетехнику

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Британия заявляет, что вместе с союзниками «может в будущем передать танки Украине». Уже принято решение о поставках Киеву американских и немецких бронемашин – но вовсе не танков («Леопард» или «Абрамс»). Почему Зеленский так настойчиво просит у Запада именно танки и почему Запад так упорно их Зеленскому не дает? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Обсуждение: 5 комментариев

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Насколько успешным для вас был 2022 год?
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Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?
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    на ваш взгляд


    Насколько вы ограничиваете себя в еде за новогодним столом?

    Танковая дуэль в Донбассе попала на видео

    		   7 января 2023, 17:27
    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.

    На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».

    В итоге, армия Украины потеряла один танк.

    Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».

    Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине
    Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу
    		    7 января 2023, 06:31
    Фото: Kay Nietfeld/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph.

    Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

    Коментарии (41)
    Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО
    Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО
    		    7 января 2023, 04:30
    Фото: Thierry Monasse/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

    По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости».

    Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.

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    В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
    		    7 января 2023, 11:13
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Отказ президента Украины от предложения российского лидера Владимира Путина о Рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times.

    Китайские эксперты уверены, что мирные переговоры отодвигаются поставками военной помощи, предоставляемыми странами Запада Киеву, передает РИА «Новости».

    «Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», – считают эксперты.

    Они уверены, что патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.

    В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Сообщалось, что большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.

    Коментарии (7)
    Эксперт: Маккарти вынудит Байдена сократить объемы помощи Украине
    Американист Дудаков: Конгресс США может сократить объемы помощи Украине
    		    7 января 2023, 12:30
    Фото: Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Республиканцы в Конгрессе переживают внутренний раскол. Кевину Маккарти придется все время искать компромиссы. А президент Байден теперь не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя назначение республиканца Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей США c 15-й попытки.

    «Кевину Маккарти уже пришлось пойти на серьезные уступки в пользу внутренней оппозиции. В частности, он гарантировал им возможность проведения процедуры вотума недоверия, если крайне правому крылу республиканцев не понравится то, что он делает», – рассказал американист Малек Дудаков.

    «Кроме того, крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета», – продолжил эксперт.

    Он также выразил уверенность в том, что в сентябре, когда будет принимать новый бюджет США, серьезно сократятся объемы помощи Украине. «Байдену будет очень непросто проводить какие-то свои идеи в Конгрессе», – сказал политолог.

    «Особенно остро будет стоять вопрос бюджета. Альтернатива компромиссу – непринятие плана. И несмотря на то, что подобные действия создадут проблемы, не исключаю, что республиканцы пойдут на такой шаг. Очевидно, что Белый дом будет находиться не в самом лучшем состоянии из-за того, что с Конгрессом будет очень сложно работать», – считает собеседник.

    «Вся политическая деятельность Кевина Маккарти в Конгрессе будет сопряжена с компромиссами, в том числе в пользу внутренней оппозиции», – заключил Дудаков.

    Ранее после 15-й попытки Палата представителей США смогла избрать нового спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого.

    Как отмечает телеканал Fox News, для победы Маккарти пришлось пойти на ряд уступок. В частности, он пообещал сократить расходы США на 2024 год до уровня 2022 года. Это может обернуться уменьшением бюджета Пентагона на 75 млрд долларов.

    Маккарти также заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА «Новости».

    Голосование в этом году стало 15-м случаем в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое происходило сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.

    Конгрессмены голосовали со вторника. Президент США Джо Байден ранее назвал затянувшийся процесс выбора спикера «позорным». Вместе с тем, сразу после победы Маккарти глава Белого дома поздравил его с назначением и заявил о настрое на совместную работу, отмечает РИА «Новости».

    К лидеру республиканцев обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает и дальше получить финансовую помощь от Вашингтона.

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    Коментарии (6)
    В Польше напомнили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии
    В Польше указали Украине на ее недружественную политику в отношении Венгрии

    7 января 2023, 11:14

    Текст: Кристина Цыцура

    Обозреватель издания MySl Polska Питер Фехер указал, что украинские власти проводят крайне недружественную политику в отношении Венгрии, которая в числе первых признала независимость Украины в 1991 году.

    Автор указал, что после «оранжевой революции» 2004 года на Украине вернулись фашисты, поддерживавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Это изменило внешнюю политику Киева, а те самые нацисты «с тихой американской помощью» пришли к власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию. 

    «Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья», – заявил он.

    Также Фехер указал, что Зеленский пообещал изменить закон, но новое законодательство предоставило еще больше проблем.

    Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина ударила Венгрию ножом в спину», – заключил журналист.

    Напомним, напряжение в отношении между странами возникло на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который сокращал возможность обучения на языках нацменьшинств.

    Коментарии (0)
    В ООН не осудили планы Парижа и Берлина передать Киеву бронетехнику
    Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику

    7 января 2023, 07:33

    Текст: Антон Никитин

    В ООН хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику.

    В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

    Коментарии (19)
    США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине

    6 января 2023, 21:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.

    Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.

    Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.

    В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.

    Коментарии (24)
    Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине
    Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось
    		    6 января 2023, 22:59
    Фото: Jens Buttner/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.

    Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.

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    Посол Украины в Лондоне: Мы несем непостижимые потери направо и налево
    Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево
    		    7 января 2023, 15:34
    Фото: Брайан Смит/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, заявил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

    «Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek

    По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства. 

    Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.  

    «У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко. Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России. 

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал заявление Пристайко о значении Украины для Запад «инструментализацией самопожертвования». 

    В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордаче счел комментарий посла «крестьянской непосредственностью, которая лишь подтверждает гипотезу, что государственность на территории этой страны невозможна».

    В то же время автор Telegram-канала «Киев на проводе» иронично порадовался тому, что граждане Украины не читают западную прессу. 

    «А то бы они узнали, что их не только сенатор Линдси Грэм в расход определил, но и свой же посол. Еще раз: это открыто говорит официальный представитель страны в интервью. Не боясь услышать в ответ: «Мистер Пристайко, а ю крейзи?», – говорится в публикации. 

    Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.

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    Коментарии (19)
    В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
    Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой
    		    7 января 2023, 01:31
    Фото: White House/
    via Globallookpress
    Текст: Антон Никитин

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.

    По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.

    Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.

    Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.

    Коментарии (11)
    Мирошник назвал последствия захвата Киево-Печерской лавры раскольниками
    Мирошник: Захват лавры в Киеве обернется новой волной насилия и унижений
    		    7 января 2023, 12:19
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Пробный захват лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима повлечет за собой новые случаи грабежей и насилия, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

    Захват главной святыни Украины, Киево-Печерской лавры, прошел под формулировкой «возврат государству», написал Мирошник в своем Telegram-канале.

    По его словам, после такого все основные храмы УПЦ по графику будут захвачены силовыми структурами офиса президента Украины. Происходящее он назвал разворачивание процесса расправы над «русской церковью».

    Экс-посол заявил, что после разграбления наступит этап активного преследования священнослужителей.

    «Обойдется ли без крови? Не уверен. Но без жестокости и унижения, точно не обойдется», – заключил он.

    Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская, а также Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ. Позже сообщалось, что раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) разрешили провести службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В результате служба была проведена утром 7 января. 


    Коментарии (5)
    В России оценили содержание нового «пакета помощи» США Украине
    Военный эксперт Крамник рассказал об усилении Западом украинской ПВО
    		    7 января 2023, 10:33
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Военный эксперт Илья Крамник оценил новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева, который составит 3 млрд долларов.

    Он назвал эту помощь «пакетом с пакетами», так как внутри 29-й пакет в рамках PDA на сумму 2,85 млрд и заказ на 225 млн в рамках программы FMF. Крамник указал на то, что ни корабельного Sea Sparrow, ни сухопутного Skyguard на буксируемых шасси Украине не передавали, но в пакете есть снаряды и зенитные ракеты RIM-7 из состава комплекса Sea Sparrow/Skyguard.

    Также Крамник указал на возможность интеграции таких ракет на пусковые установки 2П25 советского ЗРК 2К12 «Куб»/«Квадрат», что ранее показала Польша.

    «Следующим шагом напрашивается помимо апгрейда «Буков» и передача Киеву «Кубов» из состава сил ПВО бывших стран Варшавского договора», – указал эксперт в своем Telegram-канале.

    Он сделал вывод, что Украина усилит ПВО не только за счет поставок западных систем, но и за счет интеграции западных ракет в старые советские системы. Крамник прокомментировал и поставки американских БМП, которые могут стать проблемой, если начнутся системные отправки бронетехники странами-лидерами НАТО.

    Ранее сообщалось, что большую часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона. 

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    Патриарх Кирилл назвал условия сохранения православия на Украине
    		   7 января 2023, 13:28
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Чтобы сохранить православие на Украине в нынешних условиях в стране придется идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    По словам патриарха, придется идти на жертвы, что является не добровольным жертвоприношением, а реакцией людей на вызов, который перед ними стоит.

    «Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1».

    По его словам, сейчас идет речь о борьбе с Православной церковью. Патриарх Кирилл добавил, что верит в силу духа православного украинского народа, который в своей вере мужественен и эмоционален.

    Патриарх указал, что за призывами демократизировать, вестернизировать страну стоят и стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сейчас сопровождает дехристианизацию западного общества. 

    Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что захват Киево-Печерской лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима обернется новыми захватами церквей, грабежеми и насилием. 

    Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская будет принадлежать ПЦУ, а позже в организации разрешили провести службу 7 января, но на входе проверяли документы. 

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    Эксперты объяснили нарушение Макроном военного табу по Украине
    Политолог Кортунов: Макрон пытается продемонстрировать Западу, что придерживается общей линии в вопросе Украины
    		    7 января 2023, 17:17
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алёна Задорожная

    Эммануэль Макрон решил продемонстрировать свою приверженность линии Запада. Однако теперь возникает угроза прямого столкновения НАТО и России. Такое мнение высказали сенатор Алексей Пушков и политолог Андрей Кортунов. Ранее The Telegraph сообщила, что президент Франции своим решением передать Украине колесные танки нарушил негласное военное табу.

    «На Западе есть общая тенденция постепенного и, как они считают, осторожного расширения военной поддержки Украины. Это особенно актуально в последнее время, когда положение ВСУ серьезно осложнилось», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «Можно спорить, насколько Макрон «бежит впереди паровоза», поскольку аналогичные решения сейчас, судя по всему, принимаются и в Берлине, и в Вашингтоне. Но если говорить о президенте Франции, то его положение в каком-то смысле особенное», – продолжил эксперт.

    «На протяжении нескольких месяцев Макрон неоднократно говорил о необходимости диалога между Москвой и Киевом, а также учета позиции России по вопросам безопасности в Европе. В связи с этим он стал объектом критики со стороны более радикальных западных политиков. И теперь он просто пытается продемонстрировать, что Франция готова следовать общей линии Запада», – предполагает собеседник.

    «При этом получить какие-то политические очки внутри Франции Макрону не удастся, поскольку французы переключаются на решение своих внутренних проблем. Все, что президент мог взять от Украины, он уже взял», – заметил политолог.

    Кортунов также усомнился в том, что в скором времени поставка наступательного вооружения Украине станет системной. «Процесс будет разбит на несколько стадий», – уточнил он.

    «Во-первых, не стоит забывать, что на Западе не хотят допустить победы России. Но и слишком серьезные достижения Украины им не на руку. Во-вторых, существует ряд бюрократических процедур, которые создают препятствия для свободной передачи подобной техники. В частности, многим странам для этого понадобится согласование парламентов», – обращает внимание эксперт.

    «Также встает вопрос логистики. Ведь чем более сложное оружие поставляется, тем тяжелее его доставить, а также обучить украинских военных им пользоваться. Тут есть некие пределы, которые могут постепенно сдвигаться. Но процесс не одномоментный, он требует времени и денег, – заверил политолог.

    «В этих условиях России надо понимать, что несмотря на всякого рода разногласия, Запад остается единым и какие-то эскалационные риски вполне возможны. Вариантов, как их сдержать, у Москвы достаточно. У нашей страны есть возможности, чтобы усложнить жизнь нашим геополитическим противникам», – подчеркнул Кортунов.

    В свою очередь сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале указал, что сам факт передачи боевых машин пехоты ход боевых действий не изменит. Однако, по его словам, может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией.

    Сенатор добавил, что решение Макрона также многое говорит о настроениях в европейских верхах и о степени их ожесточенности против России.

    Ранее британская газета The Telegraph написала, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу.

    Обозреватели Джо Барнс и Ник Гаттеридж отмечают, что Париж первым отправил Киеву боевые машины западного производства, неожиданно нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины.

    Решение о передаче техники французский президент озвучил в середине этой недели. Он также обещал новые поставки гаубиц CAESAR. При этом до сих пор не известно, о каком количестве машин может идти речь.

    На фоне этого в четверг глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Украине, пишет ТАСС. Однако, подобные действия, уверена дипломат, не сделают Францию соучастником конфликта.

    «Наша цель сейчас – это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», – заявила Колонна.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта поставка свидетельствует об отсутствии «рациональных причин» не передавать танки западного образца. Он также назвал решение Макрона ясным сигналом всем союзникам Украины.

    Напомним, боевая машина AMX-10 RC разрабатывалась в 1970-х годах для отслеживания продвижения советских вооруженных сухопутных войск. Использовалась в качестве разведывательной техники и истребителя танков французскими войсками, в том числе во время операции «Бархан» в Африке, которая официально завершилась в ноябре прошлого года.

    По оценке западных экспертов, маневренность и скорость AMX-10 RC позволяет наносить быстрый удар. Машина может быть развернута впереди колонны основных боевых танков во время военных операций. Однако его относительно легкая броня, признают на Западе, является существенным недостатком перед тяжелыми российскими орудиями.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.

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    Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты
    Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Запада танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты и ПВО
    		    7 января 2023, 04:56
    Фото: Hendrik Schmidt/ZB/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Киеву гораздо больше оружия, включая боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО.

    В обращении, которое Мельник опубликовал в соцсети Twitter, глава МИД Украины потребовал предоставить Киеву гораздо больше оружия. Он подчеркнул, что имеет в виду не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО, причем в таком же количестве, как в 1941 году США предоставляли по закону о ленд-лизе, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов.

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