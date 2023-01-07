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Эксперт: Маккарти вынудит Байдена сократить объемы помощи Украине
Американист Дудаков: Конгресс США может сократить объемы помощи Украине
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Республиканцы в Конгрессе переживают внутренний раскол. Кевину Маккарти придется все время искать компромиссы. А президент Байден теперь не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя назначение республиканца Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей США c 15-й попытки.
«Кевину Маккарти уже пришлось пойти на серьезные уступки в пользу внутренней оппозиции. В частности, он гарантировал им возможность проведения процедуры вотума недоверия, если крайне правому крылу республиканцев не понравится то, что он делает», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Кроме того, крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета», – продолжил эксперт.
Он также выразил уверенность в том, что в сентябре, когда будет принимать новый бюджет США, серьезно сократятся объемы помощи Украине. «Байдену будет очень непросто проводить какие-то свои идеи в Конгрессе», – сказал политолог.
«Особенно остро будет стоять вопрос бюджета. Альтернатива компромиссу – непринятие плана. И несмотря на то, что подобные действия создадут проблемы, не исключаю, что республиканцы пойдут на такой шаг. Очевидно, что Белый дом будет находиться не в самом лучшем состоянии из-за того, что с Конгрессом будет очень сложно работать», – считает собеседник.
«Вся политическая деятельность Кевина Маккарти в Конгрессе будет сопряжена с компромиссами, в том числе в пользу внутренней оппозиции», – заключил Дудаков.
Ранее после 15-й попытки Палата представителей США смогла избрать нового спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого.
Как отмечает телеканал Fox News, для победы Маккарти пришлось пойти на ряд уступок. В частности, он пообещал сократить расходы США на 2024 год до уровня 2022 года. Это может обернуться уменьшением бюджета Пентагона на 75 млрд долларов.
Маккарти также заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА «Новости».
Голосование в этом году стало 15-м случаем в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое происходило сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.
Конгрессмены голосовали со вторника. Президент США Джо Байден ранее назвал затянувшийся процесс выбора спикера «позорным». Вместе с тем, сразу после победы Маккарти глава Белого дома поздравил его с назначением и заявил о настрое на совместную работу, отмечает РИА «Новости».
К лидеру республиканцев обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает и дальше получить финансовую помощь от Вашингтона.
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Боррель высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Боррель заявил о необходимости вывода войск РФ для рождественского «перемирия»
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Гуманитарная инициатива России о рождественском перемирии рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск, она должна сопровождаться выводом войск и военной техники с территории Украины, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что предложение Путина о рождественском прекращении огня не заслуживает доверия, поскольку необходимо увидеть полное прекращение военных атак и полный вывод ее войск и военной техники с территории Украины. Он считает, что без вывода армии одностороннее прекращение огня представляется попыткой выиграть время, передает ТАСС.
Ранее со схожим заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель, который назвал российскую инициативу о перемирии «подделкой и лицемерием».
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО
Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости».
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине
Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph.
Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Российские войска за сутки уничтожили более 230 украинских военных
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ВС России уничтожили более 230 украинских военных на всех направлениях линии соприкосновения, возле Авдеевки в ДНР уничтожены пусковая установка и радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также на Краснолиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение двум штурмовым группам противника в районе населенного пункта Ямполовка в ДНР, кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в поселке Червоная Диброва ЛНР, в Серебрянке и в Григоровке в ДНР. Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа, сообщили в Минобороны.
Конашенков сообщил, что на Донецком направлении потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
Вместе с тем на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка, Пречистовка, Новомайорское ДНР и Дорожнянка Запорожской области было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
В Минобороны сообщили, что всего авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России за сутки поражены 65 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах. В Красном Лимане поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в Новомихайловке, Часовом Яре ДНР и Отрадокаменке Херсонской области уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ. Возле Авдеевки и Рай-Александровки ДНР вскрыты позиции и уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Ранее Минобороны объявило 36-часовой режим прекращения огня в зоне спецоперации.
США раскрыли подробности трехмиллиардного пакета военной помощи Украине
Большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Через Пентагон планируется выделить 2,8 млрд долларов, в этой части будут поставлены БМП Bradley и самоходные гаубицы, сказала Жан-Пьер, передает ТАСС.
Еще 225 млн долларов планируется потратить на укрепление военного потенциала Киева и модернизацию ВСУ. Также в пакет включены 682 млн долларов для партнеров по НАТО на Востоке.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что БМП Bradley попадут на Украину еще не скоро, но Вашингтон постарается ускорить этот процесс.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов.
Минобороны сообщило об украинских обстрелах после наступления режима прекращения огня
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Вооруженные силы России объявили с 12.00 мск 6 января режим прекращения огня по всему фронту на территории проведения специальной военной операции, сообщили в российском Минобороны. Между тем, ВСУ продолжили обстрел населенных пунктов и позиций российских войск в ДНР и ЛНР.
В соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу в Объединенной группировке российских войск в районе СВО с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Он вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.
При этом ведомство подчеркнуло, что российская сторона соблюдает режим прекращения огня, однако киевский режим продолжает обстрелы населенных пунктов и позиций войск ВС России из артиллерии.
Министерство перечислило, где именно украинские войска продолжили атаки. На Краснолиманском направлении ВСУ провели четыре обстрела из минометов по российским позициям. У поселка Белогоровка (ЛНР) зафиксировано три артиллерийских обстрела ВСУ.
Из района поселка Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов. Российские войска ответным огнем подавили позиции ВСУ.
В четверг президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести этот режим на 36 часов.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на призыв Путина к прекращению огня отказом. По его словам, Москва якобы пытается таким способом скрыть «подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы».
Авиация ВКС России сбила в ДНР самолет Су-25 ВВС Украины
В Донецкой народной республике Воздушно-космические силы России сбили Су-25 украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.
Су-25 сбит в районе населенного пункта Марьевка, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
У поселка Победа (ДНР) в ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции уничтожена гаубица Д-20, у города Орехова (Запорожская область) уничтожена американская артиллерийская система M-777.
Возле поселков Васильцовка (Харьковская область) и Ивано-Дарьевка (ДНР) уничтожены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
Средства ПВО сбили за сутки пять украинских беспилотников у населенных пунктов Новокраснянка, Кременная (ЛНР) и Заводовка (Херсонская область).
Также перехвачено восемь американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS у населенных пунктов Копани, Сладкая Балка и Терноватое (Запорожская область).
В прошлые сутки ВС России на четырех направлениях уничтожили свыше 170 украинских военных.
Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине
Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось
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Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.
Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.
В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Отказ президента Украины от предложения российского лидера Владимира Путина о Рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times.
Китайские эксперты уверены, что мирные переговоры отодвигаются поставками военной помощи, предоставляемыми странами Запада Киеву, передает РИА «Новости».
«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», – считают эксперты.
Они уверены, что патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Сообщалось, что большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
В ООН не осудили планы Парижа и Берлина передать Киеву бронетехнику
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику
В ООН хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику.
В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.
По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.
Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
В Польше напомнили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии
В Польше указали Украине на ее недружественную политику в отношении Венгрии
Обозреватель издания MySl Polska Питер Фехер указал, что украинские власти проводят крайне недружественную политику в отношении Венгрии, которая в числе первых признала независимость Украины в 1991 году.
Автор указал, что после «оранжевой революции» 2004 года на Украине вернулись фашисты, поддерживавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Это изменило внешнюю политику Киева, а те самые нацисты «с тихой американской помощью» пришли к власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья», – заявил он.
Также Фехер указал, что Зеленский пообещал изменить закон, но новое законодательство предоставило еще больше проблем.
Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина ударила Венгрию ножом в спину», – заключил журналист.
Напомним, напряжение в отношении между странами возникло на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который сокращал возможность обучения на языках нацменьшинств.
В России оценили содержание нового «пакета помощи» США Украине
Военный эксперт Крамник рассказал об усилении Западом украинской ПВО
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Военный эксперт Илья Крамник оценил новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева, который составит 3 млрд долларов.
Он назвал эту помощь «пакетом с пакетами», так как внутри 29-й пакет в рамках PDA на сумму 2,85 млрд и заказ на 225 млн в рамках программы FMF. Крамник указал на то, что ни корабельного Sea Sparrow, ни сухопутного Skyguard на буксируемых шасси Украине не передавали, но в пакете есть снаряды и зенитные ракеты RIM-7 из состава комплекса Sea Sparrow/Skyguard.
Также Крамник указал на возможность интеграции таких ракет на пусковые установки 2П25 советского ЗРК 2К12 «Куб»/«Квадрат», что ранее показала Польша.
«Следующим шагом напрашивается помимо апгрейда «Буков» и передача Киеву «Кубов» из состава сил ПВО бывших стран Варшавского договора», – указал эксперт в своем Telegram-канале.
Он сделал вывод, что Украина усилит ПВО не только за счет поставок западных систем, но и за счет интеграции западных ракет в старые советские системы. Крамник прокомментировал и поставки американских БМП, которые могут стать проблемой, если начнутся системные отправки бронетехники странами-лидерами НАТО.
Ранее сообщалось, что большую часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
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Украина потребовала от Запада танки, истребители, подлодки и ракеты
Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от Запада танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты и ПВО
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник опубликовал обращение к западным союзникам с требованием предоставить Киеву гораздо больше оружия, включая боевые танки, истребители, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО.
В обращении, которое Мельник опубликовал в соцсети Twitter, глава МИД Украины потребовал предоставить Киеву гораздо больше оружия. Он подчеркнул, что имеет в виду не только боевые танки, но и западные истребители, военные корабли, подводные лодки, баллистические ракеты, системы ПВО, причем в таком же количестве, как в 1941 году США предоставляли по закону о ленд-лизе, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов.
В ООН рассказали о наблюдении за прекращением огня на Украине
ООН не обладает информацией об интенсивных или крупных боестолкновениях на Украине после объявления Россией режима прекращения огня, сообщил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжарррик.
Сотрудники ООН на месте сообщают, что не наблюдали интенсивных или крупных боев с момента прекращения огня, заявил Дюжаррик, передает РИА «Новости».
По его словам, сотрудники Организации сейчас находятся не везде, и не наблюдают за всей линией соприкосновения.
В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня на Украине с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января. После этого министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима.
В пятницу ВС России объявили о режиме прекращения огня, и сообщили, что ВСУ продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных в ДНР и ЛНР.