В Сети осудили Зеленского за слова о рождественском подарке от США

Пользователи соцсети Twitter осудили заявление украинского президента Зеленского о подарке на Рождество от США

Пользователи соцсети Twitter осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского, который назвал предоставление Киеву нового пакета американской военной помощи отличным подарком на Рождество для Украины.

Многие пользователи не оценили предоставление Киеву нового пакета военной помощи от США с БМП Bradley и ракетами ПВО, который Зеленский назвал отличным подарком на Рождество для Украины, передает РИА «Новости».

Пользователь justin boss выразил возмущение, что Зеленский таким образом решил выразить свою благодарность США. В свою очередь soulful_ali с возмущением отметил, что американские налогоплательщики к концу конфликта на Украине сделают Зеленского миллиардером. Пользователь Wilb назвал Зеленского преступником, а Didimos выразил надежду, что американцы наконец отвернутся от Киева, когда узнают, куда девается их финансирование. Он также назвал власти Украины разрушителями Европы.

Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов.