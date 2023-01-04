Журналисты установили связь фейкового «Совета жен и матерей» с сектой

Глава так называемого «Совета жен и матерей» Ольга Цуканова была правой рукой скандальной «целительницы» Светланы Пиуновой, объявленной в международный розыск и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве. Об этом говорится в расследовании журналиста Андрея Ивлева, показанном в программе «Вести. Дежурная часть».

В репортаже, который вышел в эфире телеканала «Россия-24», отмечает, что в Сети невозможно найти адрес или номер телефон организазации. Движение «Совет жен и матерей» появилось в сентябре 2022 года в Самаре и работает в соцсетях и мессенджерах.

При этом журналисты нашли предполагаемый офис организации в Самаре. Ранее там же находился офис скандальной целительницы Светланы Пиуновой, которая была объявлена в международный розыск и заочно арестована по обвинению в мошенничестве.

Как отмечает журналист, Цуканова была правой рукой Пиуновой.

«Цуканова – это адепт Пиуновой, одна из приблеженных к ней людей, которая сейчас действует по указке Пиуновой. Пиунова может контролировать сознанием людей», – рассказал заведующий кафедрой сектоведения в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете Александр Дворкин.

Созданная в один день с началом частичной мобилизации организация тоже может быть делом рук Пиуновой, говорится в репортаже. Ранее она практиковала целительство, затем пугала адептов концом света, а когда он не случился, начала рассуждать и рептилоидах и планете Нибиру.

Доктор психологических наук Екатерина Васкэ изучала работы Пиуновой, она утверждает, что эти книги имеют большое и опасное влияние на сознание людей.

«К науке она (Пиунова) не имеет никакого отношения. Деятельность ее организации была признана экстремистской. Они («Совет жен и матерей») играют, они манипулируют, они спекулируют на самых высоких и глубинных чувствах женщин, которые как тигрицы бросаются на защиту своих мужчин», – прокомментировала деятельность совета Васкэ.

Суть работы «Совета жен и матерей» заключается в поиске в Интернете родственников мобилизованных. Как утверждается в расследовании, их находят не для того, чтобы помочь, а чтобы заставить выступать с критикой снабжения, даже если поводов для критики нет.

«В рядах сторонников сектантки Пиуновой и ее правой руки Цукановой по некоторым данным тысячи женщин. Для вербовки подходят любые хайповые темы. Не исключено, что любую трагедию такие псевдообщественники готовы интерпретировать как повод получить финансирование из-за рубежа от своих спонсоров и спецслужб», – заключил журналист Ивлев.

Ранее взлом Telegram-чата сторонников организации «Совет матерей и жен» показал, что часть этих людей активно участвовала в акциях протеста, задерживалась полицией, поддерживала Алексея Навального (внесен в список экстремистов и террористов).