На польском телеканале появилась надпись «Героическая оборона России»

Надпись «Героическая оборона России» была замечена на бегущей строке польского канала TVP Info

На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», сообщает Gazeta Polska.

В тот момент, когда появилась красная бегущая полоса со словами «Героическая оборона России», ведущая рассказывала о конфликте на Украине, передает «Лента.ру».

Представители телеканала комментировать ситуацию не стали.

Ранее вещание «Дождя*» (признан иноагентом в России) запретили в Латвии после нескольких нарушений с точки зрения латвийских властей со стороны телеканала, в частности, после слов ведущего «наша армия» в адрес российских войск. Алексей Коростелев был уволен, однако позже лицензию телеканала отобрали в Литве и Эстонии.

Также стало известно, что Латвия может отобрать у сотрудников телеканала «Дождь*» (признан иноагентом в России) визы после лишения СМИ лицензии.