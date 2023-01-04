Курс евро на Мосбирже впервые в этом году поднялся до 76 рублей

Рубль в среду сильнее всего теряет к евро, курс которого поднялся впервые в этом году до 76 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами «завтра» к 11.57 мск подскакивает на 1,20 рубля, до 76 рублей, доллар дорожает на 46 копеек, до 71,60 рубля, юань – на 12 копеек, до 10,23 рубля, сообщает РИА «Новости».

Напомним, рубль на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов обвалился к доллару на 64 копейки, подешевел к евро на 14 копеек и потерял к юаню 3 копейки.