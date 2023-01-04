У россиян возникли проблемы с доступом к агрегатору новостей Google

Агрегатор новостей Google News перестал открываться у находящихся в России пользователей

Агрегатор новостей Google News перестал открываться у находящихся в России пользователей, при переходе на страницу появляется сообщение о невозможности установить соединение с сайтом, при этом в реестре Роскомнадзора ограничений на доступ к ресурсу нет.

При попытке открыть агрегатор новостей Google News появляется сообщение о невозможности установить соединение с сайтом, так как соединение было сброшено.

Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов «Билайн», Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера «Ростелеком». При этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов Google News нет, передает РИА «Новости».

Напомним, в марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории России за распространение публикаций, содержащих ложные сведения о спецоперации на Украине.