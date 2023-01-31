Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев

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31 января, вторник | Последнее обновление — 21:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
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Когда деятели искусства мыслят себя элитой, избранными, у них неизбежно возникает разлад со своей страной, их ценности начинают расходиться с ценностями народа.
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Немцы не были диким, отсталым племенем – они были одним из самых высокоразвитых народов на Земле. Поэтому национал-социализм и Холокост остаются такой мучительной загадкой – как до этого дошло?
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Преданность военной корпорации оказалась для Паулюса важнее преданности Гитлеру. Он пошел на сотрудничество с НКВД и вступил в антифашистский союз, активно занявшись агитацией.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
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Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
ВС России уничтожили британских инструкторов морского спеццентра в Очакове
Артиллеристы России нанесли удар по подразделению 73-го морского центра спецопераций в Очакове
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной базе в городе Очакове Николаевской области, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, уничтожено 14 военнослужащих противника, в том числе британские наемники, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», ночью был нанесен артиллерийский удар по базе ВМС Украины в Очакове, где расположено одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций, в результате чего были уничтожены причал, системы жизнеобеспечения, три автомобиля и 14 военных, в том числе британские инструкторы, готовившие украинских диверсантов к совершению терактов в Азовском и Черном морях.
Ранее российские артиллеристы ликвидировали склад украинских военных с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.
Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».
Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».
Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.
Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
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Макфол поставил перед Зеленским условие для поставок оружия
Экс-посол США в России Макфол предложил Западу подписать договор с Зеленским о ненападении на Россию
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В обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье для журнала Foreign Affairs написал, что Соединенные Штаты и союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы, а взамен Зеленский может подписать юридическое соглашение, что не будет использовать это оружие для нанесения ударов по целям в России, передает РИА «Новости».
Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может.
В Запорожской области появился противовес HIMARS
В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С»
Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
Российские военные предотвратили прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области
Спецгруппа ВСУ ночью осуществила попытку прорыва в Запорожской области, ВС России оперативно нанесли по ней удар, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские разведчики обнаружили ночью передвижение спецназа ВСУ и огнем артиллерии и АГС уничтожили противника. Рогов добавил, что сбежать удалось лишь одному диверсанту, передает ТАСС.
Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение.
Стало известно об уничтожении под Артемовском главы украинских националистов Пальчика
Знай.ua: Известный украинский националист Пальчик уничтожен под Артемовском
Под Артемовском (Бахмутом) уничтожен бывший командир Полтавской областной организации УНА-УНСО* (признана экстремистской организацией и запрещена в России), нацист Валерий Пальчик, сообщили местные СМИ.
Украинское издание Знай.ua. сообщило, что Валерий Пальчик погиб в боях под Артемовском, командир нацистов участвовал в войне в Приднестровье, участник кавказских войн на стороне Грузии, передает РИА «Новости».
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на секретный доклад Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) в Бундестаге сообщили, что ВСУ понесли серьезные потери у Артемовска.
Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
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За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.
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Стало известно о переброске частей ВСУ в район Часова Яра
Марочко: Киев перебрасывает силы в район Часова Яра у Артемовска
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в район Часова Яра близ Артемовска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, усиление позиций ВСУ отмечается в районе Часова Яра, где украинские подразделения возводят фортификационные сооружения, выставляют минные заграждения и оборудуют огневые точки, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в районе Артемовска (Бахмута) и Угледара сложилась «очень жесткая» ситуация.
Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к Артемовску, Угледару и Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске резервов ВСУ на артемовское, угледарское и марьинское направления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы на артемовское, угледарское и марьинское направления, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в эфире Первого канала, что продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил ВСУ на артемовском, угледарском и на марьинском направлениях. Он также отметил, что на этих направлениях борьба идет буквально за каждый метр, несмотря на некоторые продвижения российских сил, передает ТАСС.
Ранее в понедельник военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина усиливает боевые группировки в Артемовске (Бахмуте) и в Угледаре. Кроме того, в понедельник Пушилин сообщал, что российские войска закрепились в восточной части Угледара, а в Артемовске продолжаются ожесточенные бои.
Российские штурмовые формирования освободили Благодатное в ДНР
Пригожин сообщил о переходе поселка Благодатное в ДНР под контроль российских сил
Поселок Благодатное в ДНР освобожден и находится под контролем российских сил, сообщил основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин.
В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» сообщается, что «вагнеровцы» «взяли Благодатное». Также опубликована аудиозапись сообщения «командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины» населенного пункта. На записи слышны звуки стрельбы.
Напомним, Благодатное находится юго-западнее Соледара. 11 января Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль российских сил. 17 января под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль.
«Краснополь» уничтожил центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре
RT сообщил об уничтожении центра связи ВСУ со Starlink в Угледаре в результате удара высокоточным снарядом «Краснополь»
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В четверг российские войска нанесли удар высокоточным снарядом «Краснополь», уничтожив полевой штаб и центр связи вооруженных сил Украины в Угледаре, обнаруженные по работе терминала Starlink, сообщают СМИ.
Штаб и центр связи находились в здании котельной, их обнаружили, когда средства радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Свет-КУ» позволили выявить антенну терминала спутниковой интернет-связи Starlink, передает RT.
Как сообщает RT в Telegram, в штаб поступали данные от украинских подразделений 72-й механизированной бригады, 23-го стрелкового батальона и частей территориальной обороны как в городе, так и вне его.
Уничтоженный центр связи со Starlink стал третьим, обнаруженным в районе Угледара и Павловки комплексами РЭБ. Еще два уничтожили ударами, «Торнадо-С», «Гвоздики» и «Гиацинта-С» в декабре.
Напомним, Starlink на Украине стал массовым средством связи для ВСУ. Украинские военнослужащие используют Starlink не только в военных целях, а также для личных звонков и общения в соцсетях.
Минобороны показало боевую работу Су-35С на Украине
Опубликована видеозапись боевой работы российского истребителя Су-35С на Украине
Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы экипажа истребителя Су-35С Западного военного округа в ходе специальной военной операции на Украине.
Минобороны сообщило в Telegram, что истребители используют широкий спектр авиационных средств поражения для уничтожения авиатехники вооруженных сил Украины, РЛС, комплексов ПВО. Сообщается, что боевые вылеты осуществляются в светлое и темное время суток при любых погодных условиях.
Напомним, Минобороны уже рассказывало о боевой работе самолетов Су-35С и Су-30СМ ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине.
Средства ПВО ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области
Российскими средствами ПВО в районе Новодаровки Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинский Ми-8 был сбит российскими ПВО в Запорожской области в районе поселка Новодаровка.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что за сутки уничтожены два беспилотника в районах населенных Коломыйчихи и Кременной в ЛНР и четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган» в районах Никольского, Константиновки, Благовещенка ДНР и Трудолюбимовки Запорожской области.
Также перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM у населенных пунктов Виноградово и Пролетарка Херсонской области.
Всего с начала СВО уничтожены 381 самолет, 205 вертолетов, 2982 беспилотника, 402 ЗРК, 7679 танков и других бронемашин. Также враг лишился 997 боевых машин РСЗО, 3962 орудий полевой артиллерии и минометов, также уничтожены 8226 единиц специальной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных.
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных
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Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Тимковки и Кругляковки Харьковской области. Ликвидированы более 35 военнослужащих, бронемашина, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады возле Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 40 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе активных наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 70 военнослужащих, танк, машина пехоты, две боевые машины РСЗО «Град», гаубица Д-30 и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, продолжая успешные наступательные действия, заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 1-й танковой бригады ВСУ у пункта Угледар Донецкой народной республики (ДНР), а также 102-й бригады теробороны недалеко от Успеновки Запорожской области. Общие потери ВСУ на этих направлениях за сутки составили до 25 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артустановка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
В рамках контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении за сутки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и склад с боеприпасами.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 73 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 138 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Зеленский ввел санкции за помощь России в железнодорожных перевозках
Зеленский подписал указ о санкциях за помощь России в военных перевозках по железной дороге
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против юридических и физических лиц за оказание России помощи в военных перевозках по железной дороге.
В санкционный список включены три человека и 182 юридических лица. Указом Зеленского вводится в действие решение СНБО Украины в отношении «185 компаний и лиц», которые способствуют перевозке по железной дороге военной техники и солдат. Зеленский сообщил, что активы попавших под санкции заблокируют на Украине, а имущество используют для украинской обороны, передает ТАСС.
В декабре глава российского государства Владимир Путин сообщил о планах России развивать и повышать мощности железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна.
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