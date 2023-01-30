Министр обороны Италии выступил за открытость Европы для россиян

Министр обороны Италии Крозетто: Нужно сохранять каналы диалога с Россией открытыми

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что Европа должна быть открыта для россиян.

По его словам, помогая Украине, бы ошибкой считать российский народ недругом, необходимо сохранять каналы диалога открытыми, но в отношении гражданского общества, а не политических элит, передает ТАСС.

Крозетто рассказал, что в Москве собирались послы некоторых европейских стран, которые обсуждали визовый вопрос, а также предложил не отказывать россиянам в визах в Европу, чтобы они могли «слышать другую сторону» и увидели, что Запад – это мир, свобода и демократия.

Министр в ответ на замечание, что большинство итальянцев против отправки оружия на Украину, отметил, что нужно менять общественное мнение.

Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил уже около 1 млрд евро, поддержка Киева будет продолжаться.