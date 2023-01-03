Французский актер раскритиковал Запад из-за Украины

Французский актер Омар Си уличил в лицемерии Запад из-за конфликта на Украине

Французский актер Омар Си, звезда фильма «1+1» назвал лицемерами западную общественность, не беспокоится о многолетнем конфликте в Африке и на Ближнем Востоке, но переживает за Украину.

В интервью Le Parisien Омар Си удивился, что общественность поражена конфликтом на Украине.

«Значит ли это, что, когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор», – цитирует РИА «Новости» французского актера.

Он добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.

Ранее испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».