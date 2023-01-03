Москва дала оценку политике Китая по тайваньскому вопросу

Замглавы МИД РФ Руденко: В Китае отдают приоритет мирным методам решения тайваньского вопроса

В Москве считают, что в Китае отдают приоритет мирным методам решения тайваньского вопроса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Как отметил российский дипломат в интервью ТАСС, в Москве считают, что китайская сторона вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в вопросе Тайваня. Вместе с тем в МИД подчеркнули, что отношения между сторонами Тайваньского пролива – это сугубо внутреннее дело Китая. Руденко добавил, что, по мнению Москвы, в Китае отдают приоритет мирным методам решения тайваньского вопроса.

Российский дипломат также констатировал, что в последнее время наблюдается рост напряженности вокруг Тайваня, вызванный провокационной активностью Вашингтона и его сателлитов. Руденко отметил, что серьезно подогрели ситуацию визит на остров в начале августа 2022 года председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и последовавшие за этим многочисленные поездки американских, японских и европейских официальных лиц.

Замминистра иностранных дел добавил, что обстановку в Тайваньском проливе усугубляет и принятие Соединенными Штатами ряда законодательных инициатив по укреплению военно-политических контактов с Тайбэем, в частности предполагающих выделение ему в 2023–2027 годах по 2 млрд долларов ежегодно на помощь в сфере безопасности, которая включает масштабную закупку американских вооружений и военной техники.

Как подчеркнул Руденко, в Пекине хорошо знают, что российская сторона неизменно поддерживает КНР в вопросе Тайваня. Как отметил российский дипломат, в Москве исходят из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – его неотъемлемая часть.

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