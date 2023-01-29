Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу

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29 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 05:29  |  vz.ru
Разделы

Турция торопится заработать на российском газе

Турция рассказала, когда появится новый газовый хаб Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Турция назвала сроки появления нового газового хаба. Анкара хочет запустить его в течение года. Турки обещают стать посредниками и помочь Европе преодолеть энергетический кризис. Какую роль в этой схеме будет играть российский, азербайджанский и иранский газ? Подробности...
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США указали место России после конфликта на Украине

Для Украины оперативно сформируют два танковых батальона, конечная цель – занятие всех территорий, которые Киев считает своими JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС
США отправят в ВСУ тридцать и один «Абрамс» для наступления на российские позиции и оккупации Крыма. При этом в Вашингтоне столь уверены в победе, что уже строят планы на будущее, которое наступит после конфликта на Украине. О планах США стоит знать, чтобы лишний раз вспомнить: цена поражения России в этом конфликте очень высока. Подробности...
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Малые города России укрепят каркас государства

Малые города – это хранилище традиционных ценностей, которые сохранились намного лучше, чем в мегаполисах vk.com/public_admrussa
Малые города России остаются хранилищами традиционных ценностей. Что сделать, чтобы они не превращались в демографические инкубаторы для мегаполисов, а развивались, сохраняя культурную идентичность и повышая качество жизни своих жителей? Подробности...
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Схватка Ирана с Азербайджаном влияет на интересы России

Посольство Азербайджана в Тегеране будет эвакуировано Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС
Иран проводит срочное расследование вопиющего преступления – нападения на посольство Азербайджана. Баку заявляет, что это теракт, в Иране говорят о «семейных обстоятельствах» нападавшего. В любом случае сам факт нападения на посольство обнажает подспудный конфликт между этими двумя странами, который затрагивает и интересы России. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад решает, что делать с Украиной «на второй год»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет. Подробности...

Владимир Соловьев – первый философ России

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг. Подробности...
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Украина расшатывает Америку

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Белому дому все сложней и сложней будет объяснять свою украинскую политику американским налогоплательщикам. Этим воспользуются республиканцы. При таких раскладах Вашингтону все трудней будет контролировать ситуацию на Украине. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Россия выдавливает Запад из Африки

Одесса и отрезание Украины от моря

Наши зашли в Угледар

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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    три источника беды


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    Богатеющие жители Африки предпочли тратить деньги на переезд в Европу

    Глава МВД Франции Дарманен указал на усиление миграции в ЕС в результате развития стран Африки и Азии

    29 января 2023, 05:29

    Текст: Антон Антонов

    Развитие стран Африки и Азии парадоксальным образом ведет к тому, что все больше жителей этих регионов уезжают в Европу, заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

    Дарманен пояснил, что у жителей Африки и Азии появляется больше средств для образования и путешествий. Он считает миграцию глобальным фактором, который останется актуальным в течение ближайших лет независимо от действий политиков, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Также Дарманен посетовал на «сокращение количества демократий в мире». Кроме того, он заявил, что из-за глобального потепления Сахара окажется «непригодной для жизни». Указал Дарманен и на ухудшение отношений Франции с рядом стран. По его словам, прежде у Парижа были прочные дипломатические отношения с Ливией, Сирией, Афганистаном, Ираном, Мали, Буркина-Фасо.

    «Только от нас зависит то, какими средствами мы себя обеспечим, чтобы выбрать нужную нам иммиграцию», – сказал он, сообщив, что ситуация с коронавирусом осложняет депортацию нелегалов, но в 2022 году выслали на 15% больше человек, чем раньше. Он предсказал, что 2023 год будет «настоящим годом высылки», особенно, если парламент поддержит закон об изменении правил миграции. При этом в 2022 году было одобрено рекордное число видов на жительство. Он заверил, что речь идет в основном о специалистах и студентах, а не о «семейных» мигрантах.

    Напомним, Франция столкнулась с масштабным разрушением своего неоколониального присутсвия в Африке. Войска Франции покинули территорию ЦАР. Жители Нигера требуют немедленного вывода из страны французских войск. Буркина-Фасо также требует вывода французских военных. Ранее произошел вывод французских войск из Мали.

    В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
    В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
    		    28 января 2023, 08:40
    Фото: Jens Büttner/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.

    В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.

    Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».

    По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.

    Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.

    Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.

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    Коментарии (29)
    Послу Латвии в РФ дали две недели, чтобы покинуть страну
    		    27 января 2023, 19:22
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Латвийскому послу в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщило российское министерство иностранных дел.

    В пятницу временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка вызвали в МИД в связи с решением латвийской стороны по понижению дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте ведомства.

    Российская сторона выразила протест и подчеркнула, что обоснование такого шага со ссылкой на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.

    «Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», – подчеркнули в МИД.

    Латвийскому ВПД заявили, что раз Рига приняла принципиальное решение, то Москва не считает нужным ждать обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий.

    Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель.

    Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией.

    МИД России подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия. 

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    Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
    Глава МИД РФ Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
    		    27 января 2023, 04:31
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Евросоюза должны определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.

    Глава МИД РФ отметил, что сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО. Лавров призвал страны ЕС определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, отметив, что Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, передает ТАСС.

    Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала европейцев срочно «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились Соединенные Штаты. Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз. Дипломат подчеркнула, что США втягивают Европу в большую войну, поскольку у Вашингтона не осталось других средств для поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.

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    В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
    Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России

    27 января 2023, 08:54

    Текст: Александра Юдина

    Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.

    Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.

    Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.

    Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.

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    Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
    		    28 января 2023, 15:54
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».

    В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.

    «Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.

    Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».

    Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.

    В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».

    «Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.

    Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.

    Коментарии (17)
    Страны G7 договорились с ЕС об ограничении цен на дизель из России
    Bloomberg: Страны G7 поддержали предложение ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100-110 долларов за баррель
    		    28 января 2023, 04:58
    Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны «семерки» (G7) дали понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.

    По имеющимся у источника в G7 сведениям, в Евросоюзе хотели установить предельную цену в 100 долларов за баррель, однако в G7 предложили ввести лимит в 110 долларов, опасаясь, что слишком низкий потолок цен на дизель может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе. Участники ожидают, что смогут достигнуть окончательного соглашения к началу февраля, передает ТАСС.

    В четверг стало известно о планах ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100 долларов за баррель.

    Коментарии (5)
    ЕС продлил на полгода все санкции против России

    27 января 2023, 15:14

    Текст: Вера Басилая

    Совет ЕС на полгода продлил действие всех санкций против России по Украине, сообщили в Евросоюзе.

    В документе говорится, что совет ЕС решил продлить на полгода до 31 июля антироссийские санкции «за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.

    Ранее в ЕС пожаловались на сложности с принятием антироссийских санкций.

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    Лавров обвинил Запад в стремлении сделать Африку колонией
    Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки для эксплуатации континента
    		    27 января 2023, 06:30
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Страны Запада предъявляют африканским странам требования не сотрудничать с Россией, так как стремятся восстановить колониальную зависимость Африки для дальнейшей эксплуатации континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Глава МИД РФ по итогам визита в Эритрею отметил, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление колониальной зависимости в новом виде, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития, это богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.

    Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки – ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи.

    Ранее эксперт-африканист Александр Зданевич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главные дипломатические задачи России в Африке.

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    В США узнали о планах ЕС расширить санкции против Белоруссии
    Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии

    27 января 2023, 00:35

    Текст: Антон Никитин

    Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии, сообщило Bloomberg.

    В публикации со ссылкой на соответствующие документы утверждается, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут соответствовать введенным ранее рестрикциям против России. Как ожидается, под запретом окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Помимо этого, предполагается, что санкции коснутся энергетического и авиационного секторов, угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши. При этом законодательство ЕС позволит преследовать любого, кто будет помогать обойти санкции, введенные против белорусских физических и юридических лиц. Как утверждается, исключения будут сделаны для лекарственных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Для утверждения предлагаемых мер потребуется поддержка всех стран ЕС, передает ТАСС.

    Напомним, в декабре минувшего года президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.

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    Горнолыжные курорты Франции столкнулись с риском закрытия
    Горнолыжные курорты во французской части Альп приостановили работу

    28 января 2023, 11:40

    Текст: Александра Юдина

    Альпийские горнолыжные курорты приостанавливали работу во время рождественских праздников из-за отсутствия снега, теперь они могут закрыться на неопределенный срок, пишет The Wall Street Journal.

    По словам журналистов издания, в коммуне Ла-Морт на горнолыжном курорте Alpe du Grand Serre не позволяют запустить стабильную работу курорта, так как в январе зафиксированы аномально высокие температуры – впервые в истории зимой были открыты велосипедные маршруты, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Как заявил директор альпийского курорта Эрик Новак, учредители курортного городка не могут «продолжать просто поддерживать работу станции».Так, сильная зависимость от снега поставила его существование под угрозу.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему европейская энергетика стала сильно зависеть от погоды.

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    Во Франции Зеленского назвали сумасшедшим
    Лидер французского движения «Патриоты» Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за его намерения просить истребители

    28 января 2023, 11:56

    Текст: Александра Юдина

    Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал президента Украины Владимира Зеленского сумасшедшим в связи с сообщениями СМИ о планах последнего просить поставить Киеву истребители.

    В своем Twitter (запрещен в России) политик отметил, что украинский президент «совершенно сумасшедший», если планирует получить от Парижа истребители Mirage 2000, передает радио Sputnik.

    Филиппо заверил, что его соотечественники не хотят продолжения войны и призвал Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона и страны НАТО остановить «безумие».

    Тем временем США отказались комментировать возможные поставки Украине истребителей.

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    ЕС изучает ограничение цены на дизель из России
    ЕС решил ввести потолок цен на дизельное топливо из России на уровне 100 за баррель

    26 января 2023, 18:46

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.

    По данным агентства, в Евросоюзе задумались ввести ограничения цены на российское дизельное топливо до 100 долларов за баррель, передает ТАСС.

    В то же время, по сведениям агентства, изучается возможность ввести ограничения при покупке нефтепродуктов, например мазута, торгующихся со скидкой, на уровне 45 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, но уровень цен варьируется и является нестабильным.

    Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.

    Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.

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    МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении лишь обострят ситуацию
    МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении могут навредить национальным интересам армян и азербайджанцев

    26 января 2023, 16:57

    Текст: Вера Басилая

    Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние, сообщили в МИД России.

    В дипведомстве заявили, что попытки ЕС потеснить посредничество России в Армении нанесет ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона.

    «Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

    В дипведомстве подчеркнули, что РФ не видит никакой «добавленной стоимости» в том, что «эксперты» ЕС будут приглядывать за событиями на армяно-азербайджанской границе. Также в МИД указали, что Брюссель не согласовал условия работы своей миссии с Азербайджаном, а значит не заинтересован в мире в Закавказье.

    Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории для «содействия урегулированию на Кавказе».

    До этого МИД России заявил, что у Запада наблюдается настойчивое желание вклиниться в форматы взаимодействия Москвы между Баку и Ереваном. Евросоюз и США так планируют выдавить Россию из Закавказья.

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    В ЕП призвали ввести в Евросоюзе военную экономику
    Председатель Европейской народной партии Вебер призвал ввести в Евросоюзе военную экономику

    26 января 2023, 14:09

    Текст: Александра Юдина

    Странам ЕС в связи с конфликтом на Украине стоит ввести «своего рода военную экономику», заявил медиагруппе Funke немецкий политик и председатель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер.

    По словам политика, такое положение в Европе необходимо из-за истощения в оружии и боеприпасах, что сказывается на способности обеспечивать стабильность и безопасность своих стран, передает РИА «Новости».

    Вебер отметил, что пришло время продумать новые ходы для наращивания странами ЕС мощности по производству оружия и боеприпасов.

    Касательно прошедших переговоров между лидерами Германии и Франции, Вебер заявил, что разочарован, так как по итогу не услышал «ничего конкретного». По мнению политика, канцлер Германии Олаф Шольц и французский президент Франции Эммануэль Макрон «пока не могут ответить на исторические вызовы», как когда-то сделали канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль.

    «Они попали в ловушку управления повседневной жизнью. Макрон занят пенсионной реформой, Шольц – коалицией «светофор». Это провал, который надолго ослабляет Европу», – заключил Вебер.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, что Прибалтика начала «выколачивать» деньги из Евросоюза, приведя в пример Литву, которая стала первым членом ЕС, начавшим переговоры по изъятию доходов у тех государств, которые поделились с ними электроэнергией в самое сложное время. 

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    В Венгрии решили наложить вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики
    Премьер Венгрии Орбан отказался поддержать санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики

    27 января 2023, 14:05

    Текст: Вера Басилая

    Венгерское правительство наложит вето, если Евросоюз попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Премьер Венгрии пояснил, что в Брюсселе разрабатываются планы новых санкций, на повестке дня – ядерная энергетика, по этому поводу «ожидается большая битва». По словам Орбана, венгерское правительство наложит вето», если ЕС попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики, передает ТАСС.

    Обран заявил, что санкции Евросоюза против России приносят ущерб венгерской экономике: потери страны составят по итогам 2022 года около 10 млрд евро.

    По его словам, сумма ущерба составляет совокупный личный подоходный налог, который платят все граждане Венгрии». Орбан подтвердил, что его правительство по-прежнему выступает за пересмотр санкционной политики ЕС.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза, которые будут ограничивать сотрудничество с Россией в ядерной области.

    Напомним, Россия и Венгрия пришли к соглашению ускорить инвестиции в сооружение второй очереди АЭС «Пакш».

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