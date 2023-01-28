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Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
В Германии назвали условия, при которых США лишат Европу газа
В Германии назвали ряд рисков в вопросе поставок газа из США для покупателей из Европы
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Сделка ЕС и США в поставках энергоресурсов таит в себе несколько рисков, пишет немецкое издание Focus.
В статье указано, что согласно анализу исследовательской группы Investigate Europe, компании Европы за последние десять лет заключили не менее 33 договоров на поставку американского СПГ, десять из которых пришлись на 2022 год, что свою очередь, показывает, насколько ЕС стал зависим от США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Focus.
Авторы статьи замечают, что такая зависимость от США полна опасностей. Так, издание полагает, что со времен правления Дональда Трампа имидж «США как надежного партнера Европы сильно пострадал».
По мнению авторов статьи, предстоящие в 2024 году президентские выборы в Штатах могут снова оказаться испытанием для партнерских отношений США с другими странами, а в случае возвращения Трампа или победы другого республиканца будет трудно предсказать негативные последствия для сотрудничества Вашингтона и Брюсселя.
Издание подчеркивает, что цена на газ в США с начала прошлого года возросла более чем в два раза, так же как и цены на электричество – они взлетели вверх. Это ясно указывает на то, что в США энергетический кризис. И в случае, если самим Штатам газа будет не хватать, они решат оставить большую часть себе. В этом случае, резюмирует автор, зависимая от США Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы.
Ранее стало известно, что Париж и Берлин договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Агентство Bloomberg сообщило, что Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским.
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Послу Латвии в РФ дали две недели, чтобы покинуть страну
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Латвийскому послу в Москве Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель, сообщило российское министерство иностранных дел.
В пятницу временную поверенную в делах Латвии Атацию Рутка вызвали в МИД в связи с решением латвийской стороны по понижению дипломатических отношений между странами, сообщается на сайте ведомства.
Российская сторона выразила протест и подчеркнула, что обоснование такого шага со ссылкой на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается.
«Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», – подчеркнули в МИД.
Латвийскому ВПД заявили, что раз Рига приняла принципиальное решение, то Москва не считает нужным ждать обозначенной латвийской стороной даты завершения послами своих миссий.
Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в течение двух недель.
Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией.
МИД России подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия.
Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
Глава МИД РФ Лавров призвал страны ЕС определиться со своим будущим
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Страны Евросоюза должны определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Эритреи Османом Мохаммадом.
Глава МИД РФ отметил, что сейчас вообще очень трудно понять, что же является политикой Европейского союза, особенно после того, как несколько дней назад они подписали декларацию о полном взаимодействии с НАТО. Лавров призвал страны ЕС определиться, какое будущее они замышляют для себя самих, отметив, что Россия им ничем помочь не может, но и мешать не будет, передает ТАСС.
Напомним, в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала европейцев срочно «очнуться от летаргического сна» и осознать, что бенефициаром прошлых мировых войн становились Соединенные Штаты. Она призвала Европу «не наступать на одни и те же грабли» в третий раз. Дипломат подчеркнула, что США втягивают Европу в большую войну, поскольку у Вашингтона не осталось других средств для поддержания темпов роста американской экономики, кроме создания очагов напряженности в мире.
В ЕС придумали способ присвоить российские активы для нужд Киева
Bloomberg: В ЕС заявили о «законных основаниях» для присвоения части активов ЦБ России
Юристы Евросоюза заявили, что нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка России для интересов Украины, пишет Bloomberg.
Согласно информации источников, такой план можно осуществить в случае, если российские активы не экспроприируют – сумму заимствования и проценты в определенный момент необходимо будет вернуть России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
При этом агентство уточняет, что законных оснований для ареста российского имущества не найдено. В связи с чем в Брюсселе решили для начала эти активы объединить для извлечения прибыли. А после – передать Украине.
Кроме того, состоялось обсуждение плана с послами стран Европы, где юристы озвучили риски: в неподходящий момент все может пойти не по плану и вместо прибыли, страны получат лишь убытки, а компенсацию придется возмещать за счет ЕС или стран-участниц.
Ранее руководитель рабочей группы минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины. Передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о конфискации российских активов незаконно с точки зрения международного права и приведет к последствиям для всех поддержавших эту инициативу стран.
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США пообещали Турции истребители взамен на одобрение приема Финляндии и Швеции в НАТО
Нуланд: Одобрение Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16
Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Турции было сказано, что Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре намного более благосклонно после ратификации документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
Москва обвинила НАТО в отработке киберударов по Калининграду и Москве
Замглавы МИД РФ Сыромолотов: В НАТО моделируют киберудары по госучреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы
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На организованных Британией регулярных учениях под эгидой НАТО моделируется нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Высокопоставленный дипломат в интервью ТАСС прокомментировал информацию The Times о том, что национальные силы кибербезопасности Британии целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка. Он отметил, что британцы систематически нацеливают на Россию свои наступательные возможности в информационной сфере. Как указал замглавы МИД РФ, на регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры, в частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы.
Кроме того, заявил Сыромолотов, Лондон ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике России в западном информационном поле. Также замглавы МИД РФ сообщил, что Британия всячески поощряет антироссийскую деятельность украинских хакеров.
Высокопоставленный дипломат рассказал, что недавно в СМИ публиковались сообщения о компьютерной атаке на почту Британии. При этом британские журналисты, не дожидаясь итогов расследования, связали произошедшее с Россией, обратил внимание Сыромолотов.
Далее, по словам дипломата, через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по киберпроблематике, после чего так называемая IT-армия Украины заявила о планах атаковать «Почту России». Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что публикации в СМИ были спектаклем, призванным оправдать готовящуюся против России диверсию.
Напомним, в среду в Кремле назвали абсурдом попытки приписать России всех хакеров.
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США заявили об отсутствии признаков угрозы российского удара по НАТО
Кирби заявил об отсутствии признаков того, что Россия собирается нанести удар по НАТО или применить ядерное оружие
США не усматривают никаких признаков того, что Россия собирается атаковать НАТО или использовать оружие массового уничтожения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что Вашингтон «не видит абсолютно никаких признаков того», что Москва собирается нанести удар по территории НАТО. Однако США привержены принципам коллективной обороны НАТО, заявил он, отметив, что Вашингтон принял решение «направить дополнительно 20 тыс. американских военных на Европейский континент», эти силы «все еще находятся там». В целом в Европе находятся 100 тыс. американских военных, сказал он.
Также в США не увидели «никаких признаков того», что у России есть «какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные», передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли администрация США попыток Киева проводить операции в том числе в Крыму, Кирби сказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но не диктуют, где конкретно наносить удары.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого участия НАТО в конфликте на Украине «не будет», введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены.
ЕС продлил на полгода все санкции против России
Совет ЕС на полгода продлил действие всех санкций против России по Украине, сообщили в Евросоюзе.
В документе говорится, что совет ЕС решил продлить на полгода до 31 июля антироссийские санкции «за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Ранее в ЕС пожаловались на сложности с принятием антироссийских санкций.
Страны G7 договорились с ЕС об ограничении цен на дизель из России
Bloomberg: Страны G7 поддержали предложение ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100-110 долларов за баррель
Страны «семерки» (G7) дали понять Евросоюзу, что не возражают против введения предельной цены на дизельное топливо из России на уровне 100-110 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.
По имеющимся у источника в G7 сведениям, в Евросоюзе хотели установить предельную цену в 100 долларов за баррель, однако в G7 предложили ввести лимит в 110 долларов, опасаясь, что слишком низкий потолок цен на дизель может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе. Участники ожидают, что смогут достигнуть окончательного соглашения к началу февраля, передает ТАСС.
В четверг стало известно о планах ЕС ограничить цены на дизель из России на уровне 100 долларов за баррель.
В Британии связали отправку танков на Украину с участием Запада в войне с Россией
Поставка танков Киеву свидетельствует о том, что Запад участвует в войне против России, это ставит судьбу украинских властей в зависимость от США, считает колумнист британской газеты «Гардиан» Мартин Кеттл.
Кеттл пишет, что передача Украине западных танков не поможет как можно скорее завершить конфликт. Среди причин он называет длительную доставку танков на фронт, которая займет несколько месяцев, а также немногочисленность передаваемых танков. Он отмечает, что всего будет передано лишь 100 машин, которых вряд ли будет достаточно для нанесения поражения России, передает ТАСС.
Кеттл подчеркнул, что украинские войска нельзя считать «марионетками, действующими в интересах Запада», но поставка танков говорит о том, что конфликт перешел в стадию «войны Запада против России».
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
Сообщалось, что киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев.
Лавров обвинил Запад в стремлении сделать Африку колонией
Глава МИД РФ Лавров обвинил Запад в стремлении восстановить колониальную зависимость Африки для эксплуатации континента
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Страны Запада предъявляют африканским странам требования не сотрудничать с Россией, так как стремятся восстановить колониальную зависимость Африки для дальнейшей эксплуатации континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава МИД РФ по итогам визита в Эритрею отметил, что в Африке регулярно появляются американские, английские и другие европейские делегации, которые с упорством, достойным лучшего применения, требуют от африканских стран не сотрудничать с Россией, не выбиваться из общей дисциплины, под которой Запад понимает восстановление колониальной зависимости в новом виде, передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что африканский континент обладает колоссальным потенциалом экономического развития, это богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов, которые долгие столетия подлежали эксплуатации. Глава МИД РФ подчеркнул, что Запад хочет сохранить эксплуататорскую политику по отношению к Африке.
Глава российского внешнеполитического ведомства также обвинил западные СМИ в искаженном освещении его поездки по странам Африки – ЮАР, Эсватини, Анголы и Эритреи.
Ранее эксперт-африканист Александр Зданевич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал главные дипломатические задачи России в Африке.
В США узнали о планах ЕС расширить санкции против Белоруссии
Bloomberg: Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии
Евросоюз обсуждает возможность введения новых санкций против Белоруссии, сообщило Bloomberg.
В публикации со ссылкой на соответствующие документы утверждается, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии будут соответствовать введенным ранее рестрикциям против России. Как ожидается, под запретом окажется экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях. Помимо этого, предполагается, что санкции коснутся энергетического и авиационного секторов, угля, золота, нефти, стали, инвестиций и предметов роскоши. При этом законодательство ЕС позволит преследовать любого, кто будет помогать обойти санкции, введенные против белорусских физических и юридических лиц. Как утверждается, исключения будут сделаны для лекарственных средств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Для утверждения предлагаемых мер потребуется поддержка всех стран ЕС, передает ТАСС.
Напомним, в декабре минувшего года президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Москва и Минск уверенно и эффективно противостоят санкционному давлению недружественных стран.
Захарова обвинила Столтенберга во лжи о непричастности НАТО к конфликту на Украине
Спикер МИД Захарова обвинила генсека НАТО Столтенберга во лжи о непричастности альянса к конфликту на Украине
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине являются ложью, заявила спикер МИД России Мария Захарова.
По словам представителя ведомства, заявления Столтенберга являются преступным лицемерием и уходом от неудобной темы. Кроме того, Захарова указала на то, что подобные заявления исходят от западных представителей с начала спецоперации, однако их действия говорят об обратном, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине. В частности, на высоком уровне в ООН раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки, охарактеризовав это как противоречащие Уставу ООН действия.
Напомним, ФРГ и США объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.
ЕС изучает ограничение цены на дизель из России
ЕС решил ввести потолок цен на дизельное топливо из России на уровне 100 за баррель
Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность ограничения цены на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, сообщило Bloomberg.
По данным агентства, в Евросоюзе задумались ввести ограничения цены на российское дизельное топливо до 100 долларов за баррель, передает ТАСС.
В то же время, по сведениям агентства, изучается возможность ввести ограничения при покупке нефтепродуктов, например мазута, торгующихся со скидкой, на уровне 45 долларов за баррель, передает РИА «Новости».
Сообщается, что ЕС и G7 хотят ввести потолок цен на российский экспорт в третьи страны, но уровень цен варьируется и является нестабильным.
Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.
Вместе с тем, глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты.
Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется запрет на топливо для Европы из России.