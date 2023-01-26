В ОП поддержали идею запрета абортов замужним женщинам без согласия супруга

Член ОП Рыбальченко объяснил необходимость запрета абортов для замужних женщин без согласия супруга

«Не до конца ясен механизм реализации предложения получения согласия супруга, но уже само обсуждение участия отца в рождении ребенка и ответственности за его жизнь возвращает общество в систему семейных ценностей», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, комментируя предложение РПЦ запретить замужним женщинам аборты без согласия супруга.

Глава патриаршей комиссии по вопросам защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что в России необходимо запретить замужним женщинам делать аборт без согласия ее мужа. За незаконное проведение абортов и их рекламу, по его мнению, следует ввести уголовную и административную ответственность.

«Я поддерживаю меры по сокращению абортов, предложенные председателем патриаршей комиссии протоиереем Федором Лукьяновым. На заседании комиссии в октябре прошлого года эти меры обсуждались в рамках обращения в органы государственной власти о необходимости сокращения абортов. Сегодня Россия – один из лидеров мирового антирейтинга по числу абортов, что противоречит государственной семейной и демографической политике, направленной на поддержку рождаемости и укрепление традиционных семейных ценностей», – говорит Рыбальченко.

Он напоминает, что с этого года введено единое пособие для беременных женщин и семей с низкими доходами. Поэтому роль бедности, как социального фактора абортов, утрачивает значимость. И актуальными становятся другие причины. Например, внутрисемейные конфликты.

«В этой ситуации информирование супруга является важным сдерживающим фактором отказа от аборта. А по сути отказа от общего ребенка. Нужно использовать максимум возможностей для сохранения нерожденной жизни. Именно на это нацелены предложения комиссии. Я считаю, что нужно также дать правильное определение аборта, не как искусственного прерывания беременности, а как прекращения беременности путем умерщвления плода. Что по сути отражает процесс, а не вводит в заблуждение словом прерывание», – считает член ОП.

Тогда, по его мнению, требование согласия на операцию по умерщвлению плода сможет остановить большее число женщин. Не каждая сомневающаяся мама сможет дать такое согласие, и папа - тоже.

«Конечно, не до конца ясен механизм реализации предложения получения согласия супруга, но уже само обсуждение участия отца в рождении ребенка и ответственности за его жизнь возвращает общество в систему семейных ценностей, в отличие от нынешней ситуации, когда отцу отводится роль носителя генетического материала», – заключил Рыбальченко.

В ноябре прошлого года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству здравоохранения изучить возможность введения запрета на выполнение аборта лицам в возрасте 15–18 лет без согласия родителей или законных представителей.