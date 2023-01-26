В РПЦ предложили запретить замужним женщинам аборты без согласия супруга

Необходимо ввести запрет на аборт по желанию замужней женщины без согласия ее мужа, соответствующее предложение внесла патриаршая комиссия по вопросам защиты материнства и детства, сказал глава комиссии священник Федор Лукьянов.

Комиссия предлагает шаг в сторону разумного ограничения абортов, заявил Лукьянов, передает ТАСС.

По его словам, искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться только с согласия супруга и после обязательного психологического консультирования, такие нормы нужно закрепить законодательно. Также необходимо ультразвуковое исследование, демонстрирующее сердцебиение плода человека.

К медицинским показаниям для аборта можно относить угрозу здоровья матери, а не ребенка, так как перинатальный скрининг не всегда показывает верный результат, добавил служитель культа.

Необходимо ввести и уголовную и административную ответственность за незаконное проведение аборта и их рекламу.

Также Лукьянов призвал бороться с медикаментозными абортами в частных клиниках, в общем числе абортов их проводится 75%, заявил он.

В ходе подобных процедур якобы не проводится доабортное консультирование, не соблюдается «неделя тишины», аборт можно договориться сделать в день обращения, что «нарушает все законы».

Кроме того, по мнению священника, нужно признать аборты по желанию женщины «социально негативным явлением», нужно, чтобы государство продекларировало, что оно «относится к абортам как к негативному, асоциальному, антигуманному явлению», наносящему вред репродуктивному потенциалу и здоровью людей.

Между тем патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать над законами, которые бы усилили защищенность женщин с первых дней беременности.

Он заявил, что целесообразным могут быть увеличение декретного отпуска и другие подобные меры. Поддержание будущих матерей необходимо, это покажет работающим женщинам, что общество высоко оценивает их исключительный вклад в общее будущее.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что разговоры о правах человека прикрывают «греховное и даже асоциальное поведение», включая права на аборты.