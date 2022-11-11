Голикова предложила запретить аборты для несовершеннолетних без согласия родителей

Вице-премьер Голикова поручила изучить запрет абортов для несовершеннолетних без согласия родителей

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву изучить вопрос введения запрета на выполнение аборта лицам в возрасте 15–18 лет без согласия родителей. Об этом говорится в протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

В документе говорится, что Минздраву России проработать вопросы и представить предложения о целесообразности введения запрета на выполнение аборта несовершеннолетним 15–18 лет без согласия родителей (законных представителей), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор в Москве закрыл клинику, в которой притворявшийся врачом экономист для вида использовал УЗИ и делал пациенткам опасные аборты на поздних сроках беременности.