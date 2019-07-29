Экономиста в Москве уличили в проведении незаконных абортов

Росздравнадзор в Москве закрыл клинику, в которой притворявшийся врачом экономист для вида использовал УЗИ и делал пациенткам опасные аборты на поздних сроках беременности, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В июле закрыта клиника в центре Москвы, где экономист, представлявшийся врачом, делал пациентам аборты на поздних сроках. Заведено уголовное дело. В настоящее время лицо, проводившее нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде», – говорится в заявлении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что сведения о нанесении тяжкого вреда здоровью гражданам в клинике ООО «Евроклиник» поступили в Росздравнадзор еще в начале весны, передает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, выездные проверки выявили, что медикаментозные аборты проводились человеком, не имеющим медицинского образования.

Отмечается, что лжеврач проводил аборты без диагностики пришедшим на прием женщинам, в том числе несовершеннолетним и тем, чей срок беременности превышал 12 недель.

«Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Краснодаре лжехирург изуродовала более 10 женщин, а одну убила.