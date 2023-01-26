В ЕП призвали ввести в Евросоюзе военную экономику МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении лишь обострят ситуацию МИД: Попытки ЕС закрепиться в Армении могут навредить национальным интересам армян и азербайджанцев 26 января 2023, 16:57 Текст: Вера Басилая

Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев, обострит существующие противоречия и привнесет в регион геополитическое противостояние, сообщили в МИД России. В дипведомстве заявили, что попытки ЕС потеснить посредничество России в Армении нанесет ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. «Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», – говорится в сообщении на сайте МИД России. В дипведомстве подчеркнули, что РФ не видит никакой «добавленной стоимости» в том, что «эксперты» ЕС будут приглядывать за событиями на армяно-азербайджанской границе. Также в МИД указали, что Брюссель не согласовал условия работы своей миссии с Азербайджаном, а значит не заинтересован в мире в Закавказье. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали гражданскую миссию на армянской территории для «содействия урегулированию на Кавказе». До этого МИД России заявил, что у Запада наблюдается настойчивое желание вклиниться в форматы взаимодействия Москвы между Баку и Ереваном. Евросоюз и США так планируют выдавить Россию из Закавказья. Медведев: Киевский режим скоро лишится выхода к морю Медведев предложил потребовавшему подлодки Киеву опробовать субмарины в Днепре 25 января 2023, 19:05

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Киевские власти рискуют остаться без выхода к морю, на этом фоне заявления украинской стороны о необходимости в подлодках выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза в своем Telegram-канале сравнил объемы поступающих киевскому режиму вооружений с «расстройством пищевого поведения» в форме булимии или компульсивного переедания, когда «постоянно хочется жрать». Украинское руководство постоянно желает все больше и больше, «больше танков, машин, орудий», и недавно кто-то из украинских представителей объявил о необходимости в поставках самолетов и подводных лодок, заметил он. Если требование о поставках самолетов «хоть как-то понятно», хотя нормальных взлетных полос практически не осталось, а небо над Украиной закрыто Россией, то требование поставок субмарин – «это сильно», сыронизировал Медведев. Он предложил Киеву учитывать то, что скоро у него «вообще не останется моря», и в таком случае властям нынешней Украины придется сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра» и учить «бессмертную We all live in a yellow submarine». «Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», – заключил Медведев. Ранее замминистра обороны Украины Андрей Мельник обратился к Западу с требованием передать Киеву боевые танки, истребители и подводные лодки. Российские силы вошли в Угледар Российские силы закрепились на окраинах Угледара 26 января 2023, 08:35

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live» рассказал, что российские силы «сковывают» противника. Российская артиллерия, сообщил он, работает по ВСУ, которые пытаются контратаковать, передает ТАСС. Накануне стало известно, что в воскресенье и понедельник ВСУ предприняли две безуспешные попытки провести разведку боем и перегруппировать войска в районе Угледара, в результате они потеряли 200 человек. Новости СМИ2 Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области 25 января 2023, 21:59

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС. Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов. Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника. Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области. В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского 25 января 2023, 20:15 Текст: Ольга Иванова

В Севастополе ряд телеканалов в результате взлома несколько минут транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в правительстве города. В сообщении указывается, что взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал, передает ТАСС. В правительстве города отметили, что ситуация находится под контролем, в настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента. Новости СМИ2 Концерт Урганта отменили в Москве Ургант сообщил об отмене концерта в московском клубе 26 января 2023, 00:49

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Концерт Гриши Урганта (образ, в котором выступает телеведущий Иван Ургант) в московском клубе «Урбан» отменен. На странице музыкального проекта в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано «официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям». В нем сообщается, что запланированный на 2 февраля концерт отменен. Отмечается, что это «стало полной неожиданностью для всех». «Как поется в песне: «Мне не понять и тебе не понять этого движения…» – говорится в сообщении. Слушателей и зрителей призвали «не поддаваться панике и унынию» и «организованно дождаться следующего концерта». Концерт в «Урбане» планировалось провести еще в октябре, но тогда было опубликовано сообщение, что выступление переносится на 2 февраля. Напомним, Ургант планировал выступление в российской столице как «Гриша Ургант – певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый». Медведчук: Украины не существует Медведчук заявил, что необходимо думать о будущем украинцев, а не будущем Украины 26 января 2023, 10:37

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством. По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана. Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада. Политик добавил, что говорить о будущем на Украине можно будет, когда страна перестанет быть милитаристской. Медведчук поспорил со словами Зеленского о том, что украинский народ якобы объединился в «вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии». «Кроме «анти-России», на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которое сложилось сегодня», – сказал он, подчеркнув, что «монолит Зеленского» на самом деле «высосан из пальца», это «монолит на штыках». Также Медведчук считает, что Зеленский должен понести ответственность за все, что он сделал против Украины и украинского народа. Именно он разрушил страну и бросил ее в поле боевых действий, подчеркнул политик, выразив уверенность, что Зеленский имел все возможности, чтобы не допустить кризиса. Кроме того, Медведчук заявил, что киевский режим преследует только одну цель – ослабить Россию изнутри. По его словам, эту задачу для президента Украины Владимира Зеленского и его окружения определил Запад. Новости СМИ2 Politico назвала главную проблему при передаче истребителей F-15 и F-16 Украине Politico: Возможная передача истребителей Киеву может превратиться в «логистический кошмар» 26 января 2023, 11:03

Фото: Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Возможная поставка истребителей F-15 и F-16 Украине может превратиться в «логистический кошмар», пишет газета Politico. По сообщению издания, отправка самолетов Киеву превратится в «логистический кошмар» для союзников, поскольку для американских истребителей F-15 и F-16 нужны качественные и длинные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине», поэтому ВС России могут легко выявить и уничтожить строящуюся инфраструктуру, передает РИА «Новости». По мнению эксперта Politico, более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, способные взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, но в обоих типах самолетов ощущается дефицит. Еще одним вариантом, по данным издания, могли бы стать французские Rafale, но они требуют большого числа персонала, который автоматически станет мишенью ВС России. Ранее Politico сообщило, что западные страны ведут внутренние обсуждения возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта. В ДНР рассказали о необходимости штурма многоэтажек Угледара Депутат ДНР Бердичевский: ВСУ окопались в жилых домах Угледара, город будет серьезно разрушен 26 января 2023, 12:02

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Текст: Алёна Задорожная

В Угледаре придется выбивать противника из квартир многоэтажных домов, которые покинули местные жители. Вероятно, это приведет к значительным разрушениям в городе, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее в ДНР сообщили, что российские войска вошли на окраины Угледара и закрепились там. «В Угледаре немало сил противника. При этом у ВСУ пока сохраняется возможность подтягивать туда дополнительный личный состав и вооружение. Уверен, они будут пользоваться этим до тех пор, пока мы не обрушим их логистику», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Местное население массово покинуло город, высотки в большинстве районов стоят пустые. И в этих квартирах окопались ВСУ. Из-за недавней ротации сейчас сложно оценить, каким количеством живой силы располагает противник в Угледаре. Нам придется постепенно выбивать его из домов. Не исключаю, что город будет серьезно разрушен», – предполагает собеседник. Бердичевский также отметил, что параллельно с ДНР активизировалась линия фронта в сопредельной Запорожской области. «Мы видим движение. И его надо усиливать по всем направлениям. Дело в том, что сейчас ВСУ серьезно мотивированы поставками западных танков. Перемалывать их будет все сложнее», – заключил он. В свою очередь источник газеты ВЗГЛЯД в административных структурах ДНР отметил, что «солдаты противника занимают оборону в многоэтажках», «иногда в одном доме может располагаться до взвода боевиков». «Сейчас наши ведут зачистку в районе частного сектора. Если нам удастся взять Угледар, то в дальнейшем это позволит вести боевые действия не в городской застройке, а преимущественно в сельской и открытой местности. В таких условиях живая сила противника станет куда более удобной мишенью для авиации и артиллерии», – добавил источник. Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар и закрепились на его окраинах. По его словам, наши военные «сковывают» противника, активно работает артиллерия. При этом ВСУ все еще пытаются контратаковать. Днем ранее издание RT отмечало, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона, а также три батальона 68-й егерской бригады украинской армии при поддержке 3-й танковой бригады пытались сорвать начало окружения Угледара российскими войсками. После второй попытки провести разведку боем украинские подразделения решили отойти и перегруппироваться для ремонта техники и пополнения боекомплекта. В районе Золотой Нивы и Пречистовки отступающие части были обнаружены беспилотником «Орлан-30» ВС России, после чего по скоплению техники нанесли удар орудия «Гиацинт-Б», а также САУ «Гвоздика» и «Акация». В итоге ВСУ потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению Байден заявил о подготовке ВСУ контрнаступления 25 января 2023, 20:56

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, заявил президент США Джо Байден. По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС. «Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он. Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России Захарова: Запад заранее спланировал войну против России 25 января 2023, 18:14

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют». «Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок. Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне». Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас. Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации. Новости СМИ2 В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ 25 января 2023, 20:39 Текст: Кристина Цыцура

Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС. Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины. «Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов. Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе. Российские войска перерезали ВСУ трассу Покровск – Угледар 26 января 2023, 14:45

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Трасса Покровск – Угледар в Донецкой народной республике перерезана силами России, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. «Что могу сказать четко: трасса Покровск – Угледар уже перерезана нашими силами», – передает ТАСС его слова. Он добавил, что на указанном участке сейчас идет стрелковый бой. Ранее сообщалось, что российские подразделения контролируют трассу, ведущую из Покровска в Угледар, также они занимают новые позиции на подступах к городу. Новости СМИ2 Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе 26 января 2023, 13:10

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе. В Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В правительстве сообщили, что ситуация находится под контролем. «Несанкционированная замена эфирного сигнала – это подмена запланированных программ эфира на любые другие, в данном случае, на обращение президента Украины. В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются. По факту тут нет никакого большого хакерского взлома, особенно учитывая то, что сейчас телевидение в большинстве своем цифровое», – говорит Геллер, обращая внимание на то, что это его личное мнение. Он объясняет, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени, так как это возможно осуществлять как напрямую, так и удаленно. Собеседник отмечает, что, к сожалению, телеканалы не сильно думают о своей безопасности, по крайней мере, не так, как это делают, например, веб-сервисы и веб-продукты. «Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер: проверять и обучать персонал, использовать программные решения, аналогичные обычным антивирусам, нанять в штат людей, занимающихся безопасностью, которые будут смотреть за тем, как нанимаются и какие сотрудники, обучать их регулярно менять пароль и так далее», – рекомендует специалист. В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает Геллер. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов. В мае прошлого года произошел взлом расписания телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, а также сбой наблюдался у «Яндекс». В программе на некоторое время вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине. В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80 Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80 26 января 2023, 12:13

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости». Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции. При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он. Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев. Новости СМИ2 Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине 26 января 2023, 08:45

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта. Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости». На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце. В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину. Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.