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После танков Зеленский захотел получить самолеты и дальнобойные ракеты
Зеленский после разговора со Столтенбергом заявил о желании Украины получить самолеты и дальнобойные ракеты
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Украинский президент Владимир Зеленский после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киеву нужны самолеты и дальнобойные ракеты.
Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях, сообщил, что требуется «открыть поставки дальнобойных ракет». Кроме того, он заявил о необходимости развивать «сотрудничество в артиллерии». Также, по словам президента Украины, нужно «выйти на поставки самолетов», передает ТАСС.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Блогеры возмутились песней Слепакова о гибели российских военных
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Блогеры возмутились песней-сатирой перебравшегося в Израиль артиста Семена Слепакова о гибели сражающихся на Украине российских военных.
Слепаков в сатирической «колыбельной» поет о матери, один сын которой стал «специалистом каких-то айти» и «предателем», а другой сын погиб, защищая Родину. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Ролик возмутил российских блогеров. Так, журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. «...Брынчит из Израиля. Остался на обочине люксовой жизни», – пишет он, напомнив, что не так давно Слепаков «получал безумные гонорары» на корпоративах в России.
Слепаков издевается над матерями погибших воинов, устраивает пляски на могилах героев, подчеркнул журналист. «И он надеется вернуться под шумок, когда все уляжется? Опять залезть в телевизор? Это испуганный патриот?», – добавил Голованов.
Журналист считает, что «Слепаковы-Галкины» всегда ненавидели наш народ, держали «Ванюш» «за быдло».
«Когда пришла беда, [...] свалили за кордон. А простой русский Ваня взял автомат и опять пошел в окопы за Россию. Возвращать мир. Ванюшу дома ждет мама. Ванюшу ждут жена и дети. Такое ***, как Слепаков, никто не ждет. Ничтожество никому не нужно. Россия проходит очищение», – заключил Голованов.
Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны, который после долгих послевоенных лет «один остался из своего полка» и лихо побеждает сына мэра. Теперь же юморист выпустил «страшный и мерзкий сарказм над абстрактной российской семьей, в которой трагедия – погиб отец, сын, еще один – сбежал».
«Семен Слепаков, твоя новая песня не для народа, а для релокантов и беглецов, трусов и предателей. […] Уверяем тебя, у нас есть и знакомые айтишники, и бизнесмены с очень хорошим достатком, которые добровольцами ушли на фронт. Многие вернулись из-за границы, когда началась война», – пишут авторы канала.
Слепаков перебрался в Израиль вскоре после начала российской спецоперации. В середине января сообщалось, что комедиант погасил долги в России на 19 млн рублей.
Песков отреагировал на угрозы Киева об ударах по Москве и Екатеринбургу
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что украинские власти рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.
Песков напомнил о фактах причастности украинских властей к организации терактов, в том числе взрыва в Подмосковье, в результате которого погибла российский политолог Дарья Дугина.
«Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений российских властей оградить страну от такой опасности, добавил представитель Кремля.
В августе 2022 года Дарью Дугину, дочь известного российского философа Александра Дугина, убили, подорвав автомобиль на Можайском шоссе. По данным ФСБ, за убийством девушки стоят спецслужбы Украины.
Полянский нашел объяснение кружащей над Киевом туче воронов
Полянский: Есть вероятность, что вороны кружат над Киевом из-за спонсируемого режимом богохульства
Громадное число ворон над Киевом может быть вызвано действиями киевского режима в отношении церквей и священников, предположил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что кружащая стая воронов над Киевом является следствием уничтожения в стране церквей и преследования священников, передает РИА «Новости».
Такой комментарий зампостпреда оставил после публикации очевидцев видео на YouTube.
«Может, это ответ на спонсируемое государством богохульство», подчеркнул Полянский.
Ранее Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии.
Медведев: Киевский режим скоро лишится выхода к морю
Медведев предложил потребовавшему подлодки Киеву опробовать субмарины в Днепре
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Киевские власти рискуют остаться без выхода к морю, на этом фоне заявления украинской стороны о необходимости в подлодках выглядят нелепо, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в своем Telegram-канале сравнил объемы поступающих киевскому режиму вооружений с «расстройством пищевого поведения» в форме булимии или компульсивного переедания, когда «постоянно хочется жрать».
Украинское руководство постоянно желает все больше и больше, «больше танков, машин, орудий», и недавно кто-то из украинских представителей объявил о необходимости в поставках самолетов и подводных лодок, заметил он.
Если требование о поставках самолетов «хоть как-то понятно», хотя нормальных взлетных полос практически не осталось, а небо над Украиной закрыто Россией, то требование поставок субмарин – «это сильно», сыронизировал Медведев.
Он предложил Киеву учитывать то, что скоро у него «вообще не останется моря», и в таком случае властям нынешней Украины придется сидеть в подлодке «прямо посреди Днепра» и учить «бессмертную We all live in a yellow submarine».
«Хотя подлодка будет, видимо, жовто-блакитная», – заключил Медведев.
Ранее замминистра обороны Украины Андрей Мельник обратился к Западу с требованием передать Киеву боевые танки, истребители и подводные лодки.
Эксперт оценил риски поставок Украине танков Abrams
Военный эксперт Михайлов: ВС РФ нужно тщательно готовиться к поступлению Abrams в ВСУ
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Россия серьезно преуспела в разработке противотанковых средств, что создает потенциальные проблемы для военной промышленности США. Вместе с тем, нам необходимо готовиться к потенциальной поставке Abrams в ВСУ, чтобы дать отпор. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Александр Михайлов. Ранее Белый дом выразил намерение объявить о поставке Киеву танков Abrams.
«Вероятно, в ближайшее время танки Abrams вряд ли окажутся на передовой. Сейчас Вашингтону важно успокоить Берлин и вынудить его поставить немецкие танки как можно скорее. Пока все заявления происходят в сослагательном направлении», – считает руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Если американские машины доберутся до Украины, то они, скорее всего, не сразу окажутся в зоне боевых действий. Также необходимо время на подготовку специалистов», – подчеркивает эксперт.
«Скорее всего, сперва Abrams пригонят на полигоны Западной Украины. Они станут декорациями для видеороликов о храбрости ВСУ, потому что американцы очень сильно переживают за имидж собственного военного производства и техники», – отмечает Михайлов.
«Abrams уже горели на Ближнем Востоке. И теперь никто не хочет увидеть, как уничтожаются передовые образцы техники в первые недели их присутствия на территории Украины. Между тем, примеров, когда эти танки поражались военнослужащими Ирака или Сирии – немало. Часто в борьбе с ними использовалось советские разработки. Поэтому американцы боятся того, что их танки потеряют репутацию лучших в мире», – подчеркивает эксперт.
«В настоящий момент уровень наших противотанковых вооружений превышает защиту Abrams. Здесь можно вспомнить ПТРК «Корнет», которые зарекомендовали себя достаточно хорошо. Имеются и противотанковые ракеты, доступные для использования танками Т-90. Нельзя забывать и про силы ВКС. К тому же, активно улучшается применение дронов», – акцентирует собеседник.
«Разницы в поражении Leopard, Abrams, Challenger особой нет. Все равно приходится наносить удары через ходовую часть, потому что броню в лобовой атаке сегодня пробить достаточно сложно. Тем не менее, к поступлению западных танков в ВСУ нам нужно готовиться. Немецкие модели, пусть и в количестве не больше 100 штук, непременно доберутся до зоны проведения СВО», – рассуждает Михайлов.
Ранее стало известно, что администрация Байдена намерена поставить Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США. Отмечается, что Киеву будет передано не менее 30 моделей, однако они не успеют прибыть на территорию конфликта к весне, что критически важно, учитывая планы ВСУ о начале контрнаступления.
Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер, сообщил, что Вашингтону еще предстоит убедиться в возможности украинцев корректно обслуживать танки M1 Abrams. При этом ожидается, что модели будут поставляться Киеву посредством заказа новых образцов у производителей, а не передаваться из запасов США напрямую.
Тем временем в Кремле сочли провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея нецелесообразна, к тому же переоценена западными специалистами.
Необходимо отметить, что Abrams существенно отличается от тех моделей танков, которые использовала Украина, цитирует отставного генерал-майора Патрика Донахью CNN. Военный отмечает, что даже после формальной доставки моделей в зону конфликта «залезть в него и сражаться» не получится. Подчеркивается, что для использования американских танков представителям ВСУ придется пройти длительную программу подготовки.
«Abrams – это мощная система, которая крайне дорога в эксплуатации. В нем стоит реактивный двигатель – украинцам с ним не совладать. То есть помимо самой поставки, важно продумать и вопросы будущего обслуживания», – отмечает координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.
Издание также приводит слова анонимного чиновника министерства обороны, который утверждает, что передача Abrams – это дело не одной недели и даже не месяца. По его мнению, заявление Вашингтона в большей степени направлено на успокоение Берлина в вопросе поставок танков Leopard.
На возможные поставки Украине танков Abrams отреагировало посольство России в США. Глава дипведомства Анатолий Антонов назвал подобные действия вопиющей провокацией Штатов в отношении России.
Дипломат подчеркнул, что в случае прибытия в зону конфликта, американские машины будут уничтожаться так же, как и любая другая техника. По словам посла, американцы постоянно повышают «планку» военного содействия союзникам. Антонов сказал, что США целенаправленно пытаются нанести России стратегическое поражение.
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МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
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Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.
В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.
Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.
В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.
Стало известно о желании ЕС пересмотреть либерализацию торговли с Украиной
EurActiv сообщил о желании ЕС пересмотреть вредную для Европы либерализацию торговли с Украиной
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Еврокомиссия приступила к изучению возможности пересмотреть либерализацию торговли с Украиной, поскольку сейчас договоренности вредят европейским фермерам, сообщают СМИ.
Члены ЕС жалуются, что из-за украинских товаров фермеры в Европе оказались в невыгодном положении. Пересмотреть либерализацию торговли могут в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на EurActiv.
ЕК «обдумывает вопрос о пересмотре специальной приостановки всех тарифов и квот на украинский агропродовольственный экспорт», передает РИА «Новости».
Напомним, временный режим либерализации установили в 2022 году до июня 2023 года. В соответствии с ним на ряд товаров с Украины действуют нулевые таможенные ставки. Кроме того, соглашение приостанавливает систему входных цен и тарифных квот. Предполагается, что даже после завершения срока действия договоренностей антидемпинговые пошлины не взимаются с продукции, поступающей c Украины.
Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи во Львове с Владимиром Зеленским, в Киеве надеются, что официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться в 2023 году. Летом Украине был предоставлен статус страны – кандидата на вступление в ЕС, но ей отказали в проведении ускоренной процедуры по вступлению.
Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России
Захарова: Запад заранее спланировал войну против России
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Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».
«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.
Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».
Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ
Рогов сообщил об уничтожении командования 128-й бригады ВСУ в Запорожской области
Командование 128-й горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожено в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Теперь уже и в Запорожской области уничтожен командный пункт 128-й бригады», – передает ТАСС со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире телеканала НТС.
Также он добавил, что сейчас основные боевые действия в регионе идут по линии Каменское – Гуляйполе – Орехов.
Рогов назвал главным достижением наступление «малыми силами». Сейчас степень продвижения составляет от нескольких сотен метров до 8 км на участке в 30 км. По его словам, удалось вскрыть первую линию обороны противника.
Напомним, интенсивность боевых действий на Запорожском направлении резко повысилась в последние недели. Ранее Минобороны России сообщало об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
Кулеба потребовал от Запада «заставить» Россию «пойти на уступки»
Кулеба пожаловался на попытки представителей стран Запада уговорить Украину вступить в переговоры с Россией
Западные партнеры Киева должны «заставить» Россию, а не Украину «пойти на уступки», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Кулеба сказал, что есть люди в США и других западные странах, которые предлагают Киеву как можно скорее согласиться на переговоры с Москвой. Министр заявил, что Украине нельзя «повторять ошибки» минских соглашений. По его мнению, минский процесс должен стать «примером того, как не стоит вести переговоры с Россией», а «Минск-3» приведет к еще более кровавому конфликту, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Глава МИД Украины также опубликовал в соцсетях диалог с неназванным «европейским коллегой», который якобы заявил, что «берет в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, но состояться они должны на основе международного права, а не ультиматумов.
В конце 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель признала, что минские соглашения рассматривались как попытка «дать Украине время», чтобы Киев стал сильнее. После Меркель об этом же заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
В Севастополе взломали телевещание и показали Зеленского
В Севастополе ряд телеканалов в результате взлома несколько минут транслировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в правительстве города.
В сообщении указывается, что взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В течение двух минут оператор перешел на резервный канал, передает ТАСС.
В правительстве города отметили, что ситуация находится под контролем, в настоящее время правоохранительные органы разбираются в причинах инцидента.
Российские войска развили наступление на Запорожском направлении
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ВС России на Запорожском направлении в последние сутки в ходе наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, сообщило Министерство обороны.
За сутки на этом направлении уничтожено более 60 бойцов ВСУ, три танка, две бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у населенных пунктов Масютовка, Купянск, Гряникова (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР).
У поселков Ольшана и Берестовое (Харьковская область), а также у Новоселовского (ЛНР) пресечена работа семи групп украинских диверсантов. На этом направлении за сутки уничтожено более 90 украинских военных, три бронетранспортера, автомобиль и две самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» поразила 95-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ и 125-ю бригаду теробороны у поселков Стельмаховка (ЛНР), Серебрянка и Ямполовка (ДНР). Там ликвидировано более 20 украинских военных, две боевые бронированные машины, четыре самоходные гаубицы.
На Донецком направлении группировка войск «Южная» продолжила наступление и нанесла поражение противнику у поселков Зализнянское, Дубово-Василевка и города Северска (ДНР). У поселков Разлив и Константиновка (ДНР) уничтожены два украинских склада боеприпасов. Украинская сторона за сутки потеряла на этом направлении до 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, два пикапа и гаубицу «Мста-Б».
На Херсонском направлении у поселка Днепряны (Херсонская область) артиллерия пресекла попытку высадки групп диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра. У поселка Николаевка (Херсонская область) на правом берегу поражены резервы до ротной тактической группы. Ликвидировано до 30 украинских военных, три лодки и две БМП.
Во вторник Минобороны сообщало об успешном наступлении на Донецком направлении.
Байден: ВСУ готовятся к контрнаступлению
Байден заявил о подготовке ВСУ контрнаступления
Украинские вооруженные силы (ВСУ) готовятся к осуществлению контрнаступления, заявил президент США Джо Байден.
По словам Байдена, ВСУ с приближением весны «работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», передает ТАСС.
«Чтобы освободить свою территорию, они должны иметь возможность противодействовать эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», – сказал он.
Ранее Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
Посол России указал на «окончательный отказ» Германии от исторической ответственности за преступления нацистов
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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков «крайне опасным», оно означает «окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности» за преступления нацистов.
По его словам, Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса и настроена на неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями, передает ТАСС.
Нечаев добавил, что решение, которое Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан, разрушает остатки взаимного доверия и наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям.
Ранее издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6. Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт.
Путин: Украинские заградотряды расстреливают своих же в спину
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
«К сожалению, противник не считается ни с чем. Своих расстреливают в спину, понимаете! Заградотряды же создали», – цитирует его ТАСС.
Путин в День российского студенчества прибыл в главное высшее учебное заведение страны – МГУ имени Ломоносова.
Ранее Путин заявил, что существуют все основания считать неонацистским режимом нынешние власти Украины.
Во время общения с рабочими Обуховского завода Путин отметил, что в Киеве прославляют Бандеру, бывшего пособником Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов и расстрела гражданских лиц в Донбассе.