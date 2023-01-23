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23 января, понедельник | Последнее обновление — 20:25 | vz.ru
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ВСУ формируют новые подразделения для удержания фронта в Запорожье
Рогов заявил о создании в ВСУ новых формирований для недопущения «обвала» фронта в Запорожье
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Украинские военные формируют новые бригады в Запорожской области, чтобы не допустить «обвала» фронта, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Киевские власти в срочном порядке формируют на территории Запорожской и Днепропетровской областей новые соединения, в их числе – 23-я и 33-я механизированные бригады ВСУ, заявил Рогов, передает ТАСС.
Такие меры принимаются, чтобы не допустить «обвала Запорожского фронта», пояснил он. По данным главы движения, в 23-ю бригаду «буквально за пару недель» набрали более 1,5 тыс. человек.
Также в понедельник Рогов рассказывал, что российские войска существенно продвинулись на Запорожском направлении.
Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО
В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.
В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».
Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.
«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
Военкор привел статистику уничтоженного боевого потенциала ВСУ
Военкор Сладков: Россия за год уничтожила 23 армии Украины
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За год спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили в общей сложности 23 армии противника, такую статистику привел военкор Александр Сладков со ссылкой на «друга, выпускника Академии Генштаба».
«372 сбитых самолета ВСУ – это уничтоженная воздушная армия, 200 вертолетов – воздушная армия. 7537 танков и ББМ – две танковые армии и пять общевойсковых армий. 983 РСЗО – ударная армия. 401 ЗРК – армия ПВО. 3841 орудие – четыре артиллерийских армии. 8066 машин – восемь армий», – написал он в Telegram.
Таким образом, пояснил Сладков, Россия за год уничтожила 23 армии противника или четыре фронта. Также эти цифры сопоставимы с четырьмя группами армий вермахта или всей современной группировкой НАТО в Европе. Результат, по его словам, даже превосходит времена ВОВ и все другие войны.
При этом, отметил военкор, таких результатов удалось добиться без миллионов собственных потерь ВС РФ. Без помощи Запада любое государство уже было бы повержено, заключил Сладков.
Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ потеряли 1,5 тыс. человек ранеными за четыре дня боевых атак в ЛНР.
ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
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Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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В Германии стали популярны шутки о «полковнике ФСБ» Шольце
Немецкое издание Bild опубликовало статью о распространившихся в Telegram-каналах шутках, в которых канцлер Германии Олаф Шольц называется «полковником ФСБ» и «героем России» в связи с отказом поставлять танки Украине.
В одной из шуток, содержание которых приводит издание, говорится, что «полковник ФСБ» Олаф Шольц, в одиночку остановивший поставки десятков немецких танков Украине, якобы удостоен звания героя России посмертно, передает РИА «Новости».
В качестве еще одного примера журналист привел высказывание о том, что Германия эксплуатирует слабость США, одурачила Польшу, Финляндию и страны Балтии, что в шутку называется победой Шольца.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину. Между тем украинский президент Владимир Зеленский уже заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят.
Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска
Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке
Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси.
Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС.
Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре.
Лавров заявил о почти настоящей войне Запада с Россией
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Касательно вопроса о конфликте на Украине, можно отметить, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, страны Запада долго готовились к противостоянию с Россией, стремясь уничтожить русский язык, культуру, даже запрещая украинцам говорить на родном языке, передает РИА «Новости».
По вопросу разрушений на Украине, глава МИД заметил, что российские военные не используют для атаки жилые районы и гражданскую инфраструктуру. Нанесенный ущерб вызван работой системы ПВО, которую Киев разместил в жилых кварталах.
Ранее в городах Украины прогремели взрывы. Позже Минэнерго Украины сообщило о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях страны.
По последним данным, в результате падения ракеты на девятиэтажный жилой дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома, еще 40 остаются пропавшими без вести.
Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО.
Раскрыта схема эксплуатации украинских беженцев на табачных фабриках в Испании
В Испании европол и полиция арестовал 27 человек, которых подозревают в организации преступной схемы по нелегальному трудоустройству украинских беженцев и контрабанде табака, сообщило испанское издание La Vanguardia.
Отмечается, что беженцев из Украины использовали для изготовления сигарет, долгое время их не выпускали из помещений фабрик. При обысках правоохранители изъяли 10 тонн табачных листьев и 3,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 37,5 млн евро (2,7 млрд руб.), передает «Коммерсант».
Фабрики были организованы в Логроньо, Валенсии и Севилье.
Напомним, беженцы, которые направляются из Украины в Израиль, часто сталкиваются в этой стране с эксплуатацией, в том числе сексуальной, выяснили израильские СМИ.
Эстония потребовала компенсацию за помощь Украине
Эстония рассчитывает получить от ЕС 400 млн евро компенсации за военную помощь Украине
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Эстония рассчитывает на компенсацию своих расходов на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 млн евро, сообщил портал телекомпании ERR со ссылкой на представителя Государственного центра оборонных инвестиций при министерстве обороны республики Катри Раудсепп.
По словам Раудсепп, в настоящий момент в Брюсселе утвердили компенсацию для Таллина в размере 156 млн евро, которые будут направлены в эстонский бюджет на укрепление национального оборонного потенциала страны не позднее 2027 года. Кроме того, власти Эстонии решили направить заявку на компенсацию последнего транша в размере 113 млн евро, которая поступит в течение нескольких лет из-за существующего графика выплат компенсаций странам ЕС, передает ТАСС.
Ранее посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска заявил, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 и средства поддержки артиллерийских подразделений в рамках пакета помощи Украине на 113 млн евро.
СВР: Украина складирует вооружения на территориях АЭС
Киевский режим размещает боеприпасы на территориях АЭС в расчете на то, что Вооруженные силы (ВС) России не станут наносить по ним удары из-за риска ядерной катастрофы, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
По сообщению СВР, командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами, рассчитывая на то, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по АЭС, а если склады сдетонируют и разрушат станцию по вине очередной «заблудившейся» украинской ракеты, то вину за это можно будет списать на Москву, передает ТАСС.
Напомним, МАГАТЭ объявило, что собирается направить по два эксперта для работы на Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой АЭС Украины и Чернобыльской площадке.
Германия пообещала не мешать Польше поставлять немецкие танки Украине
Глава МИД Германии Бербок: Берлин не будет препятствовать Варшаве поставлять немецкие танки Leopard Киеву
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве, если Польша решит отправить на Украину немецкие танки Leopard.
Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Польша поставит Украине танки Leopard 2 без одобрения Германии, Бербок в интервью французскому телеканалу LCI заявила, что этот вопрос якобы не был задан Берлину, однако, если бы Берлин спросили, то Германия не стала бы стоять на пути, передает ТАСС.
По словам Бербок, в Берлине приняли к сведению слова министра иностранных дел Украины о том, что танки нужны Киеву в интересах собственной защиты. Глава МИД Германии выразила понимание стремления Украины получить танки. Она сообщила, что Германия находится в процессе обсуждения этого вопроса с партнерами.
Ранее в Германии призвали власти ФРГ задуматься, насколько далеко они готовы зайти в поддержке Украины.
Эстония решила отдать Украине все свои 155-мм гаубицы
Посол Эстонии Кууска: Эстония отдает Украине все свои 155-мм гаубицы
Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, заявил посол балтийской страны на Украине Каймо Кууска.
По его словам, Украина получит все эстонские 155-мм гаубицы, таким образом балтийская страны хочет создать прецедент, чтобы другие страны не оправдывались, что не могут этого сделать, передает ТАСС.
Как сообщает генштаб ВСУ, правительство Эстонии решило направить Украине помощь на 113 млн евро, в которую войдут десятки гаубиц калибра 122-мм D-30 и 155 мм FH-70, тысячи артиллерийских снарядов, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2, средства поддержки артиллерийских подразделений и продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих ВСУ. Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии.
Ранее премьер-министр страны Кая Каллас сообщила, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.
Зеленский заявил о невозможности изменить ситуацию несколькими танками
Президент Украины Зеленский: Поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что поставки Киеву нескольких десятков танков кардинально ситуацию не изменят, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия.
Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что передача Киеву десяти, 20 или 50 танков не решит проблему, так как Вооруженным силам Украины противостоит российская армия, у которой якобы тысяча танков. При этом Зеленский отметил, что поставка танков мотивирует ВСУ, передает ТАСС.
Между тем, как сообщило итальянское издание «Куотидьяно национале», страны Запада смогут поставить Украине гораздо меньше танков Leopard, чем запрашивает Киев. По подсчетам издания, к весне Украина может получить от 33 до 73 боевых танков, к началу лета – в общей сложности 87 единиц, что намного меньше запрашиваемых Украиной 300 машин.
По имеющимся у издания сведениям, к этому количеству могут быть добавлены еще около 22 танков Leopard 2 и 88 танков Leopard 1 непосредственно от производителя, но их Киев получит только в конце 2023 года – начале 2024 года. Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Bild am Sonntag, которое было опубликовано 15 января, утверждал, что потребуется год, чтобы подготовить танки для Киева.
В частности, по оценкам «Куотидьяно национале», от Германии Киев, вероятно, мог бы получить 19 танков Leopard 2, от Польши – еще 14, Финляндии – десять, а Нидерланды способны предоставить около 40 единиц. Издание допускает, что боевые машины такого типа могут направить также Дания и Португалия.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что Берлин не будет препятствовать поставкам немецких танков Leopard из Польши на Украину.
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В Одессе для мобилизации используют машины скорой помощи
В Одессе для мобилизации в ряды украинских вооруженных сил применяют автомобили скорой помощи, об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
Мужчин призывного возраста забирают прямо с улиц в кареты скорой помощи и везут в центр комплектования и спецподдержки, передает RT.
Один из таких моментов попал на видео. В ролике мужчину затолкали в минивэн люди в форме и увезли в неизвестном направлении. В областном военкомате подтвердили СМИ, что так действовали сотрудники комиссариата.
До этого СМИ сообщали, что в Киеве военнообязанным повестки вручать работники коммунальных служб.
Зеленский поручил командованию ВСУ создать резервы личного состава
Зеленский поручил командованию Вооруженных сил Украины сформировать резервы личного состава ВСУ
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) поручено сформировать резервы личного состава.
Во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко президент Украины сообщил, что ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения, командующие на своих направлениях формируют резервы. По словам Зеленского, командованию ставилась задача не просто «добавить людей» к личному составу, а создать резервы, чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться. При этом украинский президент признал, что ВСУ очень нуждается в проведении мобилизационных мероприятий, передает ТАСС.
Напомним, в прошлую пятницу немецкая разведка БНД информировала депутатов Бундестага об огромных потерях ВСУ под Артемовском. Днем позже председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что потери Вооруженных сил Украины на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
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