Mirror: Британским ВС не хватает военных после увольнения 16 тыс человек в 2022 году

Британские вооруженные силы столкнулись с нехваткой 4 тыс. военнослужащих после того, как в прошлом году уволились 16 тыс. военных, сообщили СМИ.

Как пишет газета Mirror, в прошлом году из британской армии ушли рекордные за последние шесть лет 16 тыс. человек, пришли лишь 12 тыс., что на 5 тыс. меньше, чем пришли в 2022-ом. По данным издания, многие военные жалуются на неблагоприятные условия проживания и низкую заработную плату, передает РИА «Новости».

Как отмечает издание, армейскому резерву королевства также не хватает 5 тыс. человек.

Ранее бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат заявил о непригодности британской армии для боевых действий, отметив, что в России над ней смеются, а в США качают головами.