Die Tageszeitung: Полиция выгнала трех украинок из приюта в Германии

Украинская беженка пожаловалась на действия немецкой полиции, выгнавшей ее и двух ее соотечественниц среди ночи на улицу после конфликта в приюте для мигрантов в Гамбурге.

По информации Die Tageszeitung, инцидент произошел еще в ноябре 2022 года, однако разбирательство еще продолжается.

Как рассказала 32-летняя Инна, она проживала в городском приюте вместе другими женщинами. В тот вечер произошла перепалка между двумя женщинами, одна из которых была соседкой Ирины. В их палатку ворвались сотрудники службы безопасности, глава службы стал кричать, требуя от участниц перепалки покинуть помещение, при этом из-за незнания языка украинки ничего не поняли, передает РИА «Новости».

Инна стала снимать происходящее на видео, в ответ их начальник «проявил агрессию» и также потребовал от нее покинуть палатку.

В итоге полиция прогнала трех женщин, объяснив это произошедшей дракой. Обратно их впустили лишь утром.

На следующий день, как рассказала Инна, в их палатке провели обыск в поисках алкоголя, который завершился безрезультатно.

«Инна до сих пор в шоке от событий той ночи. Она больше не чувствует себя в безопасности и надеется на прояснение случившегося», – резюмирует Die Tageszeitung.

По данным немецкого МВД, всего на территории страны зарегистрировано чуть более 1 млн беженцев с Украины.

Ранее беженка c Украины Елена Знаткова рассказала о трудностях после отъезда в Британию, в частности, посетовала на «социальную смерть».