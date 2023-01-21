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США объявили о планах ввести отдельные лимиты цен на бензин и мазут из России
Минфин США сообщил о намерении ввести отдельные лимиты цен на разные категории российских нефтепродуктов
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Представители коалиции стран, которые поддержали лимит цен на сырую нефть из России, договорились о том, что на разные категории российских нефтепродуктов введут два отдельных потолка цен, сообщил минфин США.
По итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с иностранными коллегами ведомство сообщило, что «в дополнение к потолку цен на сырую нефть» введут еще два отдельных лимита. Первый будет касаться нефтепродуктов, которые продают «с надбавкой по отношению к сырой нефти», например, дизельного топлива или бензина. Второй лимит цен введут для нефтепродуктов, которые продают «со скидкой по отношению к сырой нефти», например, мазута, передает ТАСС.
В марте участники коалиции проведут оценку соответствия ценового потолка на российскую нефть текущим рыночным условиям с учетом «развития ситуации на глобальных рынках», передает РИА «Новости».
Напомним, глава Российского государства Владимир Путин ввел ответные меры на лимит цен на российскую нефть. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, указ касается действующих контрактов, если там есть ссылки на соответствующие ограничения. Сейчас потолок цен на нефть, которая перевозится морским путем, составляет 60 долларов за баррель.
Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России
Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ.
Захарова: Запад задела правда в словах Лаврова о «русском вопросе» и Гитлере
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США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду, заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Лавров сравнил шаги США по созданию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера, которые направлены на окончательное решение «русского вопроса».
«Их задела правда», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия Вашингтона по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера, который воевал против СССР. По его словам, США пытаются объединить Европу против России, чтобы окончательно решить «русский вопрос».
«Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Адольф Гитлер захватил, поставил «под ружье» большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и ЕС, и через Украину «по доверенности» ведут войну против нашей страны с той же самой задачей – окончательного решения «русского вопроса». А Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», – сказал Лавров.
«Сейчас западные политики (не только из Прибалтики, Польши, но и из более «вменяемых» стран) говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Мол, опять наша страна слишком большая и «мешается», – добавил министр.
На заявления Лаврова остро отреагировали на Западе. Так, посла России в Оттаве Олега Степанова вызвали в МИД Канады. Как утверждает глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли, они осудили якобы имевших место «антисемитских» комментариев Лаврова, а также действий ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Сам Степанов опроверг заявления Жоли. Он также сообщил, что ему не был сделан демарш из-за высказываний Лаврова, несмотря на соответствующее заявление главы МИД Канады. Как рассказал российский дипломат, канадская сторона выразила демарш по поводу трагедии в Днепропетровске (ныне Днепр), причем речь шла исключительно об этом.
Кроме того, оскорбительными слова Лаврова сочли в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что глава дипломатического ведомства представил ситуацию в «по-настоящему оскорбительном ключе», передает «Коммерсантъ».
Также извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
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Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
В Минюсте США сообщили о планах начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины
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Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, передает ТАСС.
Адамс напомнил, что в конце декабря минувшего года в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине. Предполагается, что Минюст США будет передавать эти средства Госдепартаменту, который будет «распределять» их Украине.
Представитель Минюста США выступил с утверждением, что этот закон не дает возможности передавать все конфискованные активы и не является идеальным решением. Вместе с этим Адамс выразил надежду на то, что первые переводы средств от Минюста США Госдепу начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Появились данные о принадлежащих России долговых обязательствах США
Россия в ноябре 2022 года увеличила объем вложений в госдолг США на 58 млн долларов
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем на 58 млн долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.
Объем вложений России в американские государственные облигации в ноябре 2022 года составил 2,092 млрд долларов. В октябре этот показатель составлял 2,034 млрд долларов, в сентябре – 2,015 млрд долларов, в целом на уровне чуть выше 2 млрд долларов он держится с марта 2022 года. В феврале 2022 года объем вложений РФ в госбумаги США составлял 3,753 млрд долларов, передает ТАСС.
В ноябре 2022 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось 80 млн долларов (в октябре – 25 млн долларов), на краткосрочные – 2,012 млрд долларов (в октябре 2022 года – 2,009 млрд долларов).
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в ноябре 2022 года осталась Япония (около 1,08 трлн долларов против 1,06 трлн долларов в октябре). Второе место с 870 млрд долларов занял Китай (877,8 млрд в октябре), на третьем оказалась Британия с 645,8 млрд долларов (641,3 млрд долларов в октябре).
Напомним, в декабре 2022 года дефицит бюджета США составил 85 млрд долларов.
Эксперты описали новую дилемму в отношениях России и США
Политолог Лукьянов: Россия и США перешли к наиболее опасной форме отношений
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Дилемма, возникшая во отношениях Москвы и Вашингтона в части поставок Штатами все более мощного оружия для ВСУ и необходимости должного ответа России на это, – пример наиболее опасной формы большой политики. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ анонсировали поставки дальнобойного оружия Украине, поскольку реакция России на предыдущие поставки была сдержанной.
«То, что происходит сейчас между США и Россией, – это самая что ни на есть настоящая большая политика на грани, наиболее опасная ее форма, когда все решается в текущем режиме на основании сигналов и их интерпретации. Тут нет универсальных правил», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов.
Лукьянов также отметил, что «администрация Байдена теперь исходит из принципа, который она традиционно приписывает российской стороне: эскалация ради деэскалации».
«Специфика в том, что противостояние России и США (уже именно их) фактически зашло настолько далеко, что ответные действия Москвы, если они все-таки начнутся на этом этапе, должны быть по необходимости очень резкими (именно потому что далеко зашло), а это в свою очередь заставит Вашингтон также следовать тактике напролом», – полагает эксперт.
В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков допустил, что информация зарубежных СМИ о планах Запада помочь ВСУ «нацелиться на Крым» пока является, скорее, «вбросом», но в будущем это действительно может произойти.
«Собираясь поставить третьим странам какое-то оружие, американцы всегда тщательно оценивают риски, перспективы и свою выгоду. И конечно, в данной ситуации они пристально следят за тем, какой будет реакция России», – отметил он. «Все, что изначально поставлялось американцами для Украины, постепенно заканчивается, поэтому им приходится передавать все более новые и совершенные виды оружия», – добавил эксперт.
«Для того чтобы прекратить поставки, России нужно показать очевидные успехи на фронте и дать понять Штатам, что дни киевской власти сочтены. А пока американцы убеждены, что им удается если не побеждать, то хотя бы затягивать конфликт, поставки техники и боеприпасов будут продолжаться», – полагает Дудаков.
Ранее газета The New York Times анонсировала поставки Киеву американского оружия, чтобы помочь ВСУ «нацелиться» на Крым. По мнению американской стороны, риск потери Россией контроля над Крымом укрепит позиции Киева на потенциально возможных переговорах.
Власти США также в меньшей степени опасаются резких ответов России на эти действия. Поэтому теперь администрация Байдена рассматривает «один из самых смелых шагов» – помощь Украине в атаке на полуостров.
Кроме того, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров. В Госдепартаменте также заявили о возможности ВСУ наносить удары по полуострову с применением американских вооружений.
В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в подталкивании ВСУ к терактам в России. Поясняя логику американской стороны, он подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов.
Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся.
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Москва заявила о дискредитации Вашингтоном финансовой системы США
Посольство РФ в Вашингтоне: Планы Соединенных Штатов передать Украине активы РФ дискредитируют финансовую систему США
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Намерение администрации США передать Украине часть конфискованных активов России дискредитирует финансовую систему Соединенных Штатов и безопасность долларовой юрисдикции, подрывают доверие к международной финансовой системе, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне.
Российские дипломаты в своем Telegram-канале отметили, что обратили внимание на очередные заявления представителей администрации США о намерении в скором времени передать некие конфискованные средства российских предпринимателей Украине.
В связи с этим в российской дипмиссии указали, что налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми американских ценностей – праве частной собственности.
Российские дипломаты подчеркнули, что подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства, а Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции.
В российской дипмиссии обратили внимание, что Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. Как отметили в посольстве, в данном случае это делается ради поддержки киевского режима и под предлогом борьбы с якобы существующей российской угрозой.
Накануне сотрудник Минюста США Эндрю Адамс объявил, что вашингтонская администрация в ближайшее время намерена начать передачу Украине конфискованных активов России.
В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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В Пентагоне заявили о праве Украины «провести операцию» в Крыму
Пентагон: Украина вправе провести операцию в Крыму и США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами
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Украина вправе провести операцию в Крыму с целью возвращения контроля над полуостровом, США поддерживают Киев в возвращении территорий любыми средствами, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму, Сингх повторила утверждение американской администрации о том, что Крым якобы является «частью Украины». Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что США определенно поддерживают власти Украины в возвращении территорий любыми средствами и любым оружием, которое ВСУ могут использовать. Она подчеркнула, Украина якобы «имеет право» вернуть полуостров, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, консультируется ли Украина Соединенными Штатами, Сингх сказала, что США не диктуют украинской стороне, как проводить операции. По ее словам, Украина сама принимает решение о проведении операций. При этом чиновница заявила, что если власти Украины решат провести операцию в Крыму, то они якобы вправе это сделать, у них якобы есть право вернуть контроль над полуостровом.
Накануне Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России.
Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
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Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.
При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
В Тель-Авиве раскритиковали США за передачу израильских арсеналов Украине
Политолог Ципис: Хитрый план США по Украине обернется очередным скандалом для Израиля
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Если Израиль пойдет на поводу у США в вопросе поставок оружия Украине, это приведет к большим репутационным потерям и сильно испортит наши отношения с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее стало известно, что США присылают Украине израильские боеприпасы.
«Факт поставок американского оружия из Израиля вполне возможен. В современной истории США предпринимали аналогичные шаги и это заканчивалось большим скандалом. Если сейчас все действительно повторяется, то у Израиля будут серьезные дипломатические последствия», – рассказал эксперт Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«В 80-х годах Израиль по просьбе США отправлял оружие, хранящееся на складах в нашей стране, боевикам в Никарагуа. И хотя Конгресс США запретил прямые поставки американского оружия правоэкстремистской организации Contras, неоконсерваторы, которые хотели обойти свой же парламент, обратились за помощью к Израилю» – отметил собеседник.
«Механизм заключался в том, что Израиль со своих складов отправляет оружие в Никарагуа, а американцы восполняют эти запасы. Этот хитрый план Штатов обернулся большим скандалом для израильского государства», – отметил он.
«Кроме того, Израиль по просьбе США поставлял оружие и в Иран. Когда шла ирано-иракская война, наша страна поставляла оружие своему самому явному на сегодняшний день врагу. То есть стране, которая угрожает нам уничтожением. Когда Израиль соглашается на такие провокационные действия США – он вляпывается в неприятности», – подчеркнул Ципис.
«Точно так же мы можем и сейчас понести огромный репутационный ущерб, если пойдем на поводу у Штатов и станем поставлять оружие Украине. А я напомню, что в рядах ВСУ есть отряды, которые не скрывают своей неонацистской направленности. Кроме того, Украина в Совбезе ООН голосует против Израиля и поддерживает все антиизраильские резолюции», – отметил он.
«Кроме того, Украина торговала военными технологиями с Ираном, который стремится овладеть ядерным оружием. Также она продавала оружие боевикам ХАМАС и другим организациям. Это уже не говоря о том, что украинские коллаборационисты были пособниками нацистов во время Второй мировой войны», – напомнил собеседник.
Рассуждая о том, как быстро Украина истратит поставленное через Израиль оружие и боеприпасы, Ципис отметил, что во многом это зависит от того, какое именно вооружение будет поставлено. Он также не исключил, что «Израилю, возможно, придется и своих советников на Украину направлять для активации военных систем натовского образца, а это уже повлечет дополнительные неприятности для страны».
«Вместе с тем, если такая схема поставок военной помощи Украине сработает один раз, то израильские власти будут продолжать ей следовать до тех пор, пока не обожгутся. Такова специфика принятия решений у нашей власти», – отмечает политолог.
«Страны Запада заблуждаются, когда думают, что чем больше они поставят оружия, тем быстрее закончится конфликт на Украине. Они его лишь затягивают. Кроме того, в этом конфликте все глубже начинает увязать Израиль, по сути, не имея никакого отношения к нему», – убежден он.
«Также это будет означать, что мы не умеем учиться на своих собственных ошибках. Мы просто испортим отношения с Россией. Это не входит в долгосрочные интересы Израиля, который нуждается в союзничестве и поддержке Москвы на фоне ситуаций вокруг Сирии и Ирана», – заключил Ципис.
Ранее The New York Times сообщила, что Пентагон отправляет на Украину американское оружие, хранящееся в Израиле. Израильские официальные лица изначально выражали опасения, что этот шаг может повредить их отношениям с Россией.
Отмечается, что США используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил».
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
Накануне газета ВЗГЛЯД разбиралась в обеспеченности снарядами российской армии и ВСУ. По словам военного эксперта Александра Михайлова, все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, отметил он.
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ЮАР объявила о военно-морских учениях с Россией и Китаем
ВС Южной Африки заявили о запланированных в феврале совместных военных учениях с Россией и Китаем
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Вооруженные силы Южной Африки объявили о планах провести в феврале совместные учения с Россией и Китаем у своего побережья, США отреагировали отрицательно, пишет New York Times.
Отмечается, что учения будут приурочены к годовщине начала российской спецоперации на Украине 24 февраля. Запланировавшая совместные учения Южная Африка находится в числе трех десятков стран, которые воздержались при голосовании в ООН, где предлагалось осудить Россию за военные действия против Украины в 2022 году, передает The New York Times.
Как отметили в национальных силах обороны Южной Африки, предстоящие с 17 по 27 февраля учения близ прибрежных городов Дурбан и Ричардс-Бей, станут «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, Россией и Китаем».
Штаты, в свою очередь, мгновенно выразили недовольство действиями Южной Африки, с которой десятилетиями поддерживали стратегическое партнерство.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в прошлом году Запад получил неприятный урок от бывших колоний – страны Африки устранились от антироссийских санкций. Кроме того, эксперты рассуждали, какие меры необходимо предпринять России в 2023 году, чтобы укрепить свои позиции на Черном континенте.
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине на условиях России
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине из-за требования Москвы признать воссоединение ряда регионов с Россией
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Требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет. Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласиться, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров, передает ТАСС.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сказал он, отметив, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
Блинкен сообщил, что комплексы Stinger и Javelin Украине направили за несколько месяцев до начала СВО. По его словам, Украине «постоянно предоставляют то, что ей нужно», с учетом происходящего «на поле боя» и «прогнозов, куда происходящее может привести». США предоставили Украине помощь в области безопасности на 25 млрд долларов «в течение менее чем одного года».
Он полагает, что «сильная позиция» Украины на поле боя – это самый быстрый способ привести конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии».
Напомним, Москва требовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, но из-за позиции Украины географические задачи СВО претерпели изменения, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в состав России.
NYT: США присылают Украине израильские боеприпасы
Пентагон передает для Украины снаряды калибром 155 мм со складов в Израиле
Пентагон поставляет Украине крупный запас боеприпасов калибра НАТО с израильских складов, пишет газета New York Times со ссылкой на израильских и американских чиновников.
Отмечается, что США, таким образом, используют большой, но малоизвестный запас боеприпасов НАТО в Израиле. Поставка оружия Украине производится с построенных еще в 1970 годы после арабо-израильского конфликта складов. Уточняется, что в те времена США «перебрасывали по воздуху оружие для пополнения запасов израильских сил», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Тем временем Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.
США раскрыли «тайный план» относительно России
Американский обозреватель Хортон заявил о «тайном плане» США относительно России
У Вашингтона есть тайный план в отношении ситуации с Россией, заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире Judging Freedom.
По его словам, изначальный план предусматривал раскачивание и поддержку повстанческого движения внутри России, либо в западной части против российских сил на востоке, передает РИА «Новости».
Хортон добавил, что в связи с конфликтом в Афганистане, когда Вашингтон «поддержал моджахедов и Усаму бен Ладена», Штатам удалось «удачно обанкротить Советский Союз».
По мнению публициста, США не хочет переговоров, стремясь только ослабить Россию, затягивая войну.
Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.